Le gouvernement du Canada annonce un appel de propositions pour des projets qui feront avancer la science de la cartographie des zones inondables et l'adaptation aux changements climatiques





OTTAWA, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Aux quatre coins du pays, les Canadiens subissent déjà les impacts des changements climatiques, qui causent des épisodes de temps violent de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles liées au climat comme les inondations menacent sérieusement la sécurité des collectivités canadiennes et notre stabilité économique, et elles nous font clairement comprendre qu'il faut nous adapter.

C'est pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui un nouvel appel de propositions assorti de 5,5 millions de dollars pour financer des projets axés sur la science de la cartographie des zones inondables, la prévision hydrologique et l'adaptation au climat. Ce montant s'ajoute à un financement de plus de 3 millions de dollars qui a déjà été accordé à des universités et à des organismes sans but lucratif dans le cadre du Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation.

Environnement et Changement climatique Canada accepte maintenant les demandes de financement, qui seront réparties en quatre volets, soit les données, les services et les évaluations climatiques prioritaires; le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation; la prévision hydrologique; et les innovations en hydrométrie. Les demandeurs admissibles sont notamment les organisations non gouvernementales environnementales, les organisations autochtones, les établissements d'enseignement, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les groupes communautaires. Les parties intéressées sont invitées à présenter leur proposition de projet sur le site Web de l'appel de propositions jusqu'au 31 octobre 2023.

Les projets financés dans le cadre de cet appel de propositions permettront de faire avancer des activités de recherche sur les inondations et le climat qui aideront les Canadiens à protéger leurs familles et leurs propriétés contre les effets dévastateurs des inondations. Les projets financés seront en harmonie avec le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation visant à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à accroître les bienfaits pour la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à entretenir des infrastructures résilientes et à favoriser la prospérité de l'économie et des travailleurs.

Citations

« Comme nous l'avons constaté cet été, les changements climatiques n'épargnent personne au Canada. Les effets dévastateurs des inondations montrent clairement que nous devons investir dans la science et la cartographie des zones inondables dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada. Ce financement mettra à profit l'expertise des universités et des chercheurs canadiens, qui collaboreront avec nos propres scientifiques pour créer de meilleures cartes des zones inondables et tenir compte de certains effets des changements climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

En juin 2023, dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 70,3 millions de dollars pour partager de nouvelles données sur le climat et accroître la capacité d'Environnement et Changement climatique Canada à prévoir les phénomènes climatiques extrêmes et à produire des évaluations scientifiques des changements climatiques.

a annoncé un financement de 70,3 millions de dollars pour partager de nouvelles données sur le climat et accroître la capacité d'Environnement et Changement climatique à prévoir les phénomènes climatiques extrêmes et à produire des évaluations scientifiques des changements climatiques. Le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation a également été renouvelé dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation, bénéficiant d'un financement de 164 millions de dollars, dont 19,4 millions de dollars pour Environnement et Changement climatique Canada , qui dirige l'appel de propositions annoncé aujourd'hui.

, qui dirige l'appel de propositions annoncé aujourd'hui. Le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation vise à mettre au point des cartes des inondations pour les zones à haut risque et à établir des pratiques exemplaires pour la cartographie des inondations dans l'ensemble du Canada afin d'aider la population canadienne à mieux se préparer aux futures inondations. Le Programme repose sur des données et des connaissances scientifiques de qualité, notamment des connaissances sur les changements climatiques.

afin d'aider la population canadienne à mieux se préparer aux futures inondations. Le Programme repose sur des données et des connaissances scientifiques de qualité, notamment des connaissances sur les changements climatiques. Par le truchement des projets en cours, Environnement et Changement climatique Canada mobilise le milieu universitaire pour faire avancer la science des zones inondable et refléter les répercussions des changements climatiques et les incertitudes dans les cartes des zones inondables. Les principaux objectifs de la cartographie des inondations sont la planification de l'occupation des sols, la gestion des urgences et la gestion de l'environnement et des ressources.

mobilise le milieu universitaire pour faire avancer la science des zones inondable et refléter les répercussions des changements climatiques et les incertitudes dans les cartes des zones inondables. Les principaux objectifs de la cartographie des inondations sont la planification de l'occupation des sols, la gestion des urgences et la gestion de l'environnement et des ressources. Environnement et Changement climatique Canada est chargé de surveiller et de comprendre les niveaux et les débits d'eau du Canada en collaboration avec les provinces et les territoires, et de mettre à la disposition des Canadiens des données et des renseignements sur les quantités d'eau.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

21 septembre 2023 à 11:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :