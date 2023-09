Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal feront rayonner le Québec à l'international grâce à l'appui du gouvernement du Canada





Le gouvernement du Canada accorde près de 2,8 millions de dollars aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal pour faire rayonner l'événement et les attraits touristiques des deux villes hôtes.

QUÉBEC,QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) accueilleront de nouveau les meilleurs coureurs du monde pour participer à deux courses dans le cadre du circuit cycliste masculin de l'UCI World Tour. Ces compétitions contribuent au rayonnement international des villes hôtes en plus de générer des retombées économiques substantielles. Elles encouragent également les Canadiens et les Canadiennes à mener une vie active et à réaliser leurs rêves sportifs.

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), profite de l'occasion pour annoncer une contribution remboursable de 2,7 M$ qui vise à appuyer la mise en marché des éditions 2023, 2024 et 2025 des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal. L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, annonce pour sa part un appui de 75 000 $ de Sport Canada pour l'accueil de l'édition 2023 de cette compétition sportive internationale au Canada.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les 8 et 10 septembre prochains, les plus grands cyclistes participeront aux Grands Prix Cyclistes et relèveront des défis de taille, comme gravir le mont Royal et dompter le relief vallonné du Vieux-Québec. La contribution financière de DEC accordée à cette prestigieuse course constitue une excellente nouvelle pour la promotion des régions de Québec et de Montréal et ce pour les trois prochaines éditions. Les événements internationaux comme celui-ci sont une vitrine incroyable pour les touristes et sportifs canadiens et du monde! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal de cette semaine donneront à la population une occasion excitante de voir les cyclistes canadiens se mesurer à l'élite internationale, ici, au Canada. Tout au long du circuit, les athlètes du monde entier admireront les vues imprenables qu'offrent Québec et Montréal. Leurs performances inciteront les jeunes à devenir la prochaine génération d'athlètes du pays à monter sur le podium. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« En septembre, Québec et Montréal accueilleront de nouveau les meilleures équipes cyclistes du monde. Les amateurs de vélo et les spectateurs pourront encourager les cyclistes canadiens et ceux d'ailleurs, au coeur de la Vieille Capitale et du Mont-Royal. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.





est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





Le Programme d'accueil de Sport Canada aide les organismes nationaux de sport à accueillir les manifestations sportives internationales au Canada et contribue à l'excellence sportive et rehausse le prestige international des organismes nationaux de sport au Canada .

