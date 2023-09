Les Laboratoires Pierre Fabre et Vernalis annoncent une collaboration pour la recherche et le développement de médicaments en oncologie





CASTRES, France et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les Laboratoires Pierre Fabre et Vernalis (R&D) Ltd (« Vernalis »), filiale à 100 % de HitGen Inc., ont le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat à long terme visant à identifier des candidats pré-cliniques pour de multiples cibles oncologiques.

En vertu de cet accord, Vernalis mettra à profit son expertise afin de permettre la recherche et le développement de médicaments pour un portefeuille de cibles non divulgué et utilisera des méthodes basées sur les fragments et la structure afin d'identifier de petites molécules qui modulent leur activité. Ces recherches seront combinées avec l'expérience en oncologie des Laboratoires Pierre Fabre afin d'identifier des candidats-médicaments pour le traitement de plusieurs cancers en vue de leur développement et de leur commercialisation par les Laboratoires Pierre Fabre. Les travaux de recherche de Vernalis seront financés par les Laboratoires Pierre Fabre, qui verseront également des paiements d'étapes pour couvrir les coûts de recherche et les coûts cliniques, ainsi que des redevances sur les produits commercialisés. Les conditions détaillées de l'accord n'ont pas été dévoilées.

James Murray, directeur de recherche chez Vernalis, a déclaré : « Ce partenariat stratégique s'appuie sur l'expérience de Vernalis en matière d'innovation et de réussite dans la recherche et le développement de médicaments et l'identification de candidats cliniques pour un large éventail de cibles thérapeutiques. Nous sommes impatients de bâtir ce partenariat à long terme avec les Laboratoires Pierre Fabre, en tirant parti de leur expertise dans les domaines de la biologie du cancer et du développement clinique. »

Francesco Hofmann, directeur de la Recherche et du Développement de la division Medical Care des Laboratoires Pierre Fabre, a déclaré : « Ce partenariat avec Vernalis représente une étape importante pour nous. Bénéficier de son expertise dans les domaines clés de la conception de médicaments basée sur la structure afin de fournir des candidats cliniques de qualité pour de multiples cibles oncologiques représente un véritable atout pour développer notre pipeline de découverte de petites molécules médicamenteuses. »

À propos des Laboratoires Pierre Fabre

Les Laboratoires Pierre Fabre sont une entreprise pharmaceutique et dermo-cosmétique français, forts de 4 décennies d'expérience dans le domaine de l'innovation, du développement, de la fabrication et de la commercialisation en oncologie. En 2022, la compagnie a investi près de 80% de ses dépenses de R&D en oncologie et a récemment concentré ses efforts de R&D sur les thérapies ciblés. Son portefeuille de produits commercialisés en oncologie inclut le traitement du cancer colorectal, du sein et du poumon, du mélanome, de l'hématologie et de la condition précancéreuse comme la kératose actinique.

En 2022, les Laboratoires Pierre Fabre ont enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, dont 69% réalisés à l'international dans quelque 120 pays. Implanté depuis sa création en 1962 en région Occitanie, fabriquant plus de 90% de ses produits en France, le Groupe emploie près de 9600 collaborateurs dans le monde. La compagnie est détenue à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d'utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d'actionnariat salarié.

En 2022, la démarche RSE du Groupe est évaluée par l'organisme indépendant AFNOR Certification au niveau « Exemplaire » du label Engagé RSE (norme ISO 26 000 du développement durable).

Pour plus d'informations à propos des Laboratoires Pierre Fabre: www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

À propos de Vernalis

Pour de plus amples informations à propos de Vernalis, consultez www.vernalis.com

