4Pro (2nd Gen) : une nouvelle génération de solutions pionnières pour des trajets quotidiens intelligents

PÉKIN, 27 avril 2024 /PRNewswire/ -- La trottinette électrique 4Pro (2nd Gen), produite par Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co.,Ltd., a été dévoilée récemment.

Xiaomi dévoile 4Pro (2nd Gen)

Xiaomi a fait des vagues avec le dévoilement de son dernier modèle de trottinette électrique, la 4Pro (2nd Gen). Cette nouvelle trottinette électrique a franchi une étape importante en termes d'autonomie de batterie, de performances de sécurité et d'intelligence, et apporte également davantage de confort aux utilisateurs de Xiaomi.

Améliorer les trajets quotidiens

Le lancement de la 4Pro (2nd Gen) témoigne du succès de Xiaomi à porter l'expérience des trajets quotidiens à de nouveaux sommets. La caractéristique principale de cette trottinette électrique réside dans l'autonomie exceptionnelle de sa batterie intégrée de 468 Wh, capable de fournir une autonomie de 60 km. Les utilisateurs n'ont plus besoin de recharger fréquemment leur véhicule, ce qui rend les déplacements plus simples et sans inquiétude. La nouvelle trottinette électrique est équipée d'un moteur d'une puissance maximale de 1000 W et d'une roue arrière motrice. Elle offre des capacités d'accélération et de montée améliorées, répondant ainsi à divers scénarios d'utilisation. Il convient de mentionner que les pneus sans chambre à air élargis de 10'' tiennent compte à la fois du confort et de la sécurité, et fournissent un support stable pour la conduite.

De plus, la 4Pro (2nd Gen) est également équipée de phares à détection automatique et de clignotants standard, ce qui augmente considérablement la sécurité de l'utilisateur lorsqu'il roule de nuit. Les utilisateurs peuvent régler indépendamment les phares à détection automatique à l'aide de l'application Mijia. La 4Pro (2nd Gen) allume automatiquement les phares et les feux arrière pour éclairer la conduite de nuit lorsque l'obscurité environnante diminue. Cette conception n'est pas seulement destinée aux conducteurs, les autres usagers de la route peuvent également bénéficier de la même protection en matière de sécurité routière.

Conceptions diversifiées, plaisir technologique

Xiaomi demande constamment à ce que davantage d'utilisateurs puissent profiter de la simplicité et des divertissements offerts par la technologie, et ne cesse de surprendre les utilisateurs avec des nouveautés. Dotée d'un cadre en acier au carbone, la 4Pro (2nd Gen) est accessible aux clients âgés de 16 à 50 ans. Le cadre peut également être réglé en hauteur pour s'adapter à différents groupes d'utilisateurs, dans une fourchette allant de 1,2 m à 2,2 m.

Cette nouvelle trottinette démontre la compétence exceptionnelle de l'entreprise dans l'industrie de la micromobilité.

La trottinette est principalement disponible dans des pays européens tels que l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Pologne et la Suède, et elle devrait être lancée dans d'autres régions, notamment le Moyen-Orient et l'Amérique latine à l'avenir.

