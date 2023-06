/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Projet de loi no 15 : les syndicats de la santé envoient un message au ministre Dubé/

Digital Science entend jouer un rôle encore plus important dans la découverte de médicaments par l'industrie pharmaceutique, en aidant cette dernière à passer au crible une mer d'informations et à se concentrer sur les recherches essentielles. Pour...

RevBio, Inc. a annoncé qu'elle avait reçu une subvention de 2 millions de dollars pour la phase II du Small Business Innovation Research (SBIR) de la part du National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR), qui fait partie des National...