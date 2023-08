Fidelis New Energy choisit le comté de Mason en Virginie-Occidentale pour son projet d'hydrogène neutre en carbone, le campus de son data center et son complexe de serres





Fidelis New Energy®a choisi le comté de Mason, en Virginie-Occidentale, pour y installer sa première installation de production d'hydrogène neutre en carbone, en intégrant les technologies propriétaires de FidelisH2®, le campus de son data center alimenté et refroidi par de l'hydrogène propre, et un système de serre utilisant la chaleur résiduelle et le CO2 capturé pour une production alimentaire à faible coût et à impact élevé

HOUSTON et POINT PLEASANT, Virginie-Occidentale, 19 août 2023 /PRNewswire/ -- Fidelis New Energy®, LLC (« Fidelis ») est heureuse d'annoncer la sélection du comté de Mason, en Virginie-Occidentale pour installer son infrastructure de production d'hydrogène intégralement neutre en carbone (« net-zéro ») et son microréseau à faible teneur en carbone ? Mountaineer GigaSystemtm (« Mountaineer ») et Monarch Cloud Campustm pour les data centers alimentés à l'hydrogène net-zéro. Mountaineer mettra en oeuvre la technologie exclusive FidelisH2®, permettant la production d'hydrogène sans émissions de carbone durant tout le cycle de vie, à partir d'une combinaison de gaz naturel, d'énergie renouvelable et de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (« CCUS »).

Faisant partie des deux « quartiers d'affaires industriels à fort impact » en Virginie-Occidentale basés sur le code 5B 2-21, le projet se compose de quatre phases : chaque phase produit plus de 500 tonnes métriques par jour d'hydrogène net-zéro à un coût en capital approximatif de 2 milliards de dollars par phase, sans compter les investissements connexes dans les data centers, les serres, etc. La première phase FidelisH2 du Mountaineer GigaSystem devrait commencer ses activités en 2028.

Cet hydrogène neutre en carbone sera utilisé à diverses fins, notamment pour les data centers hyperscale neutres en carbone, les serres, le transport et la production d'acier.

Data centers hyperscale : Monarch Cloud Campus

Faire de la Virginie-Occidentale un leader du CCUS

Le programme incitatif du département du développement économique de la Virginie-Occidentale (West Virginia Department of Economic Development) permet à Mountaineer d'effectuer une évaluation géologique supplémentaire pour le captage et le stockage du carbone (« CCS ») requis pour les permis nécessaires pour mener des activités de CCS. Ces activités serviront de base aux industries de l'hydrogène propre et du CCS de l'État, en fournissant une source d'emplois et en générant des recettes de l'État pour les volumes de CO2 stockés en toute sécurité et en permanence sous terre. Fidelis a fait ses preuves dans le domaine du CCUS, avec une expérience dans le partenariat et le développement d'actifs de stockage de carbone sur la côte du golfe des États-Unis et en Europe. Lorsque les quatre phases du Mountaineer GigaSystem seront toutes opérationnelles, environ 10 millions de tonnes métriques de CO2 par an seront stockées en permanence, fournissant plus de 100 millions de dollars de revenus annuels à la Virginie-Occidentale, soit environ 25 millions de dollars par phase chaque année.

« Je suis très heureux que la Virginie-Occidentale accueille le Mountaineer GigaSystem et le Monarch Cloud Campus », a déclaré le gouverneur Justice. « La Virginie-Occidentale est depuis longtemps une puissance énergétique pour notre pays, grâce à nos citoyens qui travaillent sans relâche et savent comment réaliser leur travail. Nous sommes maintenant en excellente position pour tirer le meilleur parti d'un nouveau carburant ? l'hydrogène ? grâce à cet incroyable projet dans le comté de Mason. Il ne fait tout simplement aucun doute que Fidelis va aider à façonner l'avenir de la Virginie-Occidentale de façon majeure, en aidant au décollage commercial de certaines nouvelles industries vraiment passionnantes.

« Pendant mon mandat de gouverneur, la Virginie-Occidentale a remporté de nombreuses victoires importantes en matière de développement économique, ce qui a contribué à la diversification de notre économie et à la promotion de l'environnement le plus favorable aux entreprises du pays. La sélection de la Virginie-Occidentale par Fidelis pour ses projets ajoute une autre grande victoire à la liste croissante de nos réussites, et je remercie celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. »

John Musgrave, directeur exécutif de la Mason County Development Authority, a déclaré : « Les citoyens du comté de Mason sont ravis que Fidelis New Energy ait choisi le comté de Mason, en Virginie-Occidentale, pour son complexe d'hydrogène propre, neutre en carbone et à la pointe de la technologie, représentant plusieurs milliards de dollars. La sélection du site du comté de Mason est le résultat d'un effort d'équipe avec les équipes nationales, de l'État et du comté qui travaillent ensemble pour amener cette entreprise internationale exceptionnelle en Virginie-Occidentale. »

M. Musgrave a ajouté : « Le plan de construction en quatre phases du projet offrira non seulement d'importantes possibilités d'emploi à la main-d'oeuvre locale, avec 800 emplois à temps plein et 4 200 travailleurs de la construction, mais il aura également un impact positif majeur sur l'économie de la région. L'afflux de travailleurs et l'établissement de l'installation apporteront des entreprises, de l'industrie et de nouvelles technologies supplémentaires au comté de Mason, à l'État et à la région environnante. Notamment les emplois dans les data centers et les serres. »

Fidelis et la Virginie-Occidentale ont finalisé l'accord d'exploitation qui détermine les conditions de la capacité de stockage ciblée et l'accord d'espace interstitiel établissant des droits exclusifs pour le CCS dans certaines zones.

Technologies de transition énergétique

Fidelis dispose d'une série de technologies de transition énergétique en instance de brevet qui aident à la décarbonisation des industries pour lesquelles il est difficile de réduire les émissions. FidelisH2 représente une nouvelle méthode de production d'hydrogène qui permet d'obtenir de l'hydrogène neutre en carbone à partir de gaz naturel et d'énergie renouvelable. La gamme de technologies de transition énergétique de Fidelis comprend également H2PowerCoolMCtm et CO2PowerGrowtm. H2PowerCool utilise l'hydrogène FidelisH2 comme source d'énergie net-zéro pour alimenter et refroidir les data centers, permettant ainsi aux data centers neutres en carbone d'être hébergés sur place chez Mountaineer sans utiliser de contreparties ou crédits de carbone indirects hors site.

Les technologies seront utilisées par les data centers du campus Monarch Cloud sur un terrain sécurisé par Fidelis dans le site de Mountaineer et sur une superficie supplémentaire dans le comté de Mason. Quand le data center sera complètement terminé, sa capacité pourrait atteindre 1 000 MW, ce qui représente plus de 5 milliards de dollars d'investissements supplémentaires. La chaleur résiduelle et une partie du CO2 capté par la production de FidelisH2 et la chaleur résiduelle des data centers hyperscale seraient utilisées comme intrants dans les serres coimplantées pour décarboniser et réduire le coût de la production alimentaire.

« En combinant plusieurs technologies éprouvées de fournisseurs reconnus, dont nos partenaires FidelisH2, Topsoe et Babcock & Wilcox, nous sommes en mesure de produire de l'hydrogène propre sans carbone à grande échelle, sans prendre de nouveaux risques technologiques. Nos solutions net-zéro exclusives utilisant uniquement des technologies éprouvées suscitent un intérêt commercial important de la part des utilisateurs d'hydrogène, des exploitants de data centers et des propriétaires de serres. Cela permet au centre ARCH2 de prendre de l'envergure tout au long du cycle de vie de l'hydrogène, de la production à la consommation. » a déclaré Bengt Jarlsjo, cofondateur, président et directeur d'exploitation de Fidelis.

Parallèlement au dévoilement du projet, Fidelis a également annoncé une lettre d'intention avec Babcock & Wilcox (B&W) pour soutenir l'évaluation, le développement et la livraison des projets d'hydrogène BrightLoop sur le site Mountaineer visant une construction complète de quatre installations de production d'hydrogène neutres en carbone de 200 tonnes métriques par jour (MTPD). La technologie BrightLoop permet de produire de l'hydrogène propre, à prix concurrentiel et à zéro émission, à partir de déchets de biomasse, notamment des arbres tombés, des déchets de scierie et d'autres combustibles solides, ainsi que du gaz naturel combiné au captage, à l'utilisation et à au stockage du carbone, en faisant un ajout hautement synergique au site Mountaineer GigaSystem.

Virginie-Occidentale, ARCH2 et soutien fédéral

Fidelis se réjouit d'être un partenaire de développement de projet par le biais de Mountaineer dans le Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub ou « ARCH2 », un centre régional réunissant le secteur privé, l'État et le gouvernement local, les institutions universitaires et technologiques, des ONG et des collectivités de la région des Appalaches du Nord, qui élaboreront une solution H2Hub interconnectée et complète de la chaîne de valeur, à l'appui de la vision d'un réseau national d'hydrogène propre du Département de l'énergie des États-Unis. En outre, des projets comme Mountaineer et l'impact économique qu'ils apporteront aux États hôtes tels que la Virginie-Occidentale ne seraient pas possibles sans les aides à la sécurité énergétique et à la transition adoptées par le Congrès dans la loi sur la réduction de l'inflation. Ces dispositions, notamment le crédit d'impôt pour la production en vertu de l'article 45V et les crédits d'impôt pour le captage du carbone 45Q, assurent la viabilité économique des projets qui augmentent la sécurité énergétique des États-Unis et encouragent la transition énergétique.

En ce qui concerne l'importance du soutien fédéral pour les projets de captage et de stockage de carbone et d'hydrogène, le sénateur Joe Manchin, président de la Commission sur l'énergie et les ressources naturelles des États-Unis, a affirmé : « La Loi sur la réduction de l'inflation continue d'être avantageuse pour la Virginie-Occidentale, et je suis heureux que Fidelis New Energy ait choisi le comté de Mason, en Virginie-Occidentale, pour y installer son nouveau Mountaineer GigaSystem. La Virginie-Occidentale est depuis longtemps la puissance énergétique des États-Unis, et grâce à la loi sur la réduction de l'inflation, « l'État de la montagne » continuera de contribuer à la sécurité énergétique de notre pays tout en devenant un foyer d'innovation énergétique avec cette annonce et bien d'autres à venir. Ce projet bénéficiera aux travailleurs de Virginie-Occidentale et à leurs familles, et il me tarde de voir la nouvelle opportunité que Fidelis New Energy apportera au comté de Mason. La Virginie-Occidentale est un lieu merveilleux et dynamique, parfait pour les entreprises. »

La sénatrice américaine Shelley Moore Capito a également ajouté : « Faisant partie des architectes de la Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi (Infrastructure Investment and Jobs Act), je suis heureuse de voir les investissements réalisés au sein de l'État à la suite de cette importante mesure législative. La Virginie-Occidentale est bien placée pour prêcher par l'exemple dans le développement d'un centre régional de l'hydrogène, c'est pourquoi j'ai été un fervente partisane de l'Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub (ARCH2). J'ai hâte de voir ses membres continuer à faire des investissements comme celui-ci et de créer des emplois dont l'État a grandement besoin et de favoriser le développement économique. »

Le major-général (à la retraite) Jim Hoyer, membre du conseil consultatif de Fidelis et directeur adjoint de l'innovation économique à l'Université de Virginie-Occidentale, a ajouté : « Je suis fier que l'équipe de Fidelis New Energy ait sélectionné le comté de Mason, en Virginie-Occidentale pour ce projet énergétique de prochaine génération ! Merci à Dan, Bengt et Pete et à toute l'équipe de Fidelis pour leurs efforts assidus pour y arriver. Cela permettra à la Virginie-Occidentale d'asseoir sa position de leader énergétique tout en créant de nouveaux emplois dans la technologie énergétique pour nos citoyens et d'être une pierre angulaire de notre stratégie énergétique « all in ». C'est aussi un excellent exemple de la façon dont les dirigeants de la Virginie-Occidentale travaillent ensemble pour faire bouger les choses pour notre État. Ce projet a nécessité une vision et un leadership à tous les niveaux, de la vision et du leadership nationaux en matière d'énergie et d'infrastructure du sénateur Manchin et du sénateur Moore Capito, en passant par la vision et le leadership du gouverneur Justice en matière de développement économique, à la vision et au leadership du président du Sénat Blair et du président Hanshaw et de leurs membres. Il a également fallu un travail diligent de l'état et du personnel local pour inclure John Musgrave et l'équipe du comté de Mason. Nous sommes impatients de voir Fidelis créer de nombreuses opportunités économiques pour notre État. »

« Nous sommes fiers d'avoir choisi la Virginie-Occidentale pour abriter le Mountaineer GigaSystem, où il peut servir de point d'ancrage majeur et de soutien au centre d'hydrogène ARCH2. La position de l'État à l'avant-garde de la production d'énergie et de produits chimiques aux États-Unis en fait un choix naturel pour un projet comme le nôtre. » a indiqué Pete Hollis, directeur général adjoint et responsable international du CCUS de Fidelis.

Dan Shapiro, PDG de cofondateur de Fidelis a précisé : « Fidelis est extrêmement reconnaissant envers le major-général James « Jim » Hoyer, habitant de la Virginie-Occidentale et membre du conseil consultatif de Fidelis, qui a milité avec passion pour que nous mettions en oeuvre notre technologie hydrogène FidelisH2 dans l'État de Mountain et nous a présenté à de nombreuses personnes qui ont collaboré avec nous pour rendre cette annonce possible. Nous tenons à exprimer notre gratitude au gouverneur Jim Justice et à son administration, y compris le directeur Mike Graney, le secrétaire Mitch Carmichael, la West Virginia Economic Development Authority, et le Mason County Economic Development pour avoir reconnu la valeur que le Mountaineer GigaSystem et le Monarch Cloud Campus apportent à la Virginie-Occidentale. »

La Virginie-Occidentale a fait de grands progrès en se positionnant comme un leader mondial du CCUS en tirant parti de sa géologie et en adoptant des lois qui permettent à la Virginie-Occidentale d'être compétitive avec d'autres États. Shapiro a précisé : « Nous sommes reconnaissants au gouverneur Justice ainsi qu'au président de la Chambre des délégués, Roger Hanshaw, et au président du Sénat, Craig Blair, pour leur rôle dans le positionnement de la Virginie-Occidentale en tant que leader dans l'industrie croissante du CCUS grâce aux lois adoptées lors de la session législative ordinaire précédente. concernant le CCUS. »

Étant donné l'importance des aides fédérales pour ce projet ainsi que pour le centre d'hydrogène ARCH2, Shapiro a conclu : « Ce projet et de nombreux autres projets liés à l'hydrogène, y compris ceux de l'ARCH2, ne seraient pas possibles sans le leadership du sénateur Joe Manchin pour les participations à la sécurité énergétique et à la transition énergétique adoptés dans la Loi sur la réduction de l'inflation. L'appui des sénateurs Shelley Moore Capito et Joe Manchin à la Loi bipartisane sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi a été crucial pour permettre la création de centres d'hydrogène et nous saluons leurs efforts continus pour simplifier le processus de délivrance de permis pour les projets d'infrastructure essentiels aux États-Unis. »

À propos de Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC est une société de transition énergétique qui favorise la décarbonisation grâce à des investissements dans les carburants renouvelables, les produits à faible intensité de carbone ou à intensité négative, et le captage et le stockage du carbone en Europe et aux États-Unis. Fidelis utilise une philosophie énergétique « tout ce qui précède » en mettant l'accent sur la réduction de l'intensité carbone en innovant de nouvelles technologies grâce à l'intégration de technologies éprouvées.

Fidelis New Energy a son siège social à Houston, au Texas, et possède des bureaux à Baton Rouge, en Louisiane, et à Copenhague, au Danemark. Fidelis dispose également d'un portefeuille de technologies en instance de brevet offrant des avantages climatiques grâce à l'intégration innovante de technologies éprouvées. Pour en savoir plus sur Fidelis et ses technologies, notamment FidelisH2®, H2PowerCoolMC et CO2PowerGrowtm, rendez-vous sur http://www.fidelisnewenergy.com/ .

