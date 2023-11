BrainBox AI présente son produit avant-garde d'IA générative pour l'exploitation des bâtiments, dont le lancement est prévu pour hiver 2024





MONTRÉAL, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière des solutions autonomes pour l'environnement bâti, prépare une nouvelle innovation alimentée par l'IA générative destinée aux gestionnaires et opérateurs de bâtiments, qui catapultera les capacités de sa plateforme à un niveau déterminant pour l'industrie. Le nouveau produit jouera le rôle d'un copilote intuitif et autonome afin de faciliter davantage le travail et les processus de prise de décision des gestionnaires et opérateurs de bâtiments.



L'entreprise transforme l'échange d'informations entre l'opérateur et ses systèmes d'une simple relation d'entrée et de sortie en un dialogue dynamique à double sens avec une capacité d'action autonome. BrainBox AI s'attaque ainsi au problème critique que rencontrent les opérateurs de bâtiments : l'existence de nombreux outils pour les aider, mais le manque de temps et de ressources nécessaires pour les utiliser. Grâce à son innovation en matière d'opérations pilotées par l'IA, BrainBox AI possède déjà une expertise établie à l'intersection de la science des données et de l'opération de bâtiment, mais en tant qu'innovateurs, il est également important d'aller plus loin pour le plus grand bien de tous. Grâce à l'IA générative, la dernière avancée de l'entreprise redéfinira le rôle de la technologie dans son domaine.

« La découverte et l'innovation des différentes façons dont les données des bâtiments peuvent être utilisées pour assurer un avenir plus durable à ce secteur sont au coeur de notre travail », a déclaré Jean-Simon Venne, fondateur et chef de la technologie chez BrainBox AI. « Avec plus de 12 000 bâtiments connectés et des centaines d'années d'expérience collective, notre plateforme d'IA autonome et notre vaste infrastructure de données nous placent dans une position unique pour cette évolution innovante de l'industrie à venir. Notre ambition est d'aller au-delà du développement d'un outil de recherche avancée ou d'un collecteur d'informations en créant le premier copilote autonome au monde pour les opérateurs et les gestionnaires de bâtiments et en concrétisant ainsi la promesse de l'IA générative. Son lancement officiel à l'hiver 2024 sera un événement marquant pour nous et pour l'ensemble du secteur. »

La capacité de BrainBox AI à commercialiser ses innovations de pointe tient en partie à sa relation avec Amazon Web Services (AWS). Amazon Bedrock, un service géré par AWS qui offre un choix de modèles de fondations performantes, a joué un rôle clé dans la montée en puissance de la dernière création de l'entreprise.

Grâce à cette nouvelle innovation, les capacités de BrainBox AI dans le domaine de l'environnement bâti atteignent de nouveaux sommets et BrainBox AI poursuit sa mission de sauver la planète grâce à l'IA. Pour recevoir des mises à jour exclusives sur le produit d'IA générative de BrainBox AI, inscrivez-vous ici.

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre à deux problématiques critiques auxquelles est actuellement confronté l'environnement bâti : les émissions de carbone et la consommation d'énergie. En tant qu'innovateurs dans le mouvement de décarbonisation mondial, BrainBox AI et sa technologie de CVC, qui change la donne, tire parti de l'IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. Grâce à des relations stratégiques à l'échelle mondiale, BrainBox AI soutient ses clients du secteur de l'immobilier dans divers secteurs, des immeubles de bureaux et des hôtels au commerce de détail commercial, en passant par les épiceries, les aéroports et plus encore.

Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle. Nos plus de 170 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche tels que le Mila ? Institut québécois d'intelligence artificielle, l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement dont l'Université McGill. Pour plus de renseignements visitez : https://brainboxai.com/fr/

Contact :

Liz Culley-Sullo

Directrice, Relations publiques

[email protected]

27 novembre 2023 à 10:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :