Mise à jour de la santé publique sur les effets des feux de forêt sur la santé

OTTAWA, ON, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le Canada connaît cette année des conséquences sans précédent des feux de forêt, dont l'intensité accrue se fait sentir dans les communautés de partout au pays. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires pour aider les personnes qui ont dû quitter leur maison ou qui sont touchées par la fumée, la chaleur ou d'autres difficultés.

Alors que les Canadiennes et Canadiens se serrent les coudes pour traverser ces épreuves, il est important de savoir ce que vous pouvez faire pour vous protéger et protéger votre famille. La fumée épaisse que produisent les feux de forêt peut causer des problèmes de santé mineurs et d'autres plus graves. La fumée peut être transportée à des centaines ou des milliers de kilomètres de la zone d'incendie. Par conséquent, même si vous n'êtes pas à proximité d'un feu, vous pouvez tout de même être affecté par la fumée. Il n'existe pas de niveau sécuritaire d'exposition à la fumée des feux de forêt puisqu'elle peut présenter un risque pour votre santé même à de très faibles niveaux.

La fumée des feux de forêt représente un danger pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes enfants, les personnes qui sont enceintes, les fumeurs, les aînés, les personnes qui s'adonnent à un travail ou à un sport en plein air, ainsi que les personnes déjà touchées par la maladie ou souffrant de problèmes de santé chroniques, comme des maladies pulmonaires ou cardiaques ou le diabète.

Afin de se protéger ainsi que nos proches, voici quelques mesures permettant de limiter l'exposition aux fumées nocives des incendies de forêt :

Surveillez la Cote air santé (CAS) ou les autres indicateurs des niveaux de fumée dans votre région pour connaître votre niveau de risque et les mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre santé. Prenez note des bulletins spéciaux sur la qualité de l'air qui sont diffusés lors des prévisions météorologiques.

Limitez le plus possible vos activités extérieures et activités physiques intenses lorsque la qualité de l'air est affectée par la fumée.

Si possible, protégez votre milieu intérieur de l'infiltration de la fumée des feux de forêt en gardant les portes et les fenêtres fermées et en installant un filtre à air propre et de bonne qualité dans votre système de ventilation. Envisagez d'utiliser un purificateur d'air portatif pour évacuer la fumée de votre maison ou d'allumer votre climatiseur, dans la mesure du possible.

S'il est difficile de trouver de l'air pur et frais, communiquez avec votre administration locale pour obtenir de l'information sur les espaces qui sont climatisés ou qui offrent de l'air pur. Il s'agit également d'une bonne solution en cas de chaleur extrême.

Si vous devez passer du temps à l'extérieur, envisagez de porter un masque respiratoire bien ajusté comme un respirateur N95 certifié par le NIOSH ou l'équivalent.

Prenez soin de votre santé mentale lors d'un épisode de fumée lié à un feu de forêt. Toute personne qui éprouve de la difficulté à composer avec les symptômes de stress, d'anxiété ou de dépression devrait demander l'aide d'un professionnel de la santé.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada collaborent avec d'autres ministères fédéraux, tels que Services aux Autochtones Canada, Sécurité Publique Canada et Environnement et Changement climatique Canada, ainsi qu'avec des partenaires provinciaux et territoriaux, afin de réduire les risques pour la population canadienne associés à la pollution de l'air créée par la fumée des feux de forêt. Ce travail consiste notamment à offrir au public des conseils et de l'information sur l'environnement et la santé par le biais de la CAS, ainsi qu'à aider les autorités sanitaires à aménager et à gérer des espaces antifumée en leur fournissant des conseils techniques, des directives de santé publique et de l'équipement de surveillance de la qualité de l'air lorsqu'elles le demandent.

En plus de fournir des renseignements et des conseils de santé publique sur les mesures de protection, nous travaillons avec les provinces et territoires, ainsi que des organismes communautaires tels la compagnie The North West afin de faciliter la disponibilité des respirateurs filtrants N95 certifiés par NIOSH pour les populations vulnérables.

Afin de renforcer la capacité de surveillance de la qualité de l'air, Santé Canada a envoyé 6 moniteurs de qualité de l'air en Nouvelle-Écosse et 24 au Québec. Nous avons également fourni deux moniteurs au Yukon, et d'autres sondes suivront dans le courant du mois. Ces appareils seront utilisés par les établissements de soins de longue durée et les hôpitaux pour tester la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. En réponse à une demande de l'Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique, Santé Canada fournira 25 moniteurs de qualité de l'air intérieur supplémentaires.

À plus grande échelle, le gouvernement du Canada appuie les Premières Nations touchées par le biais du Programme d'aide à la gestion des urgences et travaille avec des partenaires pour verser des contributions égales à celles des donateurs afin de venir en aide aux personnes touchées par les feux.

«?Nous vivons présentement des incendies de forêt dévastateurs dans tout le pays, pendant l'une des pires saisons d'incendies de forêt jamais observées. Ces événements risquent de nuire à nos communautés et à notre santé; or, nous collaborons avec nos partenaires pour atténuer la situation, réduire les risques de pollution atmosphérique et épauler les personnes touchées. En ces temps difficiles, nous devons prendre les mesures nécessaires pour protéger notre santé et notre bien-être, notamment en nous familiarisant avec la qualité de l'air dans nos communautés, et en réduisant l'exposition à la fumée des incendies. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les incendies de forêt menacent toujours les communautés à travers le pays, et nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones concernés afin de nous assurer qu'une coordination efficace et des ressources adéquates sont en place pour minimiser l'impact de ces incendies. Nous sommes profondément reconnaissants aux premiers intervenants, aux pompiers, aux bénévoles communautaires et à tous ceux qui travaillent sans relâche pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. Merci d'avoir répondu à l'appel. »

Bill Blair

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et Ministre de la Protection civile

Il y a environ 8 000 feux de forêt chaque année au Canada, dont 55 % sont d'origine humaine et 45 % sont dus à la foudre.

Santé Canada estime qu'entre 2013 et 2018, les nombres de décès prématurés par année attribuables à l'exposition de courte durée et à l'exposition de longue durée aux particules (PM 2,5 ) présentes dans la fumée des feux de forêt se sont respectivement chiffrés à 240 et à 2 500.

2018, les nombres de décès prématurés par année attribuables à l'exposition de courte durée et à l'exposition de longue durée aux particules (PM ) présentes dans la fumée des feux de forêt se sont respectivement chiffrés à à 2 500. Selon les estimations, entre 2013 et 2018, l'évaluation économique annuelle des répercussions sur la santé se situait entre 410 millions de dollars et 1,8 milliard de dollars pour les conséquences graves sur la santé et entre 4,3 milliards de dollars et 19 milliards de dollars pour les effets chroniques sur la santé.

2018, l'évaluation économique annuelle des répercussions sur la santé se situait entre 410 millions de dollars et 1,8 milliard de dollars pour les conséquences graves sur la santé et entre 4,3 milliards de dollars et 19 milliards de dollars pour les effets chroniques sur la santé. Selon le rapport La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement (2022), la croissance des émissions liées aux feux de forêt représente l'un des plus importants risques climatiques pour la qualité de l'air au pays. Le Canada doit se préparer à un avenir où les feux de forêt seront plus fréquents.

doit se préparer à un avenir où les feux de forêt seront plus fréquents. La température annuelle moyenne du Canada augmente presque deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale.

La CAS utilise une échelle pour illustrer le risque sanitaire associé à la pollution de l'air que nous respirons.

