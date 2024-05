Mary Kay Inc. annonce son expansion au Danemark et renforce ainsi son engagement en faveur de l'émancipation des femmes en Scandinavie





Mary Kay Inc., une marque mondiale de produits de beauté connue pour son engagement en faveur de l'émancipation des femmes et de l'esprit d'entreprise, est heureuse d'annoncer que ses produits seront désormais vendus au Danemark. Cette décision stratégique marque une étape importante dans la mission de Mary Kay, qui consiste à enrichir la vie des femmes dans le monde entier. Ce lancement rend désormais les produits Mary Kay disponibles sur tous les marchés scandinaves et nordiques en partenariat avec Lesley Cosmetics, le distributeur agréé de Mary Kay en Scandinavie.

Le Danemark, connu pour l'importance qu'il accorde à l'égalité des sexes et aux droits des femmes, est l'une des sociétés les plus égalitaires au monde, se classant au troisième rang de l'UE selon l'indice d'égalité entre les femmes et les hommes 1. La demande du pays en matière d'opportunités innovantes pour les femmes est toujours présente. La disponibilité des produits Mary Kay sur le marché danois promet d'offrir de nouvelles perspectives très prometteuses pour l'entrepreneuriat féminin et l'émancipation des femmes grâce à son modèle d'entreprise unique.

La présidente de Mary Kay Europe, Tara Eustace, a exprimé son enthousiasme quant à l'arrivée des produits Mary Kay dans un nouveau pays. « Cette expansion au Danemark représente non seulement une formidable stratégie de croissance en Europe, mais renforce également notre engagement à offrir aux femmes des possibilités uniques d'émancipation et d'entrepreneuriat. Nous sommes très heureux de nous associer à Lesley Cosmetics pour présenter aux femmes danoises nos produits de haute qualité et l'opportunité commerciale unique qu'offre Mary Kay. Ensemble, nous nous réjouissons de créer une solide communauté de conseillères en beauté indépendantes au Danemark et de les aider à atteindre leurs objectifs ».

« Le coeur de la mission de Mary Kay a toujours été d'offrir aux femmes des opportunités uniques de développement personnel et professionnel », a déclaré Carl Henric Wallblom, CEO de Lesley Cosmetics. « Je suis convaincu que les Danoises apprécieront les soins de la peau et les cosmétiques de haute qualité de Mary Kay et, plus important encore, la possibilité de réaliser leurs rêves d'entrepreneuses sans compromettre leur vie personnelle et familiale. Le modèle d'entreprise visionnaire de Mary Kay est plus pertinent aujourd'hui que jamais, et je suis impatient de voir son impact sur les familles danoises ».

L'ouverture officielle au Danemark, à laquelle ont assisté 750 invités, a été célébrée par une soirée spectaculaire et historique pour Mary Kay, Lesley Cosmetics et les nombreuses femmes qui attendaient avec impatience les produits et cette opportunité. Cliquez ici pour voir la vidéo de Mary Kay Beauty Beyond Borders (la beauté au-delà des frontières).

L'héritage de Mary Kay, qui enrichit la vie des femmes depuis plus de 60 ans, continue d'inspirer et d'ouvrir la voie aux générations futures. Avec ses soins de la peau et ses cosmétiques de pointe, Mary Kay espère avoir un impact significatif au Danemark, en donnant aux femmes les moyens de réaliser leurs rêves et de réussir à leur manière.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté en 1963, avec un objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. Depuis 60 ans, l'opportunité Mary Kay permet aux femmes de tracer leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, au plaidoyer et à l'innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay croit en la préservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes touchées par le cancer et les abus domestiques, et en la nécessité d'encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur X (anciennement Twitter).

1 Source : European Institute For Gender Equality (2023). Extrait de : https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country/DK.

2 mai 2024 à 20:00

