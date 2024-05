MYONEX CONCLUT L'ACQUISITION DE CREAPHARM ET ÉTEND SES SERVICES MONDIAUX





HORSHAM, Pennsylvanie, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- Myonex a finalisé l'acquisition préalablement annoncée des services pharmaceutiques de CREAPHARM. Cette transaction permet de combiner capacités et flexibilité au service des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques aux stades cliniques et commerciaux, y compris les entreprises qui gèrent des thérapies avancées. Les services d'emballage et de distribution cliniques, les opérations d'emballage commercial et les bioservices de Creapharm seront désormais connus sous le nom de Creapharm, une société de Myonex.

« Nous sommes ravis d'avoir finalisé l'acquisition de Creapharm, une étape importante qui élargit nos services et améliore nos capacités pour nos clients et pour l'industrie. Ensemble, nous sommes prêts à répondre aux besoins dynamiques de nos clients avec agilité, flexibilité et fiabilité », a déclaré James Lovett, directeur général de Myonex.

« Nous sommes ravis d'accueillir Eric Placet, fondateur visionnaire et ancien directeur général de CREAPHARM, au conseil d'administration de Myonex. Sa décision de réinvestir dans l'entreprise témoigne de notre engagement commun en faveur de l'excellence et de l'innovation. De plus, nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Carla Da Costa au poste de directrice de l'exploitation, renforçant ainsi notre équipe de direction alors que nous continuons à stimuler la croissance et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients », a déclaré Mike Cohen, président exécutif de Myonex. Edouard Placet continuera à exercer ses fonctions en tant que directeur du développement stratégique de Myonex.

Myonex a été conseillé par McDermott, Will & Emery en France et Troutman Pepper aux États-Unis en tant que conseillers juridiques, et Crosstree Capital Partners en tant que conseillers financiers, dans le cadre de l'acquisition de Creapharm. Creapharm a été conseillée en France par ARST Avocats pour la partie juridique de la fusion-acquisition et par Nomodos pour la partie fiscale et juridique de l'entreprise. En outre, Nelson Mullins a agi en tant que conseiller juridique américain et Rothschild&Co en tant que conseiller financier.

À propos de Myonex

Myonex est un leader mondial de la fourniture d'essais cliniques complets qui propose des solutions sur mesure en matière d'approvisionnement central et local en médicaments, de conditionnement, d'étiquetage et de fourniture d'accessoires et d'équipements pour répondre aux exigences spécifiques et à la complexité de chaque essai. Avec neuf sites aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, nous travaillons en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des organismes de recherche sous contrat (CRO) et d'autres prestataires de services d'essais cliniques à la recherche d'une solution flexible et complète pour répondre à leurs besoins en matière d'approvisionnement d'essais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.myonex.com

À propos de Creapharm

Avec des décennies d'expérience dans la gestion de l'approvisionnement des essais cliniques mondiaux, Creapharm propose des solutions personnalisées aux acteurs clés des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Creapharm possède une solide expertise en gestion de la chaîne du froid et a récemment mis au point des solutions ultra-froides pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits biologiques et des médicaments thérapeutiques avancés (ATMP). Pour les produits de santé commercialisés, Creapharm offre des services d'emballage commercial spécialisés aux industries pharmaceutiques et des compléments alimentaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.creapharm-pharma.com .

CONTACT :

Maryanne Walsh

(+1) 267-307-0876

2 mai 2024 à 21:19

2 mai 2024 à 21:19