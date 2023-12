SoftServe est nommé Challenger dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner pour les services de développement de logiciels personnalisés, à l'échelle mondiale





SoftServe, un fournisseur de services numériques et de conseil informatique de premier plan, a annoncé aujourd'hui sa désignation par Gartner® comme Challenger dans le Magic Quadranttm de 2023 pour les services de développement de logiciels personnalisés, à l'échelle mondiale. SoftServe a été reconnu pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision.

« SoftServe est reconnu sur le marché comme le partenaire privilégié de certains des plus grands fournisseurs de technologie et entreprises du monde ». a déclaré Alex Chubay, CTO de SoftServe. « Notre approche s'inscrit dans une perspective holistique qui englobe le sens des affaires, l'expérience utilisateur, l'ingénierie du cloud et des données, ainsi que des technologies de pointe, comme l'IA générative, qui permettent à nos clients de créer des produits numériques primés et transformer leurs entreprises ».

Les rapports du Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, qui offre une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés à forte croissance et où la différenciation des fournisseurs est distincte.

Depuis plus de 30 ans, les clients de SoftServe font confiance à l'expertise avancée d'une équipe mondiale de spécialistes en technologie haut de gamme pour fournir une assistance inégalée et des innovations émergentes dans le domaine du développement de logiciels.

« Nous pensons que la reconnaissance de SoftServe en tant que Challenger du Magic Quadrant est le résultat du niveau et de l'étendue de nos capacités techniques, de nos décennies d'expérience et du talent de nos ingénieurs exceptionnels qui apportent chaque jour une valeur de classe mondiale à nos clients », a déclaré M. Chubay.

L'évaluation du Magic Quadrant se base sur des critères de capacité d'exécution et d'exhaustivité de la vision du fournisseur. Lisez le rapport pour savoir pourquoi nous sommes reconnus et pour en savoir plus sur les informations fournies par Gartner sur le marché des services de développement de logiciels personnalisés.

Pour obtenir une copie gratuite du rapport Magic Quadrant et en savoir plus sur la reconnaissance de SoftServe, veuillez cliquer sur ce lien.

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Custom Software Development Services ; Luis Pinto, Deacon D.K Wan, Gunjan Gupta, Jaideep Thyagarajan, Ben Pring. Publié le 27 novembre 2023.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou ceux qui sont désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou induite, concernant cette recherche, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales qui est utilisée dans la présente avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

À PROPOS DE SOFTSERVE

SoftServe est un prestataire de services numériques et de conseil en informatique de premier plan. Nous élargissons l'horizon des nouvelles technologies pour résoudre les défis commerciaux complexes actuels et obtenir des résultats significatifs pour nos clients. Notre curiosité insatiable nous pousse à explorer et à repenser l'art du possible. Les clients s'appuient en toute confiance sur SoftServe pour architecturer et exécuter des capacités matures et innovantes, telles que l'ingénierie numérique, les données et l'analyse, le cloud et l'IA/ML.

Notre réputation mondiale est le fruit de plus de 30 ans d'expérience en fourniture de solutions numériques haut de gamme à une vitesse exceptionnelle créées par des ingénieurs de haut niveau pour des entreprises, notamment dans les secteurs de la haute technologie, des services financiers, de la santé, des sciences du vivant, de la vente au détail, de l'énergie et de la production. Veuillez consulter notre site Web, notre blog, et rejoignez-nous sur LinkedIn, Facebook, et X (ex-Twitter) pour obtenir de plus amples informations.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 décembre 2023 à 20:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :