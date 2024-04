La marque Antera renoue avec l'excellence dans la production de jantes en alliage léger





La marque Antera fait son retour sur la scène mondiale lors de la Semaine du design de Milan 2024 avec une nouvelle collection de jantes en alliage léger. Marque premium de fabrication italienne, Antera allie design intemporel, technologie de pointe et détermination à surmonter tous les obstacles.

Son ambassadeur est le champion de football Roberto Baggio qui, grâce à sa carrière et à son état d'esprit de gagnant, incarne parfaitement la philosophie « Sans compromis » de la marque italienne.

Le slogan de la nouvelle campagne publicitaire d'Antera, « Là où l'instinct rencontre le génie, le mythe devient légende », témoigne du dévouement, du courage et de la vision d'une marque capable de se projeter dans l'avenir.

Antera a été créé à Milan en 1991 et a produit certains des modèles les plus emblématiques dans le domaine, y compris la Type 109, une roue à trois branches qui a été nommée « Design de jante en alliage de l'année 1994 ». G.M.P. Group, société spécialisée dans la conception et la production mondiales de jantes en alliage, a la responsabilité de lui redonner sa gloire d'antan grâce à un plan d'investissement ambitieux et robuste.

HPE LAB, le géant hyper-technologique inspiré de la Renaissance, combine habilement les technologies de production les plus modernes avec une approche innovante du design et de l'ingénierie.

La nouvelle collection Antera comprend cinq modèles différents de dimensions variées, de 19 à 24 pouces, et sept finitions. Le produit phare de la sélection est la roue A303 HPE FORGED qui allie élégance et robustesse.

La R&D, la technologie et le design, la durabilité et la numérisation sont les forces motrices de G.M.P., qui est sur le point d'écrire une autre grande page de son histoire avec la marque à la panthère.

Au cours des dernières années, G.M.P. Group a connu une croissance significative en Italie et surtout à l'étranger, où il réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires total. Ses principaux marchés sont actuellement l'Italie, l'Allemagne et l'Europe du Nord.

Depuis fin 2023, Eulero Capital a fait son entrée dans le capital social du groupe afin de soutenir l'ambitieux plan quinquennal d'expansion mondiale et la relance de la légendaire marque Antera.

L'attente est terminée. Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine du design de Milan 2024, la prestigieuse marque Antera fait son retour sur la scène mondiale avec une nouvelle collection de jantes en alliage léger pour l'industrie automobile. La collection sera inaugurée par l'ambassadeur de la marque, Roberto Baggio, la légende du football qui, grâce à sa carrière et à son état d'esprit de gagnant, incarne parfaitement la philosophie « Sans compromis » de la marque italienne.

Le choix du célèbre numéro 10 de l'équipe nationale italienne, exemple parfait de l'excellence sportive, de la persévérance et de la générosité, contribue à renforcer le slogan au centre de la nouvelle campagne d'Antera : « Là où l'instinct rencontre le génie, le mythe devient légende ». En effet, Roberto Baggio, vainqueur du Ballon d'Or 1993 et meneur de jeu avec une technique raffinée et un style unique, a prouvé que les objectifs les plus importants, en ce qui concerne le sport et la vie quotidienne, sont atteints grâce à l'engagement et à la qualité, sans prendre de raccourci et en prônant le dévouement, le courage et la vision. Ce sont les mêmes ingrédients de la philosophie « Sans compromis » que G.M.P. Group, une société spécialisée dans le design et la production mondiales de jantes en alliage, entend utiliser pour redonner à la marque historique à la panthère sa gloire passée.

Marco Mancin, président de G.M.P. Group, déclare : « À l'origine, la vision du fondateur Marco Muzzarelli guidait la marque Antera par le principe « Sans compromis », créant un lieu où les rêves et la réalité ont pu se réunir et la volonté se transformer en création. Cela a conduit à des produits prestigieux et inestimables d'une portée mondiale et intemporelle pour atteindre l'expression la plus authentique de l'excellence. Aujourd'hui, avec le même état d'esprit gagnant et un important plan quinquennal, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire d'Antera qui ramènera la marque sur le mont Olympe des producteurs de jantes en alliage léger. »

