Carbios reconnue par le Président de la République lors de la cérémonie des deux ans de France 2030

Clermont-Ferrand (France), le 11 décembre 2023 (18h CET). Carbios, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a été l'un des huit bénéficiaires sélectionnés pour présenter l'avancée de son projet industriel en présence du Président de la République à l'occasion des deux ans du lancement du plan d'investissement France 2030. Dans ce cadre, Carbios est soutenu à hauteur de 42,5M? d'aides publiques (30M? par l'Etat dans le cadre de France 2030 et 12,5M? par la Région Grand-Est) pour la construction de la première usine au monde de dépolymérisation enzymatique du PET. Carbios est un exemple emblématique de l'action France 2030 pour soutenir des projets innovants qui contribuent à la réindustrialisation grâce à l'innovation au sein de filières stratégiques, telle que le recyclage. Cette usine, située à Longlaville dans la Région Grand-Est, sera le premier site industriel de Carbios. Sa construction vient de démarrer.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios : « Carbios est honorée d'avoir été sélectionnée par l'Etat pour présenter l'avancée de notre projet industriel, un projet ambitieux qui n'aurait pas pu être lancé sans France 2030. Carbios est un exemple de ce que la France peut faire de mieux collectivement, de la recherche à l'industrie, pour faire naître un leader mondial dans la lutte contre la pollution plastique. Nous sommes très reconnaissants du soutien de l'État en cette phase cruciale pour notre entreprise. »

Dr Philippe Pouletty, Fondateur et Président de Carbios : « Nous remercions le Président et l'Etat pour leur fort soutien aux côtés de nos investisseurs, bel exemple de partenariat public-privé. Grâce à Carbios et aux objectifs européens ambitieux de recyclage des plastiques, nous pourrons réduire la pollution de la planète, la consommation d'hydrocarbures et potentiellement les microplastiques toxiques, tout en générant un usage mieux ciblé des plastiques. »

Cette installation de pointe jouera un rôle essentiel dans la lutte contre la pollution plastique en proposant une solution à échelle industrielle de dépolymérisation enzymatique des déchets PET. La technologie de Carbios rend possible la circularité du PET et offre une matière première alternative aux monomères vierges d'origine fossile, permettant ainsi aux producteurs de PET, aux entreprises de gestion des déchets, aux acteurs publics et aux marques de disposer d'une solution performante pour répondre aux exigences réglementaires et satisfaire leurs propres engagements en matière de durabilité. L'usine aura une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET post-consommation par an (soit l'équivalent de 2 milliards de bouteilles PET colorées, 2,5 milliards de barquettes PET ou 300 millions de t-shirts), et s'adressera à des déchets aujourd'hui peu ou pas valorisés tels que les bouteilles PET colorées, les barquettes alimentaires, ainsi que le textile. L'usine permettra la création de 150 emplois directs et indirects dans la région. En octobre 2023, Carbios a obtenu le permis de construire en 10 mois (quand la durée moyenne en France est de 17 mois) et l'autorisation d'exploiter le site, permettant ainsi le démarrage des travaux. L'usine est en cours de construction à Longlaville dans la Région Grand-Est.

France 2030 est un plan d'investissement d'une ampleur inédite. 54 milliards d'euros seront investis pour que les entreprises, universités, et organismes de recherche, soient en mesure de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d'excellence, notamment dans le domaine de la transition écologique. De la recherche fondamentale, à l'émergence d'une idée jusqu'à la production d'un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l'innovation jusqu'à son industrialisation.

###

A propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d'enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d'éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. Carbios a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l'habillement, en vue d'améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

