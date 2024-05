Hain Celestial prend des mesures stratégiques pour simplifier son portefeuille et son empreinte opérationnelle afin de réduire la complexité de ses activités et renforcer son bilan





L'entreprise consolide sa présence dans la fabrication de produits de soins personnels et réduit l'assortiment de son portefeuille de 62 %

Des efforts sont en cours dans les domaines des collations, des aliments pour bébés/enfants, des boissons et des repas préparés afin de constituer un portefeuille gagnant

Ces mesures font progresser le pilier « Focus » de la stratégie d'entreprise Hain Reimagined

HOBOKEN, New Jersey, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- Hain Celestial Group (Nasdaq : HAIN), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à des marques meilleures pour votre santé, a annoncé des mesures stratégiques que l'entreprise prend pour faire progresser le pilier Focus de sa stratégie d'entreprise Hain Reimagined . Les initiatives clés comprennent des réductions d'UGS à l'échelle de la catégorie, la consolidation de son empreinte opérationnelle et la rationalisation de son réseau de co-fabrication, au niveau mondial. Les mesures prises par Hain permettent de dégager des économies annuelles, de générer des flux de trésorerie d'exploitation pour rembourser la dette et d'augmenter la marge brute.

« Ce travail essentiel permet de respecter les engagements que nous avons définis dans le pilier Focus de notre stratégie Hain Reimagined, à savoir concevoir un portefeuille de marques gagnant dans cinq catégories, et simplifier matériellement notre empreinte et tirer parti de l'échelle et des synergies dans nos cinq principales zones géographiques, » a déclaré Wendy Davidson, PDG de Hain Celestial. « Ces mesures renforcent notre volonté de développer un portefeuille de marques essentielles et performantes qui produisent des vitesses plus élevées et éliminent la complexité opérationnelle de notre chaîne d'approvisionnement afin de stimuler l'augmentation des marges. »

Réduction des UGS à l'échelle mondiale pour constituer un portefeuille gagnant

Hain conçoit un portefeuille gagnant en évaluant et en rationalisant activement ses portefeuilles de marques. Depuis juillet 2023, la société a supprimé 6 % de ses UGS dans le monde et devrait augmenter ce chiffre au cours des deux prochaines années. Aujourd'hui, ces réductions sont réparties à parts presque égales entre l'Amérique du Nord et l'international et concernent des marques des catégories Collations, Aliments pour bébés/enfants, Boissons, Préparation de repas et Produits d'hygiène personnelle.

Les plus grandes réductions des UGS se produisent dans la catégorie des soins personnels de Hain, qui comprend les soins capillaires, les soins de la peau et les soins solaires sous les marques Alba Botanica®, Jason®, Live Clean® et Avalon Organics®. Dans le cadre d'une évaluation complète, Hain supprime 62% des UGS sous-performantes du portefeuille, ce qui permettra à l'équipe de donner la priorité aux produits qui ont une plus grande vélocité afin d'améliorer la croissance du portefeuille et l'augmentation des marges. Ce travail est exécuté en plusieurs phases afin d'assurer une transition en douceur pour les clients.

Dans la catégorie Préparation des repas, la société rationalise son portefeuille de produits à base de plantes Linda McCartney® (sans viande), qui comprend une attention particulière au portefeuille de produits surgelés vendus en Europe et au Royaume-Uni.

et au Royaume-Uni. Dans la catégorie des collations, Hain a annoncé la vente de la marque de biscuits Thinsters® en avril, ce qui lui a permis de retirer une marque et une catégorie non essentielles de son activité de collations et d'utiliser le produit de la vente pour rembourser la dette.

en avril, ce qui lui a permis de retirer une marque et une catégorie non essentielles de son activité de collations et d'utiliser le produit de la vente pour rembourser la dette. Dans les catégories aliments pour bébés/enfants et boissons, Hain ajuste ses portefeuilles dans le cadre du maintien continu de sa marque.