Marco Finazzi, responsable commercial : « Nous avons toujours été des innovateurs et des visionnaires dans notre domaine, et nous visons à restaurer l'éclat à la marque par le développement de l'innovation, l'identification, et un processus concret d'internationalisation. Une chose qui ne changera jamais est notre fidélité envers les valeurs fondamentales qui ont forgé l'identité de renommée mondiale de la marque, et la détermination à poursuivre notre vision d'entreprise quels que soient les défis qui se dressent en cours de route. Et nous sommes sûrs que d'autres sociétés du groupe voudront partager une voie commune vers la croissance et le développement dans leurs domaines, en s'appuyant toujours sur la philosophie « Sans compromis ». Avec cet état d'esprit, nous voulons remettre en question le statu quo afin de proposer des produits non conventionnels capables d'anticiper les besoins d'une clientèle exclusive. »

Les origines d'un mythe forgé au fil des ans en quête du « Sans Compromis »

Synonyme dans le monde entier de design innovant et d'attention méticuleuse aux détails, la marque Antera est toujours connue pour avoir développé certains des modèles les plus emblématiques de l'industrie, tels que la jante à trois branches Type 109 qui a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux, y compris le très convoité titre de « Design de la jante en alliage de l'année 1994 ». Créée en 1991 à Milan par Marco Muzzarelli, la marque à la panthère a été un acteur majeur sur la scène automobile au cours des dernières décennies, proposant des jantes premium dans le monde entier qui sont fabriquées avec de nouvelles normes de conception et de production. Plus tard, la marque a poursuivi son ascension constante et progressive et, à la fin de 2011, s'est enrichie d'une large gamme de produits avec des caractéristiques techniques et stylistiques exemplaires pour refléter exactement l'essence et le caractère unique de la marque italienne. La base du succès d'Antera a toujours été la recherche continue de l'excellence, à la fois dans les domaines créatifs et exécutifs, sans jamais faire de compromis et en restant tourné vers l'avenir. Après tout, le nom Antera est composé des mots latins Ante (avant) et Aera (ère), qui résument parfaitement sa vision : devancer les temps avec des chefs-d'oeuvre authentiques forgés par les mains habiles de maîtres artisans qui imprègnent la qualité et la précision du design italien dans les moindres détails. C'est pourquoi ces designs sont un témoignage vivant d'un patrimoine culturel et d'une passion profondément enracinée qui, grâce à l'utilisation de technologies de pointe et à une philosophie de fabrication rigoureuse, sont façonnés et perfectionnés dans les usines italiennes. Antera est un ambassadeur du luxe qui incarne le temps, l'histoire et l'innovation sans frontières.

Une marque Made-in-Italy haut de gamme : un design intemporel, une technologie de pointe et une attitude gagnante

De la conception au design, de l'ingénierie à la production, l'ensemble du processus industriel d'Antera se déroule en interne et est optimisé par des énergies renouvelables dans un circuit vertueux qui internalise les processus, les optimisant pour atteindre une efficacité maximale. La marque de fabrique de l'entreprise est le travail synergique entre les différents services qui permet de transformer les meilleures idées de design en produits uniques et prestigieux. Sous-jacent à ce processus créatif, dans lequel l'art de créer des formes rencontre la technologie la plus innovante pour les matérialiser, un dialogue quotidien entre concepteurs et ingénieurs a lieu en utilisant des logiciels de conception avancés, des calculs FEM et des systèmes de modélisation en ligne directe avec le service de production. Cette synergie entre la créativité et la technologie se traduit par des produits avec une personnalité unique qui sont une extension idéale du caractère de la voiture pour laquelle ils ont été conçus et fabriqués. Ce qui nous amène au service Casting, où des équipements de pointe transforment la matière première en une forme tangible. L'industrialisation des processus de production sur la base de la « production allégée » permet à la fois le succès normal des roues de G.M.P. Group et une productivité élevée et efficace. La même approche de l'excellence se retrouve dans les départements où l'usinage est effectué sur des produits semi-finis de la fonderie. C'est là que des finitions prestigieuses sont réalisées pour créer des produits uniques grâce à un cycle de traitement entièrement automatisé qui garantit la qualité en série à chaque étape. La création de ces chefs-d'oeuvre italiens ingénieux se termine dans le site de peinture innovant, parfaitement intégré à l'usine et garantissant la plus haute qualité d'exécution et un contrôle total de la chaîne de production à toutes les étapes. Enfin, il convient de mentionner que tous les produits du G.M.P. Group sont approuvés et certifiés conformément aux normes internationales et sont le résultat de processus d'entreprise marqués par l'excellence pour assurer le respect de réglementations de qualité strictes.

