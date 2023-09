Nagarro initie un changement d'auditeur de groupe





MUNICH, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le conseil de surveillance de Nagarro décide de proposer le choix de KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant qu'auditeur du groupe Nagarro pour l'année 2024 lors de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2024.

Sur recommandation du comité d'audit, le conseil de surveillance de Nagarro SE a décidé, lors de sa réunion du 7 septembre 2023, de proposer le choix de KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft comme commissaire aux comptes pour les états financiers annuels et les états financiers consolidés de Nagarro SE pour l'exercice 2024 à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires en 2024. Cette recommandation est le résultat de plusieurs consultations entre le conseil de surveillance, le comité d'audit, l'équipe de projet interne de Nagarro et le conseil d'administration de Nagarro SE, ainsi que d'une procédure complète d'appel d'offres public et non discriminatoire conformément aux dispositions applicables du règlement de l'UE sur l'audit.

Lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Nagarro SE qui s'est tenue en juin 2023, LOHR + COMPANY GmbH a été reconduite pour l'audit des états financiers annuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2023. Par la suite, Nagarro a présélectionné des cabinets d'audit mondialement reconnus qui mèneront des audits de consolidation à partir des instructions fournies par LOHR + COMPANY ou des audits légaux de plusieurs entités juridiques du groupe pour l'année 2023, qui en 2022 représentaient ensemble environ 60 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe Nagarro.

« Nous avons lancé le processus de sélection suffisamment tôt afin d'assurer une transition en douceur de l'engagement conformément aux exigences en matière d'indépendance des auditeurs », a déclaré Christian Bacherl, président du comité d'audit.

Manas Human, responsable de l'entrepreneuriat dans l'organisation, a ajouté : « Chaque investisseur compte pour nous. Néanmoins, nous aimerions rendre Nagarro encore plus attrayant pour les grands investisseurs institutionnels internationaux qui connaissent notre groupe de pairs. Nagarro a pris plusieurs mesures dans ce sens, comme l'expansion de notre conseil de surveillance avec des administrateurs indépendants et l'introduction d'une représentation américaine. Des cabinets d'audit mondialement reconnus contrôlent déjà certaines entités juridiques clés de Nagarro, et cette décision de nommer un cabinet d'audit mondial au niveau du groupe démontre encore davantage notre engagement envers les plus hauts niveaux de gouvernance d'entreprise et de transparence. »

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». Nagarro emploie plus de 19 500 personnes dans 35 pays. Pour en savoir plus, consultez www.nagarro.com

