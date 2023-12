Obsidian Security est reconnue comme un acteur majeur par un cabinet d'études indépendant





Nous sommes ravis de faire savoir qu'Obsidian Security a été reconnue comme un acteur majeur (« Strong Performer ») tout en recevant les meilleurs scores possibles dans cinq critères dans le rapport The Forrester Wavetm: SaaS Security Posture Management, Q4 2023 , le premier rapport Forrester Wave(tm) à être publié pour la catégorie Gestion de la posture de sécurité pour les applications SaaS (SaaS Security and Posture Management, SSPM).

Forrester a attribué au module Posture Management d'Obsidian les meilleures notes possibles dans les critères de détection des dérives de configuration et de modèles de configuration des applications SaaS. En outre, le module Integration Risk Management d'Obsidian a reçu la meilleure note possible dans le critère des applications connectées. Forrester a également attribué à Obsidian la note la plus élevée dans le critère de Gestion des identités et des accès, grâce au module Advanced Threat Mitigation d'Obsidian. Le rapport de Forrester a par ailleurs reconnu Obsidian comme un fournisseur offrant « une plateforme unique et modulaire » dans la catégorie Gestion de la posture de sécurité pour les applications SaaS.

Le module Advanced Threat Mitigation d'Obsidian couvre la surveillance et l'authentification et la correction des vulnérabilités, notamment les connexions inhabituelles, les déplacements impossibles, l'absence d'authentification multifactorielle, l'expiration des mots de passe et la gestion des sessions keepalive.

« Nous sommes ravis et honorés de cet aval de la part de Forrester. Pour nous, cette reconnaissance en tant qu'acteur majeur (Strong Performer) est la preuve de notre engagement à construire la solution leader de sa catégorie, soutenue par une plateforme unique. Notre architecture sous-jacente, fondée sur une base de données orientée graphe, nous permet d'innover rapidement et d'obtenir un contexte approfondi sur les questions qui ont de l'importance pour nos clients. Nous sommes reconnaissants envers nos clients et nos partenaires qui nous poussent à nous améliorer chaque jour, amélioration que démontre le fait qu'Obsidian ait obtenu la meilleure note possible dans le critère d'adoption », a déclaré Hasan Imam, PDG d'Obsidian Security.

En 2022, Obsidian a levé un financement de série C de 90 millions USD auprès de Menlo Ventures, Institutional Venture Partners et Norwest Venture Partners, avec la participation de Greylock Partners, Wing Ventures et Google Ventures. Obsidian compte parmi ses clients des banques, des gestionnaires d'actifs, des assureurs, des sociétés de télécommunications, des entreprises de haute technologie, des prestataires de soins de santé et des sociétés médiatiques du classement Fortune 500. Entreprise mondiale, Obsidian dessert actuellement plus de 175 clients depuis ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Australie. Pour l'année 2024, l'entreprise prévoit de soutenir d'autres pays de la région Asie-Pacifique.

Forte de cette reconnaissance, Obsidian Security va continuer à établir la norme en matière de SSPM. Obsidian, qui met l'accent sur des capacités tangibles et des mesures de sécurité robustes, reste un partenaire de confiance pour les organisations qui recherchent des solutions SSPM de premier ordre.

À propos d'Obsidian Security

Obsidian Security est la première solution de sécurité conçue pour réduire la surface d'attaque des applications SaaS de façon drastique (80 % en moyenne). La plateforme Obsidian réduit de dix fois les temps de réponse aux incidents, et rationalise la conformité aux politiques de l'entreprise et aux lois du secteur en utilisant des données contextuelles sur l'activité des utilisateurs, la posture de configuration et une compréhension approfondie des intégrations de tierces parties dans les SaaS. De grandes entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Obsidian Security pour sécuriser leurs applications SaaS, telles que Salesforce, GitHub, ServiceNow, Workday et Atlassian. Obsidian Security, dont le siège social est situé en Californie du Sud, est une société privée soutenue par Menlo Ventures, Norwest Venture Partners, Greylock Partners, IVP, GV et Wing. Pour plus d'informations, consulter le site www.obsidiansecurity.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 décembre 2023 à 20:00