HPE LAB, où l'hyper-technologie rencontre les valeurs de la Renaissance

Inspiré par le concept Renaissance qui voit le rapprochement de l'Art et de la Science comme non seulement possible mais aussi souhaitable, G.M.P. Group a placé la combinaison des dernières technologies de fabrication et une approche innovante et créative du design et de l'ingénierie au coeur de la relance d'Antera. Ce nouvel élément clé de la création de produits de pointe prend forme grâce aux activités de l'équipe qui compose la nouvelle division HPE LAB (High Performances Engineering Laboratory), où les idées deviennent des chefs-d'oeuvre authentiques avec la griffe Made-in-Italy. Plus précisément, HPE LAB n'est pas seulement le summum de l'ingénierie dédiée à la création de produits haute performance, mais incarne également une approche empathique du design et de la fabrication, allant au-delà de la simple quête de performance. Il s'agit en fait de comprendre en profondeur les besoins et les attentes des clients, en intégrant des solutions innovantes qui répondent non seulement aux exigences fonctionnelles, mais aussi émotionnelles et esthétiques. Cela a conduit au processus révolutionnaire de l'équipe Antera HPE LAB qui, en dépassant les limites conventionnelles du moulage à basse pression, a ouvert de nouvelles possibilités de design sans affecter les niveaux très élevés de résistance et de légèreté. Ainsi, la nouvelle division ne se contente pas de sortir des sentiers battus, mais établit également de nouvelles normes d'excellence, permettant au Style Center d'exprimer pleinement la beauté de chaque modèle de jante en alliage.

La nouvelle et exclusive collection d'Antera

La collection exclusive d'Antera se décline en cinq modèles (A101, A103, A105, A107 et A303), dont chacun a des dimensions différentes comprises entre 19 et 24 pouces et pas moins de sept finitions sophistiquées : Piano Black Diamond, Moon Grey Diamond, Piano Black, Silver Ice, Stone Bronze, Satin Champagne et Piano Black Champagne. La star de la nouvelle ligne est le modèle A303 HPE FORGED qui combine élégance et force dans un travail unique de design et d'ingénierie. Ceci est accompli en utilisant la technologie HPE FORGED qui, d'une part, offre une résistance et une légèreté supérieures, tout en permettant des niveaux sans précédent de précision et de détail dans le design. Avec cette jante haut de gamme, Antera devient un symbole de suprématie stylistique et technologique. En outre, rehaussée par sa grande taille (24") et sa finition Piano Black Diamond accrocheuse, l'A303 HPE FORGED est la solution idéale pour les voitures et présente un design aussi sophistiqué qu'audacieux, les mêmes spécificités exprimées par la nouvelle jante d'Antera. Le modèle A101 se distingue également par sa nature musclée associée à une élégance raffinée. En effet, ses lignes audacieuses et ses intersections stratégiques captent et amplifient la lumière, améliorant l'esthétique de la voiture sur laquelle elle est montée et offrant un équilibre parfait entre force et classe. Parfait pour les voitures exclusives, l'A101 souligne à la fois l'élégance du véhicule et ajoute une touche de sportivité et d'agressivité, donnant à la voiture un équilibre entre sophistication traditionnelle et audace moderne. Quatre finitions sont disponibles : Piano Black Diamond, un noir profond avec un éclat de diamant ; Moon Grey Diamond, une lune grise avec brillance diamantée ; Piano Black, un noir profond et sophistiqué ; et enfin Stone Bronze, une teinte chaude et naturelle qui évoque la robustesse. Sortir des sentiers battus, c'est défier le statu quo, se libérer des préjugés et embrasser une esthétique intemporelle. Cet attrait unique est incarné par le modèle A103, qui présente des lignes précises en délimitant la jante en segments distincts, chacun étant réalisé avec un soin méticuleux. Cette subdivision ne sacrifie pas la cohérence esthétique, mais l'élève plutôt. L'inspiration vient de la géométrie qui est si parfaite qu'elle semble presque avoir été conçue par la nature elle-même. Chaque forme est le résultat d'une étude minutieuse par HPE LAB d'Antera dans laquelle l'émotion et la science se rejoignent dans un design exclusif, incarnant une personnalité entière et une suprématie esthétique inégalée. Quatre finitions sont proposées : Piano Black Diamond, qui mélange le noir profond avec des surfaces diamantées ; Moon Grey Diamond, une base grise lunaire avec des détails de diamant ; Piano Black, avec une surface uniformément noire offrant une sophistication et une puissance intemporelles ; Silver Ice, pour un éclat uniforme qui évoque l'innovation et donne à l'A103 un attrait futuriste. Le modèle A105 présente des formes audacieuses et décisives qui transcendent les lignes traditionnelles, ce qui en fait une icône de style et de sportivité. Ses symétries parfaites attirent l'attention tandis que les aspérités acérées conservent un équilibre inattendu. Créée pour des clients exigeants qui aspirent à l'excellence sans compromis, l'A105 incarne l'engagement d'Antera HPE LAB envers l'innovation et est le fruit de techniques de moulage basse pression avancées, produisant des formes et des silhouettes qui rivalisent avec l'excellence des techniques forgées. Idéal sur les voitures qui sont déjà des icônes elles-mêmes et des références de toute l'industrie automobile, l'A105 est disponible en finitions Piano Black Diamond et Moon Grey Diamond qui brillent avec élégance ; Stone Bronze et Piano Black Champagne allient sophistication et grandeur et introduisent de nouvelles normes de beauté et de distinction dans le design des jantes. Enfin, la nouvelle collection d'Antera propose le modèle A107, un chef-d'oeuvre d'ingénierie où l'aluminium, coulé avec pureté, subit un travail minutieux pour créer une roue au design incomparable. C'est un chef-d'oeuvre de symétrie et de proportion où chaque branche, conçue avec une précision artistique, reflète l'harmonie entre l'homme et la nature, incarnant la perfection du nombre d'or. L'A107 n'est pas seulement un hommage au génie de la Renaissance, mais représente également la rencontre de l'art classique et de la modernité automobile, alliant esthétique et fonctionnalité dans un design intemporel. Imposante mais méticuleusement équilibrée, la structure floute les frontières entre robustesse et grâce. De plus, cette jante raconte l'histoire de l'artisanat à travers de fins détails gravés dans l'aluminium. Quatre finitions sont disponibles : Piano Black, Silver Ice, Stone Bronze, et Satin Champagne.

