Broncus annonce des données de suivi à long terme sur InterVapor, montrant une efficacité stable à long terme chez les patients

HANGZHOU (Chine), 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Au cours du 23e congrès international de l'ERS, le 11 septembre, Broncus a annoncé des données de suivi à long terme sur le traitement par ablation bronchoscopique à la vapeur thermique (BTVA) à l'aide du système InterVapor®, produit de la société pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (« BPCO »). Les données ont été publiées par Felix JF Herth, professeur titulaire de médecine, Université de Heidelberg.

L'étude de suivi à long terme, appelée « Registry », est un registre BTVA post-commercialisation multi-pays, qui a été lancé en 2017. Cette étude visait à observer l'impact à long terme du traitement par BTVA sur la qualité de vie des patients. Elle sert également à évaluer l'innocuité et l'efficacité réelles de l'utilisation de la BTVA dans la BPCO sévère, en surveillant l'incidence des événements indésirables graves et en observant l'efficacité à long terme dans la fonction pulmonaire, la capacité d'exercice et le score des symptômes.

Les données de suivi montrent qu'aucun événement indésirable grave associé à InterVapor® n'a été signalé après le traitement par BTVA. Les données d'efficacité à 36 mois suggèrent que la fonction pulmonaire, la capacité d'exercice et le score de symptôme des patients ont montré de meilleurs bénéfices par rapport à ceux traités avec des médicaments standard. En outre, la tendance au développement des maladies pulmonaires chez les patients a diminué. Ces faits ont permis de vérifier l'innocuité à long terme et l'efficacité stable de la BTVA.

En utilisant InterVapor®, la BTVA réduit le volume des segments emphysémateux en induisant une réponse inflammatoire locale à la vapeur d'eau. La BTVA, une technique ELVR, est incluse dans les directives de traitement des Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) pendant cinq années consécutives de 2019 à 2023, ce qui est recommandé pour les patients atteints de BPCO sévère et aiguë.

Actuellement, InterVapor® a été approuvé pour la commercialisation en Chine, dans l'Union européenne et dans les principaux pays européens, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Avec l'augmentation des données et des expériences cliniques, il devient un traitement pour un plus grand nombre de patients atteints de BPCO dans le monde.

La publication des données de suivi à long terme prouve l'innocuité et l'efficacité à long terme de la BTVA. À l'avenir, Broncus ne ménagera pas ses efforts pour promouvoir InterVapor® dans le monde, en s'efforçant d'apporter à plus de patients des thérapies de longue durée et sûres contre la BPCO.

