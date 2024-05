Pour la sixième année consécutive, Körber est nommé leader dans le rapport 2024 Gartner® Magic Quadrant for Warehouse Management Systems





Körber, fournisseur mondial de solutions de systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), a annoncé aujourd'hui que cette année encore, il a été positionné comme leader pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution dans le rapport 2024 Gartner Magic Quadrant for Warehouse Management Systems.

Körber a également été récemment reconnu dans le rapport 2023 Gartner® Peer Insightstm Voice of the Customer for Warehouse Management Systems (WMS). Le rapport « Voice of the Customer », qui regroupe les avis d'utilisateurs en informations exploitables, a mis en avant Körber avec une note globale de 4,6 sur 5 sur la base de 41 avis, avec 95 % des évaluateurs disposés à recommander Körber au 31 août 2023. Placé dans le coin supérieur droit de la grille « Voice of the Customer », Körber a été reconnu comme Gartner Peer Insights Customers' Choice.

Körber fournit une suite de solutions de bout en bout couvrant la gestion d'entrepôt, le contrôle d'entrepôt, la gestion des commandes, la robotique, la voix et la simulation pour permettre aux entreprises mondiales de poursuivre la numérisation et l'automatisation des entrepôts, afin de répondre aux pressions de la chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui.

« Plus de 70 % des entreprises déclarent que la complexité de leur chaîne d'approvisionnement s'est accrue au cours de l'année écoulée et plus de 80 % reconnaissent que la chaîne d'approvisionnement est essentielle à leur mission », déclare Sean Elliott, directeur technique logiciel chez Körber Business Area Supply Chain. « Nous considérons notre classement en tant que leader dans le rapport Gartner® Magic QuadrantTM for Warehouse Management Systems comme une nouvelle étape dans notre parcours visant à permettre aux entreprises de construire et d'assurer l'avenir de chaînes d'approvisionnement agiles, efficaces et résilientes. »

Alors que les entreprises s'efforcent de répondre aux attentes croissantes des consommateurs, une technologie de chaîne d'approvisionnement efficace est d'une importance vitale. Les solutions WMS de Körber permettent d'atteindre et de dépasser leurs objectifs à tous les niveaux de complexité et d'échelle, en répondant aux besoins uniques des petites entreprises, des entreprises mondiales et des prestataires logistiques tiers, qui s'efforcent tous de répondre aux attentes des consommateurs finaux. La suite complète de solutions de chaîne d'approvisionnement de Körber permet aux entreprises de disposer de la technologie nécessaire pour révolutionner la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, de la source à la livraison.

Quelques exemples :

Fabfitfun : entreprise à abonnement basée aux États-Unis ayant déployé la solution WMS de Körber pour gérer d'énormes volumes de commandes pendant plusieurs saisons de pointe chaque année.

Les Grands Chais de France (LGCF) : cette société française d'exportation de vin s'appuie sur les solutions WMS, Warehouse Control System (WCS), Voice et Gamification de Körber pour accélérer les performances sur 14 sites.

Officeworks : la chaîne de magasins australienne proposant des fournitures de bureau, du mobilier et de la technologie a exploité le WMS et les robots mobiles autonomes (AMR) de Körber pour moderniser les opérations de sa chaîne logistique.

REWE International : le détaillant autrichien de produits alimentaires et pharmaceutiques a déployé le WMS de Körber sur 40 sites en Autriche et en Europe de l'Est, apportant une flexibilité maximale pour répondre aux exigences multicouches de l'industrie de l'épicerie de détail.

Titan Brands : cette société américaine de vente en ligne a rejoint Körber pour optimiser l'expérience du client final grâce à une interaction intégrée entre le WMS de Körber et le système de gestion des commandes (OMS).

À propos de Körber Business Area Supply Chain

Les chaînes d'approvisionnement deviennent de plus en plus complexes. Körber propose une large gamme de solutions éprouvées de bout en bout, conçues pour aider à gérer la chaîne d'approvisionnement et en faire un avantage concurrentiel. Quelle que soit la taille de l'entreprise, sa stratégie ou son secteur d'activité, nos clients parviennent à maîtriser la complexité de la chaîne logistique grâce à notre portefeuille de solutions logicielles, vocales et robotiques, ainsi qu'à l'expertise qui permet de les relier entre elles. Vaincre la complexité de la chaîne d'approvisionnement, avec Körber. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.koerber-supplychain-software.com.

8 mai 2024