G.M.P. Group, ses racines et sa nouvelle structure d'entreprise

Créé il y a 20 ans, G.M.P. Group est une société spécialisée dans la conception et la production de jantes en alliage léger pour l'industrie automobile internationale. La société emploie environ 150 personnes à son siège social dans la province de Bergame, qui couvre une superficie totale de 27 000 m2, dont 16 000 m2 sont dédiés aux différents départements de production et environ 500 m2 aux bureaux. Ses produits de design et d'excellence technologique sont principalement destinés aux marchés italien, allemand et d'Europe du Nord. Ces dernières années, la société a également présenté un développement important en Italie et surtout à l'étranger, où elle réalise plus de 80 % de ses revenus, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 millions d'euros et une marge opérationnelle proche de 20 %.

Fin 2023, G.M.P. Group a ouvert son capital social à l'entrée d'Eulero Capital, qui a acquis 51% du groupe basé à Bergame pour soutenir la nouvelle phase de croissance de la société. Il s'agit d'une opération stratégique qui permettra à l'entreprise de poursuivre le processus d'amélioration des produits, d'innovation et de croissance internationale. En particulier, l'entrée d'Eulero Capital et de ses partenaires, ainsi que de Banca Ifis et d'autres actionnaires, vise à soutenir Marco Mancin, fondateur et actuel CEO du groupe, et l'équipe de direction dans le développement de nouveaux produits de la marque GMP Italia, la relance de la prestigieuse marque Antera et une forte expansion internationale, y compris des acquisitions ciblées dans des pays clés et une entrée directe sur des marchés non européens. Alfredo Altavilla, un gestionnaire qui occupe des fonctions de premier plan au niveau international dans l'industrie l'automobile et d'autres secteurs, a également rejoint le conseil d'administration pour soutenir le projet.

Engagements sociaux et environnementaux comme clé du développement local

Parallèlement aux technologies de processus et à l'innovation produit, G.M.P. Group poursuit une stratégie de développement qui intègre de plus en plus les questions ESG à la fois dans l'offre de produits et dans l'exécution commerciale en termes de personnes, d'environnement et de gouvernance d'entreprise. La durabilité représente un engagement social et environnemental clairement défini dans la vision d'entreprise du groupe basé à Bergame, qui comprend une contribution active au développement du territoire et de la communauté dans laquelle il opère. Pour cette raison, la direction de l'entreprise a prévu un programme d'investissement de plus de dix millions EUR pour soutenir un nouveau plan d'affaires pour les cinq prochaines années qui met l'accent sur l'innovation des produits, l'efficience énergétique et le bien-être. Le groupe se distingue depuis plusieurs années par son engagement indéfectible en faveur d'une culture d'entreprise durable sur le plan environnemental. La mesure la plus récente prise dans ce sens a été le système photovoltaïque installé fin 2022 sur le toit de l'usine. La mise en oeuvre du nouveau système était une expression tangible de la volonté de G.M.P. Group de réduire son impact environnemental et de promouvoir activement l'utilisation d'énergies propres et renouvelables. En outre, le panneau de contrôle de la production de l'installation photovoltaïque est accessible et visible par tous, ce qui permet une culture ouverte et durable sur le plan environnemental avec la communauté, les clients et les fournisseurs. Des données hebdomadaires sur l'énergie produite, le CO2 économisé et les arbres économisés sont disponibles sur ce lien.

