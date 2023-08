Les dirigeants canadiens prévoient une requalification importante de la main-d'oeuvre et une évolution des attentes des employés avec l'adoption de l'intelligence artificielle





Les dirigeants canadiens croient que 42 % de la main-d'oeuvre canadienne devra se recycler à mesure qu'ils adopteront l'IA générative dans leur entreprise au cours des trois prochaines années.

58 % des cadres supérieurs canadiens investissent dans la reconversion professionnelle en interne plutôt que dans le recrutement externe (43%).

Les cadres supérieurs canadiens classent l'analphabétisme technologique comme un défi de premier ordre.

TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - Les dirigeants canadiens estiment que 42 % de leur effectif devra se recycler à la suite de la mise en oeuvre de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation au cours des trois prochaines années, selon une nouvelle étude mondiale réalisée par l'Institut IBM (NYSE : IBM) de recherche en valeur commerciale (IBM Institute for Business Value). L'étude, «Augmented work for an automated, AI-driven world», a été menée auprès de 3 000 cadres dirigeants mondiaux dans 20 secteurs d'activité et 28 pays.

« Le Canada continue d'être confronté à de graves pénuries de main-d'oeuvre et l'IA est la meilleure occasion de relever ce défi à mesure que nous réimaginons la façon dont le travail se fait, a déclaré Dave McCann, président, IBM Canada. Alors que l'IA devient plus omniprésente et que son adoption s'accélère dans l'ensemble des entreprises, il est essentiel que les dirigeants établissent un plan qui valorise les gens comme un avantage concurrentiel de base. Il est primordial de prendre ces mesures maintenant au Canada pour faire en sorte que nos industries et nos organisations maintiennent leur leadership et ne soient pas laissées pour compte. »

Les chefs d'entreprise canadiens souhaitent se préparer à l'IA dans le secteur des affaires

Les dirigeants canadiens interrogés ont classé l'analphabétisme technologique comme un enjeu de premier ordre, alors que cet enjeu a été classé au deuxième rang par les dirigeants mondiaux.

Les cadres supérieurs canadiens interrogés ont également confirmé que l'acquisition de nouvelles compétences pour les talents existants constitue le défi le plus important pour l'organisation, ce qui s'aligne de près sur la moyenne mondiale.

58 % des cadres supérieurs canadiens investissent dans la reconversion professionnelle en interne plutôt que dans le recrutement externe (43 %).

Les cadres supérieurs canadiens indiquent que les compétences comme la gestion du temps et la priorisation (44 %), l'analytique avec le sens des affaires (41 %) et l'éthique et l'intégrité (39 %) sont les plus importantes aujourd'hui.

D'énormes possibilités pour les leaders en RH lorsque les entreprises canadiennes adoptent l'IA

L'étude a fourni des recommandations à l'intention des dirigeants pour relever les défis sur le plan des talents à l'ère de l'IA et aider les organisations à se transformer pour l'avenir, notamment en mettant l'accent sur les compétences et les modèles d'exploitation. Parmi les principales recommandations :

Mettre les compétences au centre de la stratégie en matière de main-d'oeuvre -- pour aujourd'hui et pour demain . Les dirigeants devraient réfléchir à la façon d'accroître l'acuité technique globale de la main-d'oeuvre. Cela peut servir de fondement sur lequel les employés acquièrent de nouvelles compétences, comme la façon de travailler de façon créative et responsable avec l'IA. Il est très important pour les employés d'avoir une compréhension de base de l'IA et de ses capacités afin qu'ils puissent être à la fois des penseurs critiques et des utilisateurs de la technologie. Le futur pipeline de talents est également une considération importante. Combler l'écart entre les compétences mondiales en IA constitue un besoin urgent pour de nombreuses entreprises d'aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, et cela nécessitera des investissements stratégiques.

Investir dans les talents autant que la technologie, préparer la main-d'oeuvre pour l'IA et d'autres perturbations technologiques. Les chefs des RH dirigeront la planification, la conception et la stratégie en matière de main-d'oeuvre, par exemple en définissant les tâches à plus forte valeur ajoutée, en identifiant les rôles et les compétences critiques pour l'avenir, et en gérant le recrutement, le transfert de personnes vers de nouveaux rôles, le maintien des effectifs et plus encore. Cela inclut l'examen des rôles, l'identification et l'élimination des tâches répétitives qui peuvent être prises en charge par l'IA, la fusion de rôles pour créer de nouveaux rôles, l'élargissement des rôles pour inclure des tâches comme l'application ou la gestion d'outils d'IA, et le développement de compétences ciblées pour les tâches de niveau supérieur prises en charge par des personnes.

Reconception du travail, avec le modèle d'exploitation. Repenser et réorganiser la façon dont le travail est effectué, identifier les tâches où l'IA ou l'automatisation peuvent être appliqués pour libérer les employés afin qu'ils puissent se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée où leur intervention est essentielle. Par exemple, l'équipe des ressources humaines d' IBM a réexaminé le processus de promotion trimestriel qui est très manuel et exige le traitement d'un grand volume de données, en appliquant une solution Watson Orchestrate personnalisée pour automatiser la collecte de données et ainsi habiliter le personnel humain à consacrer plus de temps à des tâches à forte valeur ajoutée.

Donner plus de sens aux emplois en plaçant l'employé aux commandes . L'IA a le potentiel de transformer l'expérience des employés. Elle peut automatiser les tâches répétitives pour permettre aux gens de se concentrer sur ce qui les passionne, en libérant du temps pour le développement des compétences ou l'équilibre travail/vie personnelle, et potentiellement créer de nouveaux rôles et des cheminements de carrière intéressants. Il est important de faire participer les employés à ce processus.

*Méthodologie d'étude

L'Institut IBM de recherche en valeur commerciale, en collaboration avec Oxford Economics, a, en décembre 2022 et janvier 2023, mené un sondage auprès de 3 000 cadre dirigeants mondiaux dans 20 secteurs d'activité et 28 pays de toutes les grandes régions sur les rôles, les compétences et la façon dont le travail est effectué.

L'Institut IBM de recherche en valeur commerciale, groupe de réflexion sur le leadership éclairé d'IBM, combine la recherche mondiale et les données de performance avec l'expertise de penseurs de l'industrie et d'universitaires de premier plan pour fournir des informations qui rendent les chefs d'entreprise plus intelligents. Pour plus de détails sur le leadership éclairé de classe mondiale, visitez : www.ibm.com/ibv.



À propos d'IBM

IBM est un chef de file mondial en matière de nuage hybride et d'IA, ainsi que de services-conseils. Nous aidons les clients de plus de 175 pays à tirer parti des connaissances provenant des données, à rationaliser les processus commerciaux, à réduire les coûts et à obtenir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs d'activité. Plus de 4 000 entités gouvernementales et corporations dans des domaines d'infrastructure essentiels tels que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé font confiance à la plateforme de nuage hybride d'IBM et à Red Hat OpenShift pour mener à bien leurs transformations numériques de manière rapide, efficace et sécurisée. Les innovations révolutionnaires d'IBM dans les domaines de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les solutions infonuagiques sectorielles et les services-conseils offrent des options ouvertes et flexibles à nos clients. Tout cela est soutenu par l'engagement légendaire d IBM en faveur de la confiance, de la transparence, de la responsabilité, de l'inclusion et du service. Visitez www.ibm.com pour plus d'informations.

