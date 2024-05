L'analyse de la composition musculaire d'AMRA Medical utilisée pour évaluer l'effet du traitement au liraglutide contre l'obésité





AMRA Medical, une société d'informatique de santé et de médecine de précision pionnière dans la recherche sur la composition corporelle par le biais de plateformes d'analyse basées sur l'IRM, a collaboré à une étude menée par l'University of Texas Southwestern et l'University Hospital Cleveland pour publier de nouvelles données révélant l'effet du traitement au liraglutide sur la composition musculaire chez les adultes atteints d'obésité.

L'analyse porte sur 128 adultes non diabétiques souffrant d'obésité qui ont reçu une intervention sur le mode de vie en plus d'être randomisés dans un groupe de traitement par liraglutide (n = 73) ou placebo (n = 55). À l'aide du chercheur AMRA? basé sur l'IRM, des analyses de la composition musculaire au niveau de référence et de suivi ont été effectuées, avec pour objectif principal d'évaluer le changement dans l'infiltration de la graisse musculaire de la cuisse due à l'intervention du traitement sur une période de 40 semaines. Les participants ont également été évalués pour le résultat exploratoire de la composition musculaire défavorable, définie comme l'infiltration élevée de graisse musculaire et le faible score Z de volume musculaire.

Parmi les 128 participants, l'infiltration médiane de graisse musculaire au niveau de référence était de 7,8 %. L'étude a révélé que le liraglutide réduisait sensiblement l'infiltration de graisse musculaire par rapport au placebo. La variation moyenne en pourcentage de l'infiltration de graisse musculaire chez les personnes randomisées au liraglutide était de -2,87 % par rapport au niveau de référence et de 0,05 % dans le groupe placebo (variation absolue : -0,23 % contre 0,01 %). De plus, une évaluation du volume musculaire invariant en fonction du poids a été réalisée à l'aide du score Z du volume musculaire d'AMRA, qui n'a pas montré de réduction significative entre le liraglutide et le placebo (la différence médiane de traitement ajustée pour le score Z du volume musculaire au niveau de référence était un écart-type de -0,08). L'étude a également révélé que la proportion de participants ayant une composition musculaire défavorable a baissé de 11,0 % à 8,2 % au cours du suivi dans le groupe liraglutide, alors qu'aucun changement n'a été observé dans le groupe placebo.

Alors que la contribution de l'amélioration de l'infiltration des graisses musculaires aux avantages cardiométaboliques du liraglutide nécessite une investigation plus approfondie, les résultats ci-dessus arrivent à un moment crucial compte tenu de l'augmentation mondiale de l'incidence de l'obésité et de ses comorbidités qui représentent une menace sans précédent pour les patients. Alors que le paradigme de traitement commence à passer de changements de style de vie uniquement à celui qui comprend une intervention pharmacologique (à savoir les agonistes du GLP-1 tels que le liraglutide) et le développement de médicaments dans l'obésité s'intensifie, il est primordial que ces médicaments soient évalués avec précision pour leur impact sur la composition musculaire afin de s'assurer que la perte de poids qu'ils aident à atteindre n'entraîne pas d'effets indésirables sur la santé musculaire.

Grâce à sa technologie d'analyse de la composition corporelle basée sur l'IRM, AMRA s'engage à être un pionnier dans la création d'ensembles de données normatives expliquant l'effet des GLP-1 et des traitements à base d'incrétine sur la composition musculaire pour aider à mieux comprendre le fonctionnement de ces médicaments dans cette indication relativement nouvelle.

En savoir plus sur AMRA Medical et comment l'utilisation de l'analyse de la composition corporelle basée sur l'IRM fait progresser la recherche sur les maladies métaboliques, y compris l'obésité, et au-delà.

À propos d'AMRA Medical

AMRA Medical est une société d'informatique de santé et de médecine de précision à l'avant-garde de l'analyse de la composition corporelle, fournissant des solutions de pointe pour faire avancer la recherche clinique et les initiatives de soins aux patients. La technologie de pointe d'AMRA fournit de multiples biomarqueurs de graisse et de muscle, simplement dérivés de scans IRM rapides du corps entier. AMRA s'engage à transformer les soins et à simplifier la prise de décision vitale dans les domaines de la recherche et des soins cliniques en offrant des services de soutien par le biais de sa plateforme innovante.