Transition numérique et technologique pour aller de l'avant en toute confiance

G.M.P. Group mène la transition numérique et technologique avec des investissements constants, y compris des services à distance pour les clients et les fournisseurs et des processus de gestion et de communication sur des plateformes numériques qui assurent un dialogue sans frontières. La R&D, la technologie et le design, la durabilité et l'expansion internationale sont les éléments moteurs de la renaissance d'Antera et du développement des nouveaux produits de la société basée à Bergame, toujours axés sur l'excellence du « Made in Italy » en termes de design, de qualité, d'innovation et de respect de l'environnement. Le rendez-vous pour découvrir de plus près la nouvelle vie de la marque à la panthère et l'ambitieux plan industriel de G.M.P. Group est fixé pour la Semaine du design de Milan, du 15 au 21 avril, où plusieurs activations sur site et réseaux sociaux dévoileront chaque détail.

Un champion stylistique et technique sur et en dehors du terrain

Né en 1967 à Caldogno, en Vénétie, Roberto Baggio a mené sa carrière sportive de 1982 à 2004, jouant pour les plus prestigieuses équipes italiennes et remportant deux titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie, une Coupe de l'UEFA et le Ballon d'Or de 1993. La même année, il a rencontré le bâtisseur de paix Daisaku Ikeda à Tokyo, à qui il a donné son maillot « 10 », un numéro magique qu'il a partagé avec deux champions qu'il admirait quand il était enfant : Zico de l'équipe nationale brésilienne et l'inoubliable Paolo Rossi. Ce dernier était son enfant héros d'enfance, Baggio lui écrivant même une lettre ouverte, publiée par la Gazzetta dello Sport, qui retrace les voyages qu'il a effectués sur le guidon du vélo de son père pour rejoindre le stade Menti de Vicence pour voir le joueur qui allait devenir le Pablito de l'équipe nationale en 1982. Toujours à l'écart de la foule et amoureux du plein air, il est agriculteur depuis sa retraite du football et vit actuellement à Altavilla Vicentina avec sa femme et ses trois enfants. Il a écrit une autobiographie, A Door in the Sky, et sa vie et sa carrière ont été relatées dans une série Netflix/Mediaset, Il Divin Codino (2021) réalisée par Letizia Lamartire. Surnommé « Raphael » pour son talent de footballeur, Baggio s'est converti au bouddhisme à l'âge adulte et a ouvert une Soka Gakkai (école laïque bouddhiste) dans l'un de ses clubs à Corsico, près de Milan : le Centre culturel Ikeda, le plus grand centre bouddhiste d'Europe. En outre, le champion est très actif dans le domaine humanitaire, comme en témoigne son soutien à la Fondation Borgonovo pour lever des fonds contre la SLA et pour les populations touchées après le tremblement de terre en Haïti, ainsi que la construction d'hôpitaux à travers le monde. Il a même reçu le 2010 Peace Summit Award le 9 novembre 2010 pour son engagement envers les personnes les plus nécessiteuses. En 2023, il a soutenu le projet Italy Bares (la version italienne du spectacle caritatif Broadway Bares créé par Jerry Mtichell) qui visait à collecter des fonds pour lutter contre le VIH, le sida et sensibiliser le public à la culture de la prévention. Il reste dans le coeur de tous les passionnés et fait l'objet de poèmes, pièces de théâtre (comme Orfeo Baggio de Mario Morisi) et chansons, comme la Marmellata #25 de Cesare Cremonini ; Baggio Baggio de Dalla ; L'uomo dietro il campione de Diodato, qui est également la bande originale d'Il Divin Codino ; Baggio de Miles Kane et Scrivile Scemo de Pinguini Tattici Nucleari. Il lui est également fait référence dans des comics et bandes dessinées, comme dans certains épisodes de What a Champion Holly and Benji !!! et, bien qu'officieusement, dans Sailor Moon.

