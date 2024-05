Persistent transforme la gestion des données d'entreprise avec iAURA, un portefeuille de solutions de données alimentées par l'IA





SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a annoncé le lancement de Persistent iAURA , une suite de solutions de données alimentées par l'IA et conçues pour catalyser la croissance des entreprises. iAURA permet aux entreprises de bénéficier d'un déploiement transparent et d'une précision dans la résolution des défis liés aux données pour la mise en oeuvre de l'IA. Les solutions exploitent l'IA et l'apprentissage automatique pour mettre au jour des modèles cachés, ce qui permet de prendre des décisions fondées sur les données, d'améliorer l'intelligence commerciale et d'automatiser l'assurance qualité et la réconciliation des données.

Dans le monde d'aujourd'hui axé sur les données, les entreprises font face à des défis pour gérer de grandes quantités de données tout en assurant la qualité, la gouvernance et le contrôle des coûts, ce qui nécessite souvent une expertise technique spécialisée. Ces défis entravent la prise de décision stratégique et la croissance, en particulier avec l'essor de l'IA, qui nécessite l'accès et l'intégration de grandes quantités de données de haute qualité. Lorsque les entreprises cherchent à utiliser l'IA, elles rencontrent des obstacles dans l'utilisation des données, notamment l'extraction d'informations exploitables, la garantie de la qualité et l'automatisation des processus de migration. iAURA offre des solutions personnalisées, accélérant ainsi la transition vers des entreprises alimentées par l'IA et fournissant une approche complète allant de l'ingestion de données aux informations à l'aide d'analyses et d'accélérateurs.

Les solutions alimentées par l'IA pour la gestion complète des données d'entreprise dans le portefeuille iAURA comprennent :

iAURA Insights permet aux équipes de parler à leurs données en langage naturel et d'obtenir des informations commerciales pertinentes.

iAURA Migrate automatise et accélère la migration et la modernisation des technologies de données à l'aide d'outils alimentés par l'IA générative. Il s'agit d'une suite complète de solutions qui couvre l'intelligence commerciale, l'ETL, l'entrepôt de données, entre autres.

iAURA Data Ops assure la qualité, la réconciliation et la fraîcheur des données pilotées par l'IA.

iAURA Platforms aide les clients à gérer le choix des outils, la gouvernance, la sécurité et les coûts grâce aux services de plateforme de données et d'IA.

Lors des premiers contrats, iAURA a présenté des avantages substantiels. Avec iAURA Insights, Persistent a développé des agents virtuels pilotés par l'IA générative pour guider de manière transparente les utilisateurs dans un parcours étape par étape, depuis les exigences commerciales jusqu'aux propositions. Cela a permis à une société pharmaceutique de premier plan d'accélérer le délai de réponse aux propositions de 90 %.

iAURA est compatible avec toutes les grandes plateformes hyperscalers et tous les principaux fournisseurs de LLM, ce qui permet aux clients de déployer les technologies de leur choix. En combinant des solutions logicielles avancées, une capacité de plateforme robuste et une expertise approfondie en matière de mise en oeuvre, iAURA fournit aux clients une agilité inégalée dans les modèles de déploiement. Elle intègre la propriété intellectuelle de Persistent sous forme d'accélérateurs et d'API, garantissant ainsi une intégration transparente et des performances optimales.

Bidish Sarkar, vice-président principal des données et analyses chez Persistent, a déclaré :

« Nous sommes ravis de présenter iAURA, une suite de solutions de données de pointe alimentées par l'IA conçue pour stimuler la croissance des entreprises. iAURA optimise la gestion des données d'entreprise, accélérant la transformation de l'ingestion de données aux informations exploitables. Cette amélioration permet aux entreprises d'accélérer leur prise de décision, leur délai de mise sur le marché et accélère le processus de mise à l'échelle des cas d'utilisation de l'IA générative. »

Nandini Tare, responsable associé de la pratique, Ingénierie numérique, chez HFS Research, a déclaré : « Les données jouent un rôle essentiel dans les solutions d'IA générative. Accéder aux données d'entreprise et en tirer des renseignements est l'un des défis auxquels les organisations sont confrontées dans le paysage technologique actuel en constante évolution. iAURA de Persistent libère le véritable potentiel des données. Elle stimule la croissance en permettant aux organisations de prendre des décisions éclairées fondées sur les données. Son intégration transparente et sa compatibilité avec tous les hyperscalers apportent de la flexibilité à l'infrastructure et la capacité de contextualiser et de visualiser les données permet d'accélérer la prise de décision. La suite de solutions iAURA apporte vraiment une proposition forte qui transforme les données d'entreprise en résultats précieux. »

À propos de Persistent

Avec plus de 23 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

www.persistent.com

