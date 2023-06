Inauguration officielle du complexe résidentiel pour aînés Le Florilège à Beauport





Un milieu de vie inspirant et une communauté de résidents tissée serrée

QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - C'est hier qu'a eu lieu à Beauport l'inauguration officielle du Florilège, une résidence pour aînés à échelle humaine, moderne et qui évolue au rythme de ses résidents. Cet événement s'est déroulé en présence de Isabelle Roy, conseillère municipale, arrondissement de Beauport, de Jessica Ruel-Thériault, attachée politique du député provincial de Jean-Lesage, Monsieur Sol Zanetti, de Christian Duquette, attaché politique de la députée fédérale de Beauport Limoilou, Madame Julie Vignola, de représentants des entreprises EMD-Batimo et Chartwell ainsi que de plusieurs résidents de ce complexe de 345 appartements.

Un florilège fait référence à un recueil de poésie, et c'est dans cet esprit, empreint de beauté et de liberté, que ce nouveau milieu de vie axé sur le mieux-être a été conçu. « L'inauguration du Florilège s'avère plus que pertinente dans la région de Beauport où au-delà d'une personne sur cinq (21,6 %) est âgée de 65 ans ou plus*. La création de cette communauté à l'ambiance familiale et chaleureuse permettra, par ailleurs, de briser l'isolement de plusieurs aînés tout en favorisant leur autonomie. La résidence a également été pensée pour évoluer au rythme des résidents. Par exemple, si un locataire présente des besoins particuliers en matière d'accompagnement à un certain moment, celui-ci pourra également bénéficier de soins personnalisés et évolutifs. », a déclaré Francis Charron, président de Batimo et vice-président d'EMD Construction.

Érigé à proximité d'une multitude de commerces et de services, dans un secteur résidentiel calme et paisible, Le Florilège est situé à l'intersection des rues Blanche-Lamontagne et Jean-Le-Sueur. On y retrouve 309 appartements locatifs pour retraités autonomes répartis sur 6 étages (allant du studio de 515 pieds carrés au 5 ½ de 1 285 pieds carrés) et 36 unités de soins destinées aux personnes atteintes de déficits physiques ou cognitifs. Soulignons que les résidents de 70 ans et plus peuvent faire la demande du crédit pour maintien à domicile.

Mis en chantier à l'automne 2021, ce vaste projet piloté par EMD-Batimo à titre de développeur et constructeur est maintenant géré par notre partenaire de longue date, la réputée société Chartwell, en vertu d'un partenariat qui a donné naissance à 10 résidences pour aînés au Québec depuis 2014. Fruit d'un investissement de près de 100 millions $, Le Florilège a procuré du travail à 150 ouvriers pendant les 18 mois qu'aura duré le chantier tandis qu'une soixantaine de nouveaux emplois permanents y ont été créés.

Un chez-soi où chaque détail a été pensé en fonction du bien-être

Afin d'harmoniser services, loisirs et commodités, tous les espaces communs du Florilège sont situés au rez-de-chaussée dont la magnifique salle à manger située face à un parc ainsi que sa terrasse adjacente. Les résidents bénéficient des nombreux atouts de ce complexe en un seul et même endroit tel que des commerces exclusifs (pharmacie, salon de coiffure et bistro), sa piscine, son simulateur de golf, ses trois salons, sa salle de billard, sa salle d'exercice, un cinéma et une cour intérieure avec jardin et jeux.

Doté d'un balcon, d'une fenestration abondante et d'une insonorisation supérieure, chaque appartement comprend cinq appareils électroménagers, des comptoirs de cuisine et de salle de bain en quartz, l'électricité, le chauffage, la climatisation, l'eau chaude, le câble, la téléphonie et internet à haute vitesse. De plus, le personnel de soins sur place 24/7, un système d'appel d'urgence et un généreux programme d'activités physiques et culturelles gratuites sont inclus. La résidence propose un milieu de vie distinctif pour y écrire la suite de votre histoire. D'ailleurs, à ce jour, 70 % des appartements ont déjà trouvé preneur, ce qui témoigne de l'engouement pour ce projet.

À propos d'EMD-Batimo

En affaires depuis 1998, EMD-Batimo est un des leaders de l'industrie de la construction et de l'immobilier au Québec. Forte de ses 25 ans d'expérience, l'entreprise possède un portfolio constitué de complexes résidentiels, notamment des résidences pour retraités, condominiums et immeubles locatifs. À l'écoute de sa clientèle, elle lui offre un produit unique, distinct et répondant à ses besoins. De plus, EMD-Batimo agit à titre de développeur, constructeur et opérateur dans la plupart de ses projets, ce qui assure des standards de qualité supérieure à chaque étape.

*Source : Étude Altus, mars 2019

