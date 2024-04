Smart Blood Analytics Swiss obtient la certification EU-MDR pour son modèle VIRUS vs. BACTERIA





Vers une nouvelle ère dans la lutte contre la résistance antimicrobienne

ZÜRICH, 29 avril 2024 PRNewswire/ -- Smart Blood Analytics Swiss franchit une étape décisive dans la lutte contre la résistance antimicrobienne en annonçant fièrement l'obtention de la certification EU-MDR (Règlement européen sur les dispositifs médicaux)1 pour son logiciel d'aide à la décision clinique VIRUS vs. BACTERIA. Ce dispositif médical innovant établit une nouvelle norme en distinguant avec précision les infections virales des infections bactériennes, aidant ainsi les médecins à proposer un traitement ciblé et efficace aux patients.

La résistance aux antimicrobiens (AMR) est une menace majeure pour la santé publique mondiale, entraînant chaque année des millions de décès. Principalement due à l'abus et à la surutilisation des antibiotiques, l'AMR compromet l'efficacité des traitements contre les maladies infectieuses, mettant ainsi en péril les avancées médicales modernes et entraînant une augmentation significative des coûts des soins de santé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) met l'accent sur la prévention des infections, l'accès universel à des diagnostics et traitements de qualité, ainsi que sur la promotion de l'innovation dans la surveillance et la recherche pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans le domaine de la santé humaine.2

En tant que premier logiciel d'aide à la décision clinique à obtenir la certification EU-MDR dans le domaine de la gestion des maladies infectieuses, VIRUS vs. BACTERIA se base sur seulement 17 paramètres sanguins de routine, le sexe biologique et l'âge pour différencier les infections virales des infections bactériennes. Ce modèle a récemment été mis en avant dans un article publié dans Heliyon, démontrant son efficacité et sa grande précision ( https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29372 ).

Avec la disponibilité étendue des tests sanguins de routine à travers le monde, VIRUS vs. BACTERIA permet considérablement d'augmenter la capacité des médecins à distinguer entre les infections virales et bactériennes, et aide à l'utilisation raisonnée des antibiotiques, en particulier là où d'autres marqueurs sanguins couramment utilisés offrent une valeur diagnostique limitée.

L'idée de développer VIRUS vs. BACTERIA a été stimulée par le sommet du G20 à Bali en 2022, qui a présenté un appel à l'action sur la résistance aux antimicrobiens3. Cela a souligné l'urgence de trouver des solutions innovantes pour lutter contre la menace croissante de la résistance aux antimicrobiens à l'échelle mondiale, souvent qualifiée de pandémie silencieuse. Cet événement a rassemblé des dirigeants mondiaux pour aborder ces défis et a mis en évidence l'importance des efforts collaboratifs pour développer des stratégies efficaces de gestion des infections.

Le Dr Marko Notar, PDG de Smart Blood Analytics Swiss, a partagé son enthousiasme quant à l'obtention de la certification EU-MDR, a affirmé : « Cette réalisation démontre notre engagement envers l'avancement des soins de santé par l'innovation. En fournissant aux cliniciens un outil précis pour distinguer les infections virales des infections bactériennes, nous visons à habiliter les médecins avec davantage d'informations pour les aider dans leur prise de décision concernant la prescription d'antibiotiques. Cela contribue à des pratiques de soins de santé plus efficaces. »

Le processus de certification EU-MDR implique une évaluation exhaustive de la sécurité, de la qualité et de la conformité des dispositifs médicaux aux réglementations de l'Union européenne. Smart Blood Analytics Swiss s'engage à maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité, de performance et de conformité, et cette certification EU-MDR confirme son engagement constant envers l'excellence dans le secteur des soins de santé.

Dans un contexte où les défis de la santé exigent des solutions innovantes, VIRUS vs. BACTERIA apparaît comme une solution pleine de promesses. Disponible dans le monde entier, avec une interface conviviale et des fonctionnalités puissantes, cet outil de pointe est prêt à aider les professionnels de la santé dans leur lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

À propos de Smart Blood Analytics Swiss :

Smart Blood Analytics Swiss est une entreprise de technologie médicale visionnaire qui se consacre à révolutionner le processus de diagnostic médical. Leur produit phare certifié EU-MDR, le logiciel SBAS, utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la précision et l'efficacité de l'interprétation des résultats des tests sanguins. Avec un engagement envers l'excellence et une priorité accordée au bien-être des patients, Smart Blood Analytics Swiss se trouve à la pointe de l'innovation dans le domaine des soins de santé. Ils développent constamment de nouveaux produits dans le domaine de l'interprétation des résultats des tests sanguins, y compris des solutions innovantes qui permettent une analyse plus approfondie pour comprendre et recommander les paramètres sanguins pertinents pour le bon diagnostic du patient.

Pour obtenir plus d'informations sur la manière dont Smart Blood Analytics Swiss peut contribuer à transformer le processus de diagnostic médical, rendez-vous sur : www.smartbloodanalytics.com .

