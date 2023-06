Jackery s'associe au WWF pour un programme de restauration du putois à pieds noirs





FREMONT, Californie, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, leader mondial de solutions innovantes d'alimentation portable et d'énergie durable, est heureux d'annoncer un partenariat avec le World Wildlife Fund (WWF), le plus grand organisme de protection de la nature au monde. Cette nouvelle collaboration soutiendra les efforts du WWF pour protéger le putois à pieds noirs, l'un des mammifères les plus menacés d'Amérique du Nord, en fournissant une solution d'alimentation propre et silencieuse sur le terrain.

« Ce partenariat avec le WWF nous donne l'occasion de faire progresser l'engagement de Jackery à protéger et à restaurer la biodiversité de la Terre, a déclaré l'un des principaux dirigeants de Jackery. En fournissant des solutions d'alimentation fiables et portables, nous sommes fiers de soutenir les chercheurs et les défenseurs de l'environnement avec des solutions d'alimentation qui améliorent leur capacité à détecter, suivre et conserver les putois à pieds noirs. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence en augmentant la population de l'espèce et ouvrir la voie à la construction d'un avenir durable et biodiversifié pour les générations à venir. »

On estime à 390 le nombre de putois à pieds noirs dans la nature aujourd'hui, ce qui est bien en deçà des 3 000 nécessaires à leur rétablissement. Pour élaborer des stratégies de conservation efficaces, des évaluations annuelles permettent de déterminer la taille et de protéger la santé des populations de furets existantes, tout en surveillant leurs déplacements et la propagation des maladies non indigènes. Ce partenariat vise à fournir aux chercheurs et aux équipes de conservation des centrales électriques et des panneaux solaires fiables et écologiques qui soutiendront les efforts du WWF en matière de détection, de suivi et de protection des animaux dans leurs habitats naturels.

Jackery a lancé une série d'initiatives visant à sauvegarder l'environnement naturel et à préserver la biodiversité. Elle s'est associée à la National Forest Foundation pour planter 10 000 arbres aux États-Unis. Par ailleurs, elle a également fait des dons en Allemagne pour protéger de manière permanente 10 kilomètres carrés de forêt. Elle a également participé à un projet de plantation d'arbres au Japon pour soutenir la protection de l'environnement.

En tant que leader mondial dans la fourniture de centrales électriques portables et de panneaux solaires, Jackery s'est engagé à fournir des produits et des services d'énergie durable pour mener un style de vie durable et aider les communautés touchées par les crises et les catastrophes. Le tout dernier produit de la marque, le Solar Generator 2000 Plus, est la nouvelle solution énergétique écologique de la marque et constitue une source d'énergie de secours fiable en cas de panne ou d'autres situations d'urgence, conformément à l'engagement de Jackery de rendre le monde meilleur.

