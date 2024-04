AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique des Cantons-de-l'Est





QUÉBEC, le 26 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en compagnie du député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, de la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, du député de Richmond, M. André Bachand, et du député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité), M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant de nouveaux soutiens au secteur touristique des Cantons-de-l' Est.

Date : Le lundi 29 avril 2024

Heure : 13 h Lieu : Orford

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 11 h le 29 avril 2024, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

26 avril 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :