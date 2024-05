NanoTemper lance sa technologie de décalage spectral sur le marché de la production de protéines avec Andromeda X, permettant aux sociétés biopharmaceutiques et aux ORC d'augmenter l'efficacité du criblage d'expression pour les cibles de protéines...





NanoTemper Technologies, réputé pour la création d'outils biophysiques accélérant le travail des chercheurs en découverte de médicaments, apporte sa technologie révolutionnaire Spectral Shift au marché de la production de protéines avec le lancement d'Andromeda X, un instrument qui détermine l'expression optimale parallèlement à la stabilité thermique des protéines recombinantes dans les lysats bruts. Andromeda X accroît l'efficacité des équipes de production de protéines des sociétés biopharmaceutiques et des ORC, qui ont désormais la possibilité d'optimiser les schémas de purification pour les cibles difficiles et à faible rendement beaucoup plus rapidement, et avec des informations sans précédent sur la stabilité thermique au cours du criblage d'expression.

« Chez NanoTemper, notre vision de la création d'un monde où chaque maladie peut être traitée commence ici, dès les premiers stades du développement des médicaments. Les chercheurs ne peuvent concrétiser cette vision sans cibles médicamenteuses ou protéines thérapeutiques de haute qualité. Nous avons donc adapté nos systèmes optiques fiables et éprouvés pour fournir des informations précieuses à ceux qui travaillent à l'expression et à la purification de ces cibles critiques », déclare Philipp Baaske, co-directeur général de NanoTemper.

Amit Gupta, responsable de la gestion des produits chez NanoTemper, ajoute : « Andromeda X intègre notre système optique Spectral Shift, qui est conçu avec précision pour être suffisamment sensible pour révéler les niveaux d'expression et la caractérisation de la stabilité des lysats bruts en petits lots avant que les équipes ne s'engagent dans un schéma de purification. Andromeda X donne des indications sur l'expression en moins de temps que les gels SDS-PAGE traditionnels et fournit des informations supplémentaires sur le repliement et la fonctionnalité des protéines recombinantes. »

Grâce à Andromeda X, les équipes de production de protéines peuvent désormais fournir plus rapidement des protéines recombinantes de haute qualité et s'épargner les problèmes liés à la resélection ou à la recherche de pistes peu prometteuses en évaluant la stabilité des protéines dès le début. Andromeda fournit toutes les informations précieuses nécessaires pour les aider à sélectionner rapidement et efficacement les conditions qui permettent l'expression de protéines de qualité.

À propos de NanoTemper Technologies

Chez NanoTemper, notre vision consiste à contribuer à créer un monde où chaque maladie peut être traitée. Pour nous, cela commence par équiper les scientifiques d'outils biophysiques fiables qui leur apportent la clarté, la confiance et l'élan dont ils ont besoin pour découvrir et développer de futures thérapies, même difficiles. Parce que le chemin vers un monde sans maladie exige du courage, une réflexion approfondie et de la collaboration, nous continuerons à créer des produits innovants qui répondent aux besoins de nos clients confrontés à des défis nouveaux et difficiles.

