CardiaCare réalise une levée de fonds pour financer des études cliniques pilotes





REHOVOT, Israël, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- CardiaCare, une société de dispositifs médicaux qui développe une technologie portable révolutionnaire pour la détection, la surveillance et le traitement non invasif des arythmies cardiaques à l'aide d'une neuromodulation sans médicament, a récemment clôturé un tour de financement de démarrage sursouscrit. Le financement a été mené par Solardis Health Ventures et soutient les efforts d'expansion du programme clinique de la technologie pour de multiples indications liées au traitement de la fibrillation auriculaire (FA). La plateforme de CardiaCare peut simultanément aider les médecins à surveiller leurs patients à distance et à créer des traitements de neuromodulation dynamiques et personnalisés basés sur les données en temps réel de l'état du patient. La mission de CardiaCare est de devenir la nouvelle norme en matière de plateforme de surveillance thérapeutique tout-en-un pour les patients souffrant d'arythmie cardiaque dans le cadre du continuum de soins.

« La clôture sursouscrite de ce tour de table reflète le potentiel de la technologie de CardiaCare à bouleverser la norme de soins pour la fibrillation auriculaire. Nous sommes fiers que Solardis Health Ventures, ainsi que des leaders cliniques et commerciaux avisés, nous soutiennent dans notre démarche. Les fonds seront utilisés pour soutenir les études cliniques multicentriques en double aveugle existantes et futures afin de démontrer l'efficacité clinique de la thérapie de CardiaCare pour diverses indications », a déclaré Ofer Halbreich, PDG.

« La solution innovante de CardiaCare a le potentiel de bouleverser la norme de soins dans le traitement de la fibrillation auriculaire et d'autres arythmies grâce à un dispositif portable non invasif qui administre un traitement de stimulation par neuromodulation. De multiples études cliniques sont déjà en cours alors que nous nous efforçons de mettre sur le marché cette avancée dans le domaine des soins cardiaques », a déclaré Ken Nelson, président du conseil d'administration.

« L'approche novatrice de CardiaCare dans le traitement de la fibrillation auriculaire par neuromodulation constituera un changement de paradigme pour les millions de patients qui n'ont pas d'alternative aux médicaments toxiques, à la thérapie de choc par cardioversion ou aux procédures invasives. Solardis Health Ventures est fier de diriger ce tour de table et de soutenir la mission de CardiaCare, qui est de devenir le premier dispositif thérapeutique portable pour les patients souffrant d'arythmie cardiaque », a ajouté Amir Soltanianzadeh, fondateur et associé gérant de Solardis Health Ventures.

À propos de CardiaCare

CardiaCare est une société privée basée en Israël qui développe une plateforme pour le traitement et le suivi des arythmies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire. L'entreprise a été fondée par Amos Ziv, spécialiste de l'arythmie cardiaque et entrepreneur, après plus d'une décennie de soins et de création de nouvelles thérapies pour les patients souffrant de fibrillation auriculaire. Site Web : https://my-CardiaCare.com

