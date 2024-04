COPPA DELLE ALPI 2024





LA QUATRIÈME ÉDITION DE « THE GREAT ALPINE JOURNEY » DÉBUTE

TRIESTE, Italie, 28 avril 2024 /PRNewswire/ -- La quatrième édition de la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia commence cet après-midi, à Trieste, avec des contrôles techniques et administratifs sur la Piazza Unità d'Italia, où la course à la régularité des voitures construites avant 1990 commencera le matin. La course comprend 90 Time Trials sur 1 600 km.

Le Tour 5-legGrand traversera tout l'arc alpin d'est en ouest, de Trieste à Courmayeur, traversant les frontières de 7 pays : 1000 Miglia présente Il Grande Viaggio Alpino, un sentier de réflexion parallèle à la course visant à représenter le socio-des transformations économiques, anthropologiques et environnementales à travers la macrorégion alpine. Pour que les concurrents participent activement au projet, les voitures de la course ont été limitées à 30, et 8 autres voitures ont accueilli des experts de référence sur les macrothèmes abordés.

En cours de route, les experts rencontreront des institutions et des exemples de meilleures pratiques locales, encourageant les échanges et le partage d'expériences. La somme de ces contributions recueillies au cours des cinq jours sera présentée lors d'une conférence de clôture, le samedi 4 mai à Courmayeur.

Depuis Trieste, les équipes se rendront à Kranjska Gora, en Slovénie, pour discuter de projets de tourisme durable. À Cortina, au Rifugio Faloria (alt. 2100 mt), le thème sera les Jeux olympiques accessibles et durables. Mardi 30, déjeuner au Messner Museum de Ripa avec Reinhold Messner, qui partagera des projets et des expériences. Vers l'Autriche, à Seefeld, il y aura un dialogue sur les Connections entre l'agriculture de montagne et l'offre touristique. Après le transit en Allemagne à Garmisch, le retour en Italie à Livigno sera axé sur l'héritage olympique, la durabilité, l'accessibilité, l'inclusion ; la patte se termine à Saint-Moritz, en Suisse, mettant en évidence les infrastructures sportives pour le développement du tourisme. Le matin du 2 mai, après une pause à Vaduz, un salut du premier ministre de Lichtenstein et un arrêt au Musée suisse des transports à Lucerne, l'arrivée en soirée à Gstaad traitera de l'élevage et de la production laitière. Le vendredi 3, l'arrêt à Chamonix offrira le panorama extraordinaire du refuge du Montenvers, (alt 1900 mt) avant l'arrêt final à Courmayeur, où le sujet sera la production alimentaire en montagne. La dernière conférence au Centre des congrès de Courmayeur est prévue pour samedi à partir de 10 h.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399477/Resia_lake_Porsche.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2399478/Mille_Migila_Logo.jpg

28 avril 2024 à 11:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :