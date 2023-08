Nouveau sondage RBC : l'IA génère des données financières pour la jeune génération de Canadiens, mais la méfiance persiste





TORONTO, le 28 août 2023 /CNW/ - Selon un récent sondage RBC mené par Ipsos, les jeunes Canadiens sont prêts à miser sur l'intelligence artificielle (IA) pour la gestion de leurs finances. L'enquête effectuée auprès de 1 501 Canadiens révèle une perception plus forte et positive de l'utilité de l'IA dans la tranche d'âge des 18 à 34 ans, ce qui marque un virage majeur dans la gestion des finances personnelles à l'ère de la technologie et de l'innovation.

De l'automatisation de l'épargne et du budget aux conseils éclair en passant par les prévisions de flux de trésorerie, l'IA transforme discrètement, mais radicalement la manière dont les Canadiens s'occupent de leur argent. Les résultats de l'enquête indiquent que les jeunes Canadiens sont plus enclins à tirer profit des avantages de l'IA, 65 % d'entre eux jugeant celle-ci utile pour accélérer le paiement de factures grâce aux rappels.

Par contre, les Canadiens plus âgés semblent davantage méfiants. En effet, seulement 38 % de ceux âgés de 35 à 44 ans et 11 % de ceux âgés de 55 ans et plus sont ouverts à utiliser des applis ou des services propulsés par l'IA pour la gestion future de leurs finances personnelles. Ce fossé générationnel s'étend à l'appréciation des conseils sur les occasions d'épargne automatisée décelées par l'IA. Au total, 71 % des jeunes Canadiens ont indiqué qu'ils accordaient de la valeur à cet avantage de l'IA, tandis que 28 % de ceux âgés de 55 ans et plus partageaient ce point de vue.

« Nous croyons que l'IA est en train de révolutionner la gestion des finances personnelles, déclare Peter Tilton, chef des services numériques, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. La capacité à exploiter le pouvoir de l'IA peut contribuer à égaliser les chances des Canadiens en termes de littératie financière. L'IA peut prendre en charge les calculs pour votre budget, cerner vos dépenses superflues, vous aider à épargner de façon automatisée et même vous donner un aperçu de vos entrées et sorties de fonds à venir. »

IA et gestion des finances personnelles : une combinaison gagnante

NOMI, une fonctionnalité d'assistance numérique intégrée à l'appli Mobile RBC, se sert de l'IA pour présenter aux clients de l'information sur mesure afin de les aider à gérer leur argent en toute confiance. Toutes les perspectives axées sur les données sont hyperpersonalisées en fonction des finances des utilisateurs et visent à leur permettre de rester proches de leur argent plus facilement.

« NOMI est un outil puissant capable de transmettre des données financières à nos clients et d'accroître leur résilience, affirme M. Tilton. Le fait que les clients se tournent de plus en plus vers NOMI souligne son efficacité pour répondre aux besoins en constante évolution de la génération privilégiant le numérique. »

NOMI connaît un énorme succès auprès des clients. Voici quelques chiffres le démontrant :

TrouvÉpargne NOMI a aidé les clients à mettre de côté plus de 4,5 milliards de dollars depuis son lancement en 2017.

a aidé les clients à mettre de côté plus de 4,5 milliards de dollars depuis son lancement en 2017. Depuis 2019, les clients ont dressé plus de 3,6 millions de budgets au moyen de Budgets NOMI .

. Environ 1 million de personnes ont utilisé Prévisions NOMI pour avoir un aperçu de leurs entrées et sorties de fonds à venir.

pour avoir un aperçu de leurs entrées et sorties de fonds à venir. Prévisions NOMI, le plus récent ajout à la gamme de solutions NOMI, a remporté le prix Digital CX Awards 2023 de The Digital Banker pour la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle aux fins de l'expérience client. Cette reconnaissance vient allonger la liste des nombreuses autres attribuées aux solutions NOMI au fil des ans.

