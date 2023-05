Pininfarina remporte trois prix aux Green Good Sustainability Design Awards 2023





TORINO, Italie, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le Chicago Athenaeum a désigné le Namx Huv, l'Akom et la B1Digital Business Card comme gagnants des Green Good Design Sustainability Awards 2023 dans les catégories « Green Transportation » (Transport écologique) et « Green Products » (Produits écologiques).

Le jury a récompensé l'expertise de Pininfarina dans la conception de solutions innovantes et durables grâce à sa recherche continue des tendances et à ses compétences pluridisciplinaires. Pininfarina a créé ces produits en gardant à l'esprit deux concepts primordiaux : la réduction de l'impact sur l'environnement et la réflexion sur un modèle d'entreprise durable.

Namx Huv est un SUV à hydrogène alimenté en partie par des capsules amovibles, ouvrant la voie à une expérience de mobilité transparente et sans carbone. Il s'agit de la première voiture au monde partiellement alimentée par un système breveté de réservoir amovible qui promet de changer le paradigme de la mobilité propre et de rendre l'hydrogène largement disponible. Le Namx Huv a été conçu par Pininfarina en collaboration avec le studio de design DE LUSSAC.

Akom est un projet de recherche visant à explorer l'avenir du café à domicile. Pour ce projet, Pininfarina a tenté d'aborder la question de la durabilité sous différents angles. Tout d'abord, le choix des matériaux, ensuite le processus d'entretien et enfin l'élimination des capsules. Akom vise à reproduire la méthode traditionnelle de préparation d'un espresso. Afin de reproduire cette expérience, la phase de recherche s'est concentrée sur l'étude de l'interaction avec la machine à espresso.

La B1 Digital Business Card est une carte de visite numérique, élégante et intelligente développée par Pininfarina et Pininfarina Segno, une entreprise qui combine technologies de pointe et compétences artisanales pour ajouter un nouveau chapitre à l'histoire de l'écriture et plus encore. La B1 est une solution durable, qui réinvente le concept de carte de visite, en réduisant la consommation de papier et en contribuant à la croissance de la forêt de Pininfarina Segno, créée en collaboration avec Treedom, pour représenter la vision de Pininfarina pour l'avenir.

Le prix Green Good Design Sustainability Award est une récompense prestigieuse qui vise à accorder une reconnaissance internationale aux personnes, entreprises, organisations, gouvernements et institutions remarquables, ainsi qu'à leurs produits, services, idées et concepts, qui ont fait avancer une réflexion exceptionnelle et inspiré de plus grands progrès vers un monde plus sain et plus durable. Le programme de conception est organisé par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design en collaboration avec le Centre européen d'architecture, d'art, de design et d'études urbaines.

