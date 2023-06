Journée des fournisseurs SINBON : Promouvoir la durabilité de la chaîne d'approvisionnement et la collaboration





TAIPEI, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- La Journée des fournisseurs organisée par SINBON Electronics sous le thème « Ensemble, plus forts » a connu un succès retentissant le 24 mai 2023, dans la ville pittoresque de Jiangyin, en Chine. Cet événement a marqué une étape importante, dans la mesure où il a permis de réunir les fournisseurs partenaires après une interruption de neuf ans depuis 2014. L'objectif principal de la conférence était de favoriser un engagement commun en faveur de la durabilité parmi les fournisseurs tout en donnant un aperçu des perspectives d'avenir de SINBON à l'échelle mondiale et des tendances de l'industrie. Ensemble, ils ont cherché à façonner un avenir plus radieux et plus durable.

La conférence a servi de plateforme de collaboration et d'échange de connaissances, avec plus d'une centaine de fournisseurs. La Journée des fournisseurs a été l'occasion pour SINBON de souligner son engagement en faveur d'opérations durables. À cet égard, SINBON s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire les émissions de carbone de 40 % d'ici 2030.. La réalisation de cet objectif nécessite des efforts collectifs et la coopération des fournisseurs partenaires et de SINBON.

Au cours de l'événement, Joseph Wang, président-directeur général de SINBON, a présenté les valeurs fondamentales de l'entreprise, soulignant son engagement indéfectible en faveur de l'intégrité et sa vision d'un avenir durable. Les intervenants ont également fait part de leurs précieuses expériences et ont exprimé leur détermination à promouvoir des pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Grâce à cet événement, SINBON et ses fournisseurs ont tissé des liens plus forts et développé un objectif commun. Le but est de réduire notre empreinte écologique, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d'obtenir des avantages mutuels durables. La Journée des fournisseurs a marqué le début d'une nouvelle ère de collaboration, pour garantir un avenir plus radieux et plus durable pour tous les acteurs concernés.

À propos de SINBON

Fondée en 1989 à Taïwan, SINBON (TWSE: 3023) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure. SINBON a largement établi des opérations à Taïwan, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site safecast.org ou contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2101506/16_9.jpg

19 juin 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :