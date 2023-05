Rappel de Champignons d'enoki de marque Golden Mushroom en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Produit : Champignons d'enokiProblème : Aliments - Contamination microbienne - ListeriaDistribution : Le produit visé par le rappel a été vendu en Ontario, et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces et territoires. Voir les produits...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Maskinongé, Simon Allaire, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et du ministre de la...

Soocas a annoncé la sortie de sa brosse à dents électrique révolutionnaire à double action, Soocas Neos. Cette brosse à dents électrique devrait changer la donne en matière d'hygiène bucco-dentaire. Avec ses fonctions de fil dentaire et de brosse à...