Avis aux Média - Le gouvernement du Canada dévoilera une plaque et de nouveaux médias d'interprétation pour le lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst

Heath MacDonald, député de Malpeque, participera à une cérémonie de dévoilement de plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique du lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort...

La sixième édition de la Régate internationale ouverte de Shenyang a débuté vendredi à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, au nord-est de la Chine. L'événement a attiré plus de 30 équipes d'aviron, dont plus de 400 entraîneurs et athlètes...