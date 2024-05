Biocytogen conclut un accord d'évaluation et de licence potentielle avec BioCopy pour des anticorps imitant le TCR





Biocytogen Pharmaceuticals (Pékin) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315), une société mondiale de biotechnologie axée sur la découverte de nouvelles thérapies à base d'anticorps, a annoncé aujourd'hui une évaluation d'anticorps imitant le TCR et un accord de licence potentiel avec BioCopy AG (« BioCopy »), une société de biotechnologie basée sur la recherche et dont le siège se trouve à Bâle, en Suisse.

Cet accord permet à BioCopy d'accéder à des anticorps humains imitant le TCR et ciblant un antigène intracellulaire généré par les souris RenTCR-mimictm, propriété de Biocytogen. BioCopy procédera à une évaluation et conservera l'option d'obtenir une licence pour ces anticorps afin de développer de nouvelles thérapies contre le cancer.

« Nous sommes heureux de fournir à BioCopy nos anticorps imitant le TCR », déclare Yuelei Shen, président-directeur général de Biocytogen. « Nos anticorps imitant le TCR, maturés in vivo, ont démontré une affinité favorable et une excellente spécificité. Combinés à l'expertise de BioCopy en matière de criblage d'anticorps imitant le TCR et de développement d'engageurs, nous sommes optimistes quant à la capacité de notre collaboration à générer de nouveaux médicaments bénéfiques pour les patients atteints de cancer. »

BioCopy utilisera les anticorps imitant le TCR de Biocytogen et les testera contre des antigènes intracellulaires prometteurs associés aux tumeurs. BioCopy utilisera sa plateforme automatisée de bout en bout pour l'optimisation des biothérapies multispécifiques afin de poursuivre le développement de ces anticorps imitant le TCR pour en faire des médicaments oncologiques de nouvelle génération.

À propos de la plateforme de découverte d'anticorps imitant le TCR de Biocytogen

La plateforme TCR-mimic de Biocytogen se concentre sur la découverte d'anticorps humains dirigés contre des cibles intracellulaires présentées à la surface des cellules par des molécules de classe I du CMH. En s'appuyant sur des souris RenTCR-mimictm (HLA/RenMab) et des protocoles d'immunisation spécialisés, la plateforme de Biocytogen est conçue pour générer des anticorps imitant le TCR hautement spécifiques des complexes peptide/HLA et non du HLA lui-même. En utilisant une plateforme de criblage d'anticorps à haut débit, Biocytogen identifie rapidement des anticorps imitant le TCR avec une spécificité et une affinité plus élevées que les TCR endogènes dérivés des patients afin de surmonter l'échappement immunitaire des tumeurs. Des anticorps destinés à de multiples cibles intracellulaires, y compris les TAA, les antigènes testiculaires du cancer, les antigènes de protéines mutées et les antigènes de protéines virales sont en cours d'évaluation in vivo et in vitro. Les séquences d'anticorps entièrement humaines obtenues à partir de la plateforme TCR-mimic peuvent favoriser le développement d'activateurs de cellules T, d'anticorps bispécifiques/multispécifiques et de thérapies CAR-T.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie menant des études et développant de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie de l'édition de gènes, Biocytogen s'appuie sur les plateformes propriétaires RenMice® (RenMabtm/RenLite®/RenNano®/RenTCR-mimictm) génétiquement modifiées pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte d'anticorps imitant le TCR, et a créé une sous-marque, RenBiologicstm, afin d'explorer des partenariats mondiaux pour une bibliothèque de plus de 400 000 séquences d'anticorps entièrement humains contre environ 1 000 cibles pour une collaboration mondiale. Au 31 décembre 2023, 103 accords de codéveloppement, d'octroi de licences ou de transfert d'anticorps thérapeutiques et d'actifs cliniques multiples et 47 projets de licences RenMice® sur des cibles désignées ont été établis dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales (MNC). Biocytogen a été la première à créer des modèles humanisés knock-in de cibles de médicaments pour la recherche préclinique et fournit actuellement quelques milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l'emploi sous la marque BioMicetm, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d'édition de gènes pour des clients du monde entier. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des filiales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://en.biocytogen.com.cn.

À propos de BioCopy

BioCopy est une société multinationale dont le siège social se trouve en Suisse et qui dispose d'un centre de recherche et développement de pointe en Allemagne. La société se concentre sur la découverte et le développement de médicaments biothérapeutiques en utilisant sa plateforme automatisée de bout en bout basée sur l'IA. BioCopy est convaincue que le cancer peut être guéri grâce à l'ingéniosité et à l'IA, soutenues par l'extraordinaire puissance du système immunitaire de notre corps. Grâce à sa plateforme unique, BioCopy travaille sans relâche au développement de médicaments candidats biothérapeutiques de nouvelle génération, d'une efficacité et d'une sécurité sans précédent, transformant ainsi les industries pharmaceutiques d'aujourd'hui.

Site Web : www.biocopy.com

6 mai 2024 à 17:00

