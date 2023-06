Le CNES et E-Space ont achevé une étude sur le lancement d'une constellation de satellites de dernière génération dans l'orbite basse





Une étude valide la feuille de route technologique et modèle d'affaires d'E-Space pour créer de nouvelles opportunités pour le secteur spatial et l'internet des objets

TOULOUSE, France, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- E-Space, la start-up qui connecte la Terre et l'Espace à travers le déploiement à grande échelle de solutions et de services intelligents pour l'Internet des objets (IoT), annonce avoir achevé une étude de faisabilité de cinq mois, commandée par le Centre national d'études spatiales (CNES).

L'étude visait à évaluer et à valider les capacités techniques du système satellitaire de E-Space (plateforme spatiale, charge utile de communication, guidage, navigation et contrôle (GNC) et terminal utilisateur) ainsi que la viabilité à long terme du modèle économique de la société. L'étude a également permis d'identifier les possibilités de futures collaborations entre le CNES, E-Space et l'écosystème spatial français.

« La réalisation de cette étude avec le CNES, l'une des agences spatiales parmi les plus prestigieuses au monde, a permis de valider notre feuille de route technologique et notre approche au marché. Nous prenons maintenant des mesures importantes afin de rendre opérationnelle notre projet de constellation en orbite basse, à travers un important plan d'investissement, notamment en France. En étendant notre présence régionale et en recrutant en continu des talents locaux supplémentaires, nous voulons établir de nouvelles normes en matière de conception, de développement, de fabrication et de commercialisation de nouveaux systèmes LEO durables par conception. » explique William Ricard, directeur de la stratégie commerciale et développement produit chez E-Space.

E-Space est un opérateur satellite verticalement intégré focalisé sur le marché de l'IoT intelligent. E-Space internalise la conception, la fabrication et l'exploitation de constellations commerciales et gouvernementales, tout en ayant à coeur de créer les constellations les plus durables au monde. E-Space est une start-up industrielle franco-américaine fondée en 2021 par Greg Wyler, et repose sur une équipe de management partagée entre la France et les Etats-Unis disposant d'une expérience collective considérable dans le domaine des communications et des technologies de rupture.