Faire en sorte que l'IA inspire confiance

Si 75 % des répondants au sondage ont exprimé de la méfiance à l'égard des capacités de l'IA, bon nombre d'entre eux l'utilisent peut-être sans même le savoir, surtout compte tenu du fait que son influence augmente subtilement et de manière constante. Qu'il s'agisse de recommandations personnalisées sur les services de diffusion en continu ou d'aide à la navigation dans les applis GPS, des technologies d'IA faisant appel à l'analyse prédictive et à l'apprentissage automatique sont fréquemment mises en oeuvre.

« À RBC, nous accordons une grande importance à la sensibilisation des Canadiens au sujet de l'IA et de son utilité dans le secteur financier, note Alex LaPlante, cheffe intérimaire, Borealis AI. Si nous intégrons l'IA dans nos services, nous nous engageons à le faire de façon responsable et transparente, de sorte que nos clients soient à l'aise avec la technologie et qu'ils constatent les avantages qu'elle peut procurer. »

Par ailleurs, le sondage révèle que la confiance à l'égard de l'IA est forte chez les Canadiens qui comprennent cette technologie ou l'ont déjà utilisée. En effet, les Canadiens qui sont bien informés quant à l'IA sont 34 % plus susceptibles de l'utiliser à l'avenir que les autres (51 % pour les bien informés contre 16 % pour les mal informés). Cela laisse entendre qu'avec une sensibilisation accrue et une meilleure compréhension, l'adoption de l'IA dans le secteur financier pourrait augmenter considérablement.

« Les clients nous confient des renseignements hautement personnels et sensibles, explique M. Tilton. Nous avons toujours pris cette responsabilité sérieusement et nous continuerons à le faire. »

Grâce à son équipe numérique réputée et au centre de recherche Borealis AI qu'elle soutient, RBC poursuit son exploration en matière de développement d'IA responsable. En 2020, Borealis AI a conçu RESPECT AI, une plateforme en ligne qui met à la disposition de la communauté de l'IA un code source ouvert, des tutoriels, des publications universitaires et des conférences sur l'IA, contribuant ainsi à rendre l'IA éthique accessible à tous.

« Il nous incombe de veiller à ce que l'IA continue d'être déployée de manière responsable, non seulement dans nos produits, mais aussi dans l'ensemble des secteurs, précise Mme LaPlante. Il est plus important que jamais d'offrir des produits fondés sur l'IA sûrs, équitables, éthiques et fiables, surtout dans le domaine bancaire. »

L'enquête laisse entrevoir un avenir optimiste où l'IA sera plus largement adoptée. Les résultats indiquent qu'un tiers des Canadiens sont susceptibles d'utiliser des applis ou des services propulsés par l'IA pour la gestion future de leurs finances. À l'heure où l'IA devient un outil essentiel face aux défis économiques, RBC est prête à ouvrir la voie et à aider ses clients à gérer leurs finances en toute confiance.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social .

À propos de RESPECT AIMC

RESPECT AI est une plateforme en IA qui couvre les volets suivants : R = Responsable ; E = Éthique ; S = Sécuritaire ; P = Privé ; E = Équitable ; C = Conformité ; T = Technologie. Le programme a recours à divers moyens pour informer : recherches scientifiques à diffusion publique, code de recherche, matériel de formation et leadership avisé. Le code est destiné aux développeurs et chercheurs en IA, qui peuvent l'utiliser dans le cadre de leur travail de recherche et développement en IA. Il n'est pas conçu pour un usage commercial. Ce matériel est offert sous licence tel quel, sans déclaration ni garantie de quelque nature que ce soit, et Borealis AI ne sera en aucun cas responsable de tout dommage découlant de l'utilisation du matériel sous licence.

À propos de Borealis AI

Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Borealis AI joue un rôle central dans la stratégie d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données et de la marque de confiance de RBC. Accordant une attention particulière à l'IA responsable, le traitement du langage naturel et l'apprentissage par renforcement, Borealis AI s'engage à élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Pour en savoir plus, visitez le site www.borealisai.com.

