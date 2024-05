Le gouvernement du Canada appuie un projet de l'Université Lakehead pour aider les populations mal desservies à recevoir des services de soins palliatifs





Un financement de 2,38 millions de dollars sera versé pour améliorer l'accès et faciliter les changements systémiques pour les populations mal desservies

THUNDER BAY, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Les soins palliatifs améliorent la qualité de vie et le confort des patients gravement malades et les membres de leurs familles. Certaines personnes ont plus de difficulté que d'autres à avoir accès à des soins palliatifs, notamment les personnes de 85 ans et plus, celles qui vivent avec la démence, la maladie mentale ou des troubles du développement ou du développement intellectuel, celles qui appartiennent à des communautés de langue minoritaire, celles qui habitent en milieu rural ou dans des régions éloignées et celles qui sont en situation d'itinérance.

Au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, annonce aujourd'hui le versement à l'Université Lakehead d'un financement de 2,38 millions de dollars sur quatre ans pour son projet visant à améliorer l'accès aux soins palliatifs et à faciliter des changements systémiques connexes pour les populations mal desservies.

Le projet offrira une meilleure compréhension des services reçus par les populations mal desservies dans le but de cerner les lacunes et de surmonter les obstacles particuliers auxquels sont confrontés les plus vulnérables.

En outre, le projet vise à améliorer l'expérience des personnes qui reçoivent des soins palliatifs en développant des ressources utiles à l'intention des patients, des aidants et des professionnels de la santé spécialement adaptées à de nombreuses populations mal desservies.

Le projet sera supervisé par des comités consultatifs formés de personnes ayant de l'expérience vécue et des membres d'organismes qui les représentent.

Le Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement du Canada continue de jeter des bases plus solides pour une intervention coordonnée par rapport aux besoins en matière de soins palliatifs et de soins de soutien. Ce projet s'aligne sur les priorités du Plan d'action : favoriser un meilleur accès aux soins palliatifs pour les populations mal servies; soutenir la qualité du système de santé en développant des compétences en soins palliatifs et le soutien aux professionnels de la santé, aux familles, aux aidants et aux collectivités; améliorer la collecte de données et la recherche.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, des organismes, des personnes vivant avec des maladies graves, des aidants et des collectivités pour améliorer la qualité des soins palliatifs et l'offre de soins palliatifs pour tout le monde au Canada, y compris les personnes les plus vulnérables.

Citations

« Les soins palliatifs sont un élément essentiel du système de santé canadien. Avec le vieillissement de la population canadienne, ' il devient impératif d'avoir un système de santé qui offre un accès rapide aux soins afin que chaque personne puisse recevoir des soins palliatifs de grande qualité. En soutenant des projets comme celui-ci, nous continuons de renforcer les systèmes de santé canadiens et d'améliorer la qualité de vie de toutes les personnes au Canada. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« En raison de la vaste population vieillissante au Canada, il devient crucial d'accroître les ressources en matière de soins palliatifs pour contribuer à faire en sorte que toute personne au Canada reçoive les soins dont elle a besoin. En appuyant des projets partout au pays, y compris celui-ci de l'Université Lakehead, nous augmentons l'accès aux soins et améliorons le système de santé pour tout le monde. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

« L'Université Lakehead est extrêmement reconnaissante envers le gouvernement du Canada pour cet important investissement dans les travaux de recherche que nous menons. Ceux-ci se traduiront par un meilleur accès à des soins palliatifs de qualité pour les populations mal desservies, y compris les personnes vivant en milieu rural ou dans une collectivité éloignée. Lors des moments les plus difficiles de la vie où une personne a besoin d'avoir accès à des soins palliatifs, cette démarche devrait se faire sans obstacle et en toute facilité pour les patients et les familles. L'Université Lakehead est fière de contribuer à ces importants travaux qui transformeront de façon positive la vie de tellement de gens. »

Gillian Siddall (Ph. D.)

Présidente et vice-chancelière, Université Lakehead

Faits en bref

Responsables du projet : Lynn Martin (Ph. D), professeure et présidente, département des sciences de la santé, Université Lakehead; John Hirdes (Ph. D.), Université de Waterloo; Dawn Guthrie (Ph. D.), Université Wilfrid-Laurier. Cochercheurs : Ravi Gokani (Ph. D.); Anna Koné (Ph. D.); Katherine Kortes-Miller (Ph. D.); Elaine Wiersma (Ph. D.).

(Ph. D), professeure et présidente, département des sciences de la santé, Université Lakehead; (Ph. D.), Université de Waterloo; (Ph. D.), Université Wilfrid-Laurier. Cochercheurs : (Ph. D.); Anna Koné (Ph. D.); (Ph. D.); (Ph. D.). Dans son budget de 2023, le gouvernement a confirmé qu'il s'engageait à augmenter le financement des soins de santé de près de 200 milliards de dollars sur dix ans, une somme qui inclut 46,2 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les provinces et les territoires. Cet argent permettra de mieux soutenir les travailleurs de la santé, dont les préposés aux services de soutien à la personne, puis d'aider les personnes au Canada à vieillir dans la dignité près de chez elles, avec un accès à des soins à domicile ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sûr.

à vieillir dans la dignité près de chez elles, avec un accès à des soins à domicile ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sûr. Un montant de 29,8 millions de dollars sur six ans a été annoncé dans le budget de 2021 pour faire progresser le Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement du Canada , de même que pour jeter des bases plus solides en vue d'une intervention coordonnée visant à répondre aux besoins en matière de soins de soutien et de longue durée, y compris des efforts visant à augmenter l'accès aux soins palliatifs.

, de même que pour jeter des bases plus solides en vue d'une intervention coordonnée visant à répondre aux besoins en matière de soins de soutien et de longue durée, y compris des efforts visant à augmenter l'accès aux soins palliatifs. De 2019 à 2021, le gouvernement fédéral a versé un financement de 24 millions de dollars à des initiatives de soins palliatifs dans le contexte du Plan d'action.

En 2019, Santé Canada a publié le Plan d'action sur les soins palliatifs, un plan pluriannuel pour prendre en compte les problèmes mis au jour grâce à l'élaboration du Cadre sur les soins palliatifs au Canada qui relèvent des rôles et de la responsabilité du gouvernement fédéral.

a publié le Plan d'action sur les soins palliatifs, un plan pluriannuel pour prendre en compte les problèmes mis au jour grâce à l'élaboration du Cadre sur les soins palliatifs au qui relèvent des rôles et de la responsabilité du gouvernement fédéral. En 2018, le gouvernement fédéral a mis au point le Cadre sur les soins palliatifs au Canada grâce à de vastes consultations. Il offre à tous les intervenants du milieu des soins palliatifs des orientations pour travailler à la concrétisation de la vision commune « que tous les Canadiens vivant avec une maladie grave puissent bien vivre jusqu'à la fin de la vie ».

grâce à de vastes consultations. Il offre à tous les intervenants du milieu des soins palliatifs des orientations pour travailler à la concrétisation de la vision commune « que tous les Canadiens vivant avec une maladie grave puissent bien vivre jusqu'à la fin de la vie ». Dans son budget de 2017, le gouvernement s'est engagé à verser un financement de 11 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires pour les soins à domicile et les soins communautaires, y compris les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont inclus dans les plans d'action de la plupart des provinces et des territoires.

6 mai 2024 à 14:14