Simplification de l'empreinte opérationnelle pour réduire la complexité de la chaîne d'approvisionnement

Hain rationalise également son empreinte opérationnelle et exploite les synergies au sein de l'entreprise afin d'augmenter sa taille, la société se concentrant sur cinq principales zones géographiques : les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Europe de l'Ouest.

Dans la catégorie des soins personnels, Hain a annoncé aujourd'hui la consolidation de son empreinte manufacturière en une seule installation et l'élimination de cinq co-fabricants du réseau. Cette initiative contribuera à accroître les marges brutes globales grâce à une meilleure utilisation des capacités et à une réduction des coûts de fabrication. L'approche progressive devrait être achevée à la fin de l'été ou au début de l'automne 2024.

Dans la catégorie des collations, la cession de Thinsters® a permis à Hain de réduire ses besoins en centres de distribution de deux et d'éliminer un cofabricant de son réseau, ce qui a généré des économies de coûts annualisées.

réduire ses besoins en centres de distribution de deux et d'éliminer un cofabricant de son réseau, ce qui a généré des économies de coûts annualisées. Dans la catégorie des repas préparés, Hain a consolidé ses usines de fabrication de produits à base de plantes Yves® (sans viande) au Canada à la fin de l'exercice 2023. Cette mesure a permis une meilleure utilisation des capacités et a donné lieu à des efficacités opérationnelles globales et à une orientation pour la marque Yves.

à la fin de l'exercice 2023. Cette mesure a permis une meilleure utilisation des capacités et a donné lieu à des efficacités opérationnelles globales et à une orientation pour la marque Yves. En avril, Haina cessé toute production et opération au sein de sa coentreprise non stratégique en Inde, ce qui a permis de rationaliser davantage l'empreinte manufacturière de la société.. Hain continuera à fournir des produits dans la région IMEA par l'intermédiaire du segment opérationnel international.

Alors que Hain a entamé l'année fondatrice de sa stratégie Hain Reimagined, la société continue d'identifier les opportunités de simplifier et de rationaliser davantage ses activités en optimisant son modèle opérationnel, en tirant parti des synergies et de l'échelle et en continuant à se concentrer sur la constitution d'un portefeuille de produits gagnant. Ces efforts permettront de dégager des économies afin de poursuivre le désendettement du bilan et de réinvestir dans le développement de la marque, l'expansion des canaux et l'innovation. Hain communiquera plus de détails lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2024 le 8 mai 2024.

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une entreprise leader dans le domaine de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les personnes, les communautés et la planète grâce à des marques meilleures pour vous. Depuis plus de 30 ans, notre portefeuille de marques bien-aimées se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un impact positif aujourd'hui et demain. Hain Celestial, dont le siège social se trouve à Hoboken, dans le New Jersey, commercialise et vend ses produits dans plus de 75 pays à travers le monde, qu'il s'agisse d'en-cas, de produits pour bébés et enfants, de boissons, de préparation de repas et de produits de soins personnels. Parmi nos marques phares figurent les en-cas Garden Veggietm, les chips Terra®, les en-cas Garden of Eatin'®, les aliments pour bébés et enfants Earth's Best® et Ella's Kitchen®, les thés Celestial Seasonings®, les boissons à base de plantes Joya® et Natumi®, les yaourts Greek Gods®, les soupes Cully & Sully®, Imagine® et New Covent Garden® , les produits végétariens Yves® et Linda McCartney's® (sous licence), et les produits solaires naturels Alba Botanica®, entre autres. Pour plus d'informations, consultez hain.com et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si jamais ces risques ou incertitudes se matérialisent ou si les hypothèses s'avèrent incorrectes, nos résultats peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les mots « sera », « s'attendre à », « viser », « peut », « devrait », « envisager », « avoir l'intention », « potentiel » et autres expressions similaires ont pour but d'identifier ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, nos convictions ou nos attentes concernant nos performances, nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, nos initiatives stratégiques et notre stratégie commerciale.

Les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les déclarations prospectives sont décrits dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans nos autres documents déposés périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »)..

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter les résultats réels ou les changements d'hypothèses ou de circonstances, sauf si la loi applicable l'exige.

