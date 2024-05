La 135e édition de la Foire de Canton se termine, établissant de nouveaux records pour plusieurs indicateurs





GUANGZHOU, Chine, 8 mai 2024 /CNW/ - La 135e Foire d'importation et d'exportation de la Chine (la « Foire de Canton » ou la « Foire ») a conclu l'exposition sur place le 5 mai 2024, à Guangzhou, en établissant de nouveaux records historiques, tandis que la plateforme en ligne poursuit ses activités régulières.

La Foire a attiré 246 000 acheteurs étrangers de 215 pays et régions, soit une augmentation record de 24,5 % par rapport à la dernière édition. La Foire a accueilli 160 000 acheteurs des pays qui participent à la Belt and Road Initiative et 61 000 acheteurs des pays membres du Partenariat économique régional global, ce qui représente une augmentation de 25,1 % et de 25,5 % respectivement; 52 000 acheteurs venaient des pays des BRICS, en hausse de 27,6 %, tandis qu'on a dénombré environ 50 000 acheteurs d'Europe et d'Amérique du Nord. Parmi les principaux acheteurs, on comptait également des représentants de 226 multinationales, comme Walmart, Auchan et Tesco.

Des réalisations remarquables ont également été réalisées pour plusieurs mesures. En ce qui concerne les transactions effectuées au cours de la Foire, les transactions d'exportation hors ligne se sont élevées à 24,7 milliards de dollars, dénotant des signes de croissance de reprise, tandis que les exportations en ligne ont atteint 3,03 milliards de dollars.

La Foire a présenté plus d'un million de nouveaux produits dans diverses catégories, dont 100 000 produits intelligents, 400 000 produits écologiques à faibles émissions de carbone et 210 000 articles bénéficiant de droits de propriété intellectuelle indépendants. Le Pavillon international a accueilli environ 680 entreprises de plus de 50 pays et régions, les pays qui participent à la Belt and Road Initiative enregistrant un taux de participation de 64 %.

La plateforme en ligne a maintenu un fonctionnement stable, attirant plus de 408 000 visiteurs étrangers. Les kiosques des exposants ont enregistré plus de 3,41 millions de visites, affichant un niveau d'engagement impressionnant grâce à 1291 démonstrations en direct, qui ont recueilli près de 17 200 vues.

De plus, la 135e Foire de Canton a accueilli 264 événements promotionnels « Trade Bridge » visant à renforcer les liens de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui a donné lieu à des projets d'impartition potentiels d'une valeur d'environ 340 millions de dollars.

Pour la toute première fois, la Foire comptait également une zone dédiée aux entreprises de commerce électronique transfrontalier ainsi qu'aux entrepôts à l'étranger issus de 11 provinces, soulignant les capacités croissantes de la Chine en matière d'infrastructure de commerce numérique.

Après la conclusion de l'exposition sur place le 5 mai, la Foire de Canton a poursuivi ses activités en ligne, organisant des événements de jumelage commerciaux ciblés, ainsi que des activités propres à l'industrie soulignant son statut de salon professionnel « éternel » conçu pour favoriser en continu des occasions commerciales mondiales au-delà des frontières physiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

