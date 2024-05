Parse Biosciences lance des produits de profilage immunitaire à cellule unique





Parse Biosciences, l'un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage à cellule unique accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'Evercodetm BCR et l'élargissement de sa gamme de produits existante, Evercodetm TCR. La nouvelle solution BCR et les mises à jour de la gamme de produits TCR existante élargissent le portefeuille de cellules uniques de Parse et permettront aux chercheurs d'étudier le répertoire immunitaire à une résolution et une ampleur sans précédent.

Evercode BCR permet aux chercheurs de capturer les séquences des récepteurs des cellules B (BCR) et l'expression des gènes dans les mêmes cellules. Alors que les outils existants peinent à capturer l'immense diversité du répertoire BCR, Evercode BCR offre une percée en mesurant des séquences BCR appariées (chaînes lourdes et légères) dans un maximum d'un million de cellules en une seule expérience. Cette approche évolutive permet d'attribuer des clonotypes BCR à divers sous-types de cellules B et à divers états d'activation, ce qui offre une résolution sans précédent et ouvre de nouvelles possibilités en matière de découverte d'anticorps.

Parse a également élargi sa gamme de produits Evercode TCR afin de permettre la détection des TCR de souris et d'humains, améliorant ainsi considérablement les performances. Ces mises à jour offrent une sensibilité accrue pour la détection de l'expression génique et des TCR et se fondent sur la récente sortie de la version 3 de la chimie de son produit phare, Evercode Whole Transcriptome.

Les solutions Evercode BCR et TCR étant toutes deux compatibles avec la fixation, les chercheurs peuvent fixer et stocker les échantillons dès leur arrivée, puis les regrouper par lots dans le cadre d'une seule expérience. Cela permet de réaliser des expériences sur des cycles temporels et à plus haut débit, tout en minimisant les effets de lot potentiels entre les échantillons.

« L'augmentation du nombre de cellules et d'échantillons est primordiale pour obtenir des résultats probants dans le domaine du profilage immunitaire à cellules uniques », a déclaré Charlie Roco, cofondateur et CTO de Parse Biosciences. « Nous sommes très heureux de ces nouvelles capacités mises à la disposition des chercheurs grâce à ces solutions et de leur fournir l'ampleur inégalée et nécessaire pour découvrir la vaste diversité du répertoire du système immunitaire adaptatif ».

Les membres de l'équipe Parse révèleront des informations supplémentaires sur Evercode BCR et les mises à jour d'Evercode TCR lors de la prochaine réunion annuelle de l'American Association of Immunologists (AAI) à Chicago le dimanche 5 mai à 10 h 45 dans l'Exhibitor Workshop Theater nº 1, Hall F1.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale du domaine des sciences du vivant dont la mission est d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur sans précédent, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, l'usage thérapeutique des cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur une technologie transformatrice créée à l'université de Washington, Parse a levé plus de 100 millions de dollars et est utilisée dans près de 2 000 laboratoires à travers le monde. Son portefeuille de produits en pleine expansion comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Capture et un outil logiciel pour l'analyse des données.

Parse Biosciences est basée à Seattle, dans le quartier animé de South Lake Union, où elle a récemment inauguré un siège de 34?000 pieds carrés (plus de 3?000 m²) et un laboratoire de pointe.

