EXPO-SCIENCES PANCANADIENNE 2023 - 5 jeunes de la délégation du Québec récompensés!





MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - Ce soir a eu lieu la cérémonie de remise des prix de l'Expo-sciences pancanadienne. Pour l'occasion, plusieurs jeunes de la relève scientifique de partout au Canada, dont 5 jeunes du Québec, ont été récompensés pour leur projet. Au total, ce sont 10 exposantes et exposants qui ont représenté la province québécoise lors de ce rendez-vous scientifique qui se tenait à Edmonton, en Alberta.

La délégation québécoise rafle plusieurs prix!

Cinq (5) projets québécois ont attiré l'attention des juges à l'occasion de l'édition 2023 de l'Expo-sciences pancanadienne. À titre informatif, les exposants et exposantes qui participent à l'Expo-sciences pancanadienne ont tous été sélectionnés en avril dernier lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, un événement du Réseau Technoscience.

La liste des lauréats et des lauréates de la délégation du Québec :

Jasmin Pelletier - Saguenay-Lac-Saint-Jean

As-tu le profil d'un gagnant?

École secondaire de l'Odyssée (Odyssée / Dominique-Racine), secondaire 5

Prix d'excellence - médaille d'or - Sénior

Bourses universitaires :

Bourse de début d'études de la Faculté des sciences de l'Université Dalhousie

- Sénior

- Sénior

Bourse de début d'études en sciences de UBC ( Vancouver ) - Sénior

) - Sénior

Bourse de début d'études à l'Université de l' Alberta



Bourse de début d'études de l'Université du Manitoba - Sénior

- Sénior

Bourse d'études de l'expo-sciences pancanadienne de l'Université du Nouveau-Brunswick - Sénior



Bourse de début d'études de l'Université d' Ottawa - Sénior

- Sénior

Bourse de début d'études de l'Université Western Ontario

Mariane Angers - Estrie

Vert Houlo? Wh

Le Salésien, secondaire 5

Prix d'excellence - médaille d'argent - Sénior

Prix du concours junior canadien au sujet de l'eau, à Stockholm - Sénior

- Sénior Prix de l'énergie renouvelable - Sénior

l'énergie renouvelable - Sénior Prix jeunesse innovante - Sénior

Bourses universitaires :

Bourse de début d'études de la Faculté des sciences de l'Université Dalhousie

- Sénior

- Sénior

Bourse de début d'études à l'Université de l' Alberta



Bourse d'études de l'expo-sciences pancanadienne de l'Université du Nouveau-Brunswick - Sénior



Bourse de début d'études de l'Université d' Ottawa - Sénior

- Sénior

Bourse de début d'études de l'Université Western Ontario

Yasmine Ben Arous - Montréal

Calmos

Collège Notre-Dame, secondaire 4

Prix d'excellence - médaille d'argent - Intermédiaire

Prix de l'innovation Digital Moment - Intermédiaire

l'innovation Digital Moment - Intermédiaire Bourses universitaires :

Bourse de début d'études à l'Université de l' Alberta



Bourse de début d'études de l'Université Western Ontario

Mateo Jarquin - Estrie

Need a hand with that?

École secondaire régionale Alexander Galt, secondaire 4

Prix d'excellence - médaille d'argent - Intermédiaire

Bourses universitaires :

Bourse de début d'études à l'Université de l' Alberta



Bourse de début d'études de l'Université Western Ontario

Rebecca Li - Montreal Regional Science & Technology Fair

Cyrene and Neurodegeneration

Collège Marianopolis, collegial 1

Prix d'excellence - médaille d'argent - Sénior

Bourses universitaires :

Bourse de début d'études de la Faculté des sciences de l'Université Dalhousie

- Sénior

- Sénior

Bourse de début d'études à l'Université de l' Alberta



Bourse d'études de l'expo-sciences pancanadienne de l'Université du Nouveau-Brunswick - Sénior



Bourse de début d'études de l'Université d' Ottawa - Sénior

- Sénior

Bourse de début d'études de l'Université Western Ontario

À propos du Réseau Technoscience

Fort de ses membres présents partout au Québec, le Réseau Technoscience a pour mission de stimuler et de transmettre la passion des sciences, de la technologie et de l'innovation chez les jeunes tout en encourageant l'émergence d'une relève scientifique. Chaque année, c'est près de 150?000 jeunes de niveaux primaire, secondaire et collégial qui sont rejoints par ses différents programmes : les Expo-sciences, les Défis technologiques, Les Débrouillards - Animations scientifiques et l'Odyssée de l'objet. Les programmes du Réseau Technoscience sont soutenus financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise du programme NovaScience.

SOURCE Réseau Technoscience

18 mai 2023 à 20:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :