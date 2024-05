Le ministre MacAulay annonce un nouvel investissement visant à soutenir la santé mentale des producteurs





OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Pour souligner la Semaine de la santé mentale, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,08 million de dollars au Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole dans le cadre du programme Agri-compétitivité, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ce projet finance cinq activités visant à soutenir la santé mentale des agriculteurs canadiens. Cela comprend des mesures de soutien pour la formation en santé mentale à l'intention des éducateurs en agriculture partout au pays et l'élaboration d'une trousse d'outils en santé mentale pour appuyer le secteur en cas de catastrophe. Le projet vise à aider l'industrie à renforcer la capacité dans l'ensemble du secteur et à faciliter la mise en commun et l'accroissement des stratégies et des ressources nationales en matière de santé mentale à la ferme.

Le Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole élaborera également le premier programme de formation en littératie agricole fondé sur des données probantes au Canada en collaboration avec la Société de la médecine rurale du Canada afin d'offrir une formation aux médecins en milieu rural qui traitent les agriculteurs canadiens. Deux conférences nationales seront également organisées afin de permettre l'échange d'information sur la santé mentale avec divers intervenants de l'ensemble du secteur.

Citations

« Je connais personnellement les défis qui accompagnent la vie à la ferme. On travaille 24 heures sur 24, 365 jours par année, et on fait face à des demandes uniques et à d'énormes pressions. Avec tout ce que nos producteurs doivent gérer, il peut être difficile pour eux de faire le point sur eux-mêmes et d'accorder la priorité à leur santé mentale. Grâce à ce nouveau financement au Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole, un plus grand nombre d'agriculteurs auront accès au soutien en santé mentale dont ils ont besoin, grâce à des services et à des outils adaptés à leur situation. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole cherche à travailler avec les organisations communautaires locales de tout le pays afin de soutenir le bien-être des agriculteurs canadiens de manière significative. »

- Briana Hagen, présidente-directrice générale et scientifique principale du Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole

Les faits en bref

Le Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole est une collaboration entre des chercheurs et des professionnels de la santé mentale qui souhaitent accroître l'accès au counseling et créer de nouvelles ressources pour les personnes en agriculture.

Le Centre canadien pour le bien-être en milieu agricole réunit virtuellement des chefs de file nationaux et mondiaux du domaine de la santé mentale en agriculture afin de réaliser des recherches de pointe et d'élaborer des programmes communautaires et des services éducatifs fondés sur des données probantes pour relever les défis liés au bien-être des producteurs agricoles canadiens.

Si vous êtes un agriculteur et vous éprouvez des problèmes de santé mentale, ou si vous avez seulement besoin de parler à quelqu'un, la plateforme AgTalk de la Do More Agriculture Foundation est à votre disposition . AgTalk est une communauté de soutien en santé mentale gratuite et anonyme pour les membres du secteur agricole canadien et elle est disponible en français et en anglais.

. AgTalk est une communauté de soutien en santé mentale gratuite et anonyme pour les membres du secteur agricole canadien et elle est disponible en français et en anglais. D'autres ressources propres au secteur agricole se trouvent sur la page Web sur la santé mentale en agriculture d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le programme Agri-compétitivité est un programme de 25,7 millions de dollars du Partenariat canadien pour une agriculture durable qui soutient les activités menées par le secteur pour cerner les pratiques exemplaires de l'industrie et renforcer la capacité du secteur, améliorer la gestion des entreprises agricoles, l'information sur la sécurité à la ferme et les outils connexes, et promouvoir les activités de sensibilisation à l'agriculture.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

6 mai 2024 à 15:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :