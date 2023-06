Selon une nouvelle enquête mondiale de BlueSnap, 48 % des plateformes logicielles affirment que les paiements intégrés leur donnent un avantage sur la concurrence





Une étude révèle que les entreprises SaaS qui intègrent les paiements dans leurs logiciels ont enregistré une augmentation de leur chiffre d'affaire, de la fidélisation de leur clientèle et de l'acquisition de nouveaux clients.

LONDRES et BOSTON, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- BlueSnap, une plateforme mondiale d'orchestration des paiements dont la solution de paiement intégré est utilisée par de nombreuses plateformes SaaS de premier plan, a révélé aujourd'hui les résultats de son enquête sur les paiements intégrés en 2023.

Pour cette enquête, BlueSnap a collaboré avec Gartner Peer Insights pour sonder 300 dirigeants B2B à l'échelle mondiale afin de comprendre les avantages et les défis des paiements intégrés pour les plateformes logicielles. Voici un élément essentiel des résultats obtenus : les leaders en logiciels ont trouvé de nombreux avantages aux paiements intégrés, au-delà de la génération de revenus supplémentaires.

L'adoption des paiements intégrés a connu une forte augmentation récemment, avec la hausse globale des innovations financières intégrées dans l'industrie des technologies financières. Les plateformes logicielles qui cherchent à améliorer l'expérience client, à contrôler le processus de paiement et à générer de nouveaux revenus intègrent les paiements dans leurs plateformes logicielles et constatent des résultats.

Les données montrent que les plateformes logicielles tirent de nombreux avantages de l'intégration des paiements dans leurs logiciels, en plus de la génération de nouveaux revenus. Quarante-huit pour cent des répondants ont déclaré que les paiements intégrés leur donnaient un avantage par rapport à la concurrence, avec 35 % des leaders en logiciels constatant une augmentation de leur clientèle, 34 % constatant une augmentation de l'acquisition de nouveaux clients et 28 % une augmentation de l'évaluation d'entreprise.

Mais les leaders en logiciel ne choisissent pas de mettre en oeuvre des solutions de paiement intégré par eux-mêmes. Les données de l'enquête montrent que 89 % des leaders en logiciels ont choisi de travailler avec un partenaire de paiement pour mettre en oeuvre les paiements, plutôt que de devenir un facilitateur de paiement enregistré ou un prestataire de services de paiement (PSP). Les principaux obstacles signalés par les leaders en logiciels pour intégrer eux-mêmes les paiements dans leur plateforme sont les ressources techniques nécessaires (58 %), le temps nécessaire pour devenir PSP (53 %) et la dotation en personnel pour les fonctions associées telles que la conformité et le risque de souscription (50 %). Parmi les leaders en logiciels ayant choisi de faire cavalier seul, 83 % des répondants ont déclaré qu'il leur avait fallu un an ou plus pour devenir facilitateur de paiement enregistré ou prestataire de services de paiement (PSP).

« Nos données récentes montrent qu'il existe des avantages clairs et profitables pour les entreprises de logiciels qui profitent de paiements intégrés », a déclaré Ralph Dangelmaier, PDG de BlueSnap. « Un partenaire de paiement expérimenté peut fournir des conseils et une assistance dans tous les domaines, de l'intégration aux risques en passant par les rapports et le soutien à la clientèle. Cela peut vous aider à vous assurer que votre solution de paiements intégrés est rapide à commercialiser et qu'elle offre un retour sur investissement (ROI). »

Pour consulter le rapport complet, suivez le lien https://bit.ly/3N9jTDs

8 juin 2023 à 09:37

