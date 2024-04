Prime Video devient le diffuseur officiel des soirées de hockey du lundi soir de la LNH au Canada avec le lancement de Prime Monday Night Hockey dès la saison 2024-2025





TORONTO, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amazon (NASDAQ : AMZN), Rogers Communications et la Ligue nationale de hockey (LNH) annoncent une entente historique de deux ans qui conduit les soirées du hockey de la LNH du lundi soir (en anglais) exclusivement sur Prime Video.



Prime Monday Night Hockey diffusera en anglais toutes les parties nationales de la saison régulière de la LNH du lundi soir durant les saisons 2024-2025 et 2025-2026. Il s'agit de la première entente exclusive du genre au Canada, entre la LNH et une plateforme de diffusion numérique en continu. Le forfait Prime Monday Night Hockey, produit par Prime Video, mettra en vedette une toute nouvelle équipe d'analystes pour une couverture complète et approfondie en direct (en anglais), accessible uniquement aux membres Prime au Canada.

« Le partenariat entre Rogers et la LNH a été déterminant et essentiel à l'expansion de Sportsnet en tant que leader parmi les marques de médias sportifs numéro un au Canada », souligne Colette Watson, Présidente de Rogers Sports & Media. « De nos jours, le contenu et l'écosystème de production évoluent sans cesse et nous sommes très heureux de collaborer avec Amazon pour continuer d'innover et de permettre aux fans de hockey d'écouter les matchs quand et où ils le désirent. »

« Avec Prime Monday Night Hockey, l'offre à nos membres devient plus attrayante que jamais », souligne Magda Grace, directrice de Prime Video, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. « Nous avons le désir d'accroître le plaisir des fans de hockey en entrant dans plus de foyers canadiens et en multipliant l'accessibilité sur plusieurs appareils comme jamais auparavant. Nous sommes fiers d'ajouter Prime Monday Night Hockey à notre offre de divertissements en continu qui inclut les chaînes en supplément telles que Sportsnet pour encore plus de sports et de moments forts de hockey, sans oublier les plus récents films en location ou pour achat, tout le contenu original d'Amazon acclamé par la critique et apprécié du public à voir sur Prime et tellement plus encore! »

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Amazon et Rogers sur ce projet. Amazon détient une solide expérience en tant que présentateur d'événement sportif sur Prime Video dans un environnement innovateur qui plait aux consommateurs d'aujourd'hui », avance David Proper, Vice-président exécutif principal, médias et stratégie internationale de la LNH. « Nous nous engageons à servir à nos fans, ainsi qu'à de nouveaux publics, des stratégies de diffusion efficaces qui permettent d'enrichir l'expérience d'écoute en multipliant les plateformes de destination. Avec ce partenariat révolutionnaire, nous demeurons cohérents et nous respectons notre objectif. »

Le lancement de Sportsnet sur les chaînes de Prime Video au Canada a eu lieu au début de la saison 2023-2024. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'entente historique de 12 ans signée entre Rogers et la LNH dévoilée en novembre 2013. Depuis 2021, la LNH travaille en étroite collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour livrer les meilleures analyses de parties en temps réels et sur vidéo, pour ainsi optimiser l'expérience des fans.

Plus d'informations concernant la production et les commentateurs sportifs seront dévoilées prochainement. Prime Monday Night Hockey se joint au millier de séries et de films disponibles dans le catalogue de Prime Video, de séries originales Amazon comme Saving Sakic, All or Nothing: Toronto Maple Leafs, Chosen One: Alexandre Daigle, d'autres événements en direct tels que ONE Championship et la NWSL, des séries primées et acclamées par la critique parmi les contenus originaux signés Amazon dont Reacher, The Lord of The Rings: The Rings of Power et The Boys, tous disponibles sur Prime Video, accessible sans frais supplémentaires pour les membres Amazon Prime.

À propos de Rogers

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l'échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com.

À propos de Prime Video Sports

Prime Video soutient une gamme croissante de productions sportives en direct à l'échelle mondiale. Parmi celles-ci figurent, le Thursday Night Football, NASCAR, les New York Yankees, Overtime Elite, Premier Boxing Champions aux États-Unis, la NWSL, la WNBA, et ONE Championship aux États-Unis et au Canada, UEFA Champions League au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, Roland-Garros et la Ligue 1 en France, Cricket de Nouvelle-Zélande en Inde, la Copa do Brasil et la NBA au Brésil, puis finalement, la boxe et la Coupe du Monde de Baseball 2023 au Japon. La disponibilité du contenu varie selon les marchés, mais les fans peuvent s'abonner à des services de diffusion en continu tels que Sportsnet, Eurosport, FOX Sports (Mexique), Viaplay Sport, MLB.TV, NBA League Pass, NBA TV, DAZN (Allemagne et Espagne), et Premiere FC (Brésil) via les chaînes Prime Video. Cette offre s'ajoute à d'autres documentaires sportifs originaux d'Amazon incluant Kelce, Bye Bye Barry, Coach Prime, Reggie et la franchise originale d'Amazon All or Nothing.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNHMD) est composée de 32 clubs membres. La formation de chaque équipe est le reflet de la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays, tous luttant pour la Coupe StanleyMC, le trophée le plus précieux et le plus historique du sport professionnel. Chaque année, la LNH offre un divertissement à plus de 670 millions de partisans dans les arénas et grâce à ses partenaires nationaux télévision et de radio; plus de 191 millions d'abonnés sur les comptes de la ligue, des équipes et des joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube et plus de 100 millions de partisans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs dans plus de 160 pays et territoires grâce à ses détenteurs de droits, notamment ESPN, WBD Sports et NHL Network aux États-Unis, Sportsnet et TVA Sports au Canada, Viaplay dans les régions nordiques, baltiques et en Pologne, Sky Sports et ProSieben en Allemagne, MySports en Suisse, puis CCTV5+ en Chine en plus de rejoindre des partisans dans le monde entier avec des matchs disponibles en ligne dans chaque pays. Les partisans sont rejoints par les actifs numériques de la Ligue sur les appareils mobiles par l'entremise de l'application gratuite NHLMD App; sur neuf plateformes de médias sociaux; sur NHL Network RadioMC sur Sirius XM ; et sur NHL.com, disponible dans huit langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques individuelles et d'équipes ainsi qu'à chaque sommaire de match de saison régulière et de séries éliminatoires depuis la création du circuit, activé par SAP. LNH Productions produisent un contenu original attrayant mettant en valeur un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et à la ligue ainsi qu'au personnel d'équipe pour une distribution sur l'ensemble des plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH est engagée à bâtir des communautés saines et dynamiques utilisant le sport du hockey pour célébrer les partisans de chaque race, couleur de peau, religion, nationalité, identité de genre, âge, orientation sexuelle et statut socioéconomique. Le programme « Le Hockey est pour tout le monde » renforce que la politique officielle du sport est axée sur l'inclusion sur la patinoire, dans les vestiaires, dans les salles de réunion et dans les estrades. La LNH accroît l'accès et les possibilités pour les personnes de tous les milieux et de tous les niveaux d'habileté afin de pratiquer le hockey, favoriser des environnements plus inclusifs et faire croître le sport auprès d'une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans le hockey chez les jeunes et dans des programmes locaux, avec un engagement d'investir 5 millions $ de plus dans les programmes de diversité et d'inclusion au cours de la prochaine année.

Relations de presse :

Rogers, [email protected], 1-844-226-1338

Owen McCorquodale, Prime Video, [email protected]

Nirva Milord, LNH, [email protected]

25 avril 2024 à 11:05

