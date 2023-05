AMEC OBTIENT LA PREMIÈRE PLACE DANS DEUX CLASSEMENTS DU SONDAGE SUR LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 2023 DE TECHINSIGHTS





SHANGHAI, 20 mai 2023 /CNW/ -- Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC), une entreprise mondiale d'équipement de microfabrication qui sert des clients dans les semi-conducteurs et les secteurs adjacents des hautes technologies, est fière d'annoncer qu'elle a remporté six prix dans le cadre du sondage sur la satisfaction de la clientèle 2023 de TechInsights. Plus particulièrement, AMEC s'est classée première dans la catégorie des MEILLEURS fournisseurs d'équipement de fabrication pour les fabricants de puces de spécialité et l'équipement de dépôt. Le sondage sur la satisfaction de la clientèle est mené chaque année par TechInsights, la source la plus fiable de renseignements exploitables et approfondis sur l'innovation des semi-conducteurs et les marchés connexes.

En plus d'obtenir la note la plus élevée des clients des catégories de sondage mentionnées, AMEC a également reçu les quatre prix honorifiques suivants :

10 MEILLEURS fournisseurs d'équipement de fabrication de puces : Troisième rang.

MEILLEURS fournisseurs d'équipement de fabrication pour les fabricants de puces de spécialité Premier rang.

MEILLEURS fournisseurs d'équipement de fabrication Troisième rang.

MEILLEURS fournisseurs d'équipement de fabrication pour les fabricants de puces de spécialité de base Cinquième rang.

Le sondage annuel sur la satisfaction de la clientèle de TechInsights est, depuis 1988, la seule occasion accessible au public où les clients peuvent fournir des commentaires sur les fournisseurs d'équipement et de sous-systèmes à semi-conducteurs. Les prix 10 MEILLEURS, MEILLEUR, et le PREMIER RANG offrent une reconnaissance spéciale aux fournisseurs les mieux cotés par leurs clients. En 2018 et 2019, AMEC a été la seule entreprise basée en Chine à être reconnue dans la liste prestigieuse des lauréats, qui comprend des entreprises de premier plan d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

« Nous sommes fiers de recevoir ce grand honneur encore une fois cette année, et nous sommes conscients que ces prix sont le reflet de la confiance que les fabricants de puces et d'autres innovateurs en technologie du monde entier placent dans notre entreprise, a commenté le chef de la direction d'AMEC, Gerald Z. Yin. Nous défendons et mettons continuellement en pratique la culture des "quatre grands dix", en insistant sur l'importance de l'innovation et de la différenciation, tout en offrant des solutions de produits qui répondent aux besoins rigoureux de nos clients grâce à l'innovation technologique. En établissant de solides relations de collaboration et en faisant des efforts collectifs, nous continuerons d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière d'innovation, de production et de profit grâce à des technologies de pointe, à des outils très performants et à un service exceptionnel. »

À propos d'AMEC

AMEC (code boursier SSE STAR : 688012) est le premier fournisseur chinois de technologies de processus, d'outils et d'expertise qui permettent aux fabricants mondiaux de semi-conducteurs et de DEL d'atteindre leurs objectifs d'innovation, de production et de profit. Les outils technologiques de l'entreprise aident les fabricants de puces à fabriquer des appareils pour diverses applications à des noeuds aussi bas que 5 nm, tandis que ses systèmes MOCVD sont en tête du marché de la production de masse de DEL bleues. Plus de 3 300 stations de traitement AMEC, comprenant les deux gammes de produits, ont été installées auprès de plus de 100 clients leaders de la fabrication en Asie et en Europe. AMEC a son siège social à Shanghai, avec des activités à Nanchang et à Xiamen, et des filiales régionales dans la région de Taïwan, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis.

À propos de TechInsights

https://www.techinsights.com/about-techinsights

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2081101/image_5011984_24418832.jpg

SOURCE AMEC

20 mai 2023 à 15:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :