La FCCQ dévoile les lauréats de la 44e édition du concours Les Mercuriades

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - C'est avec un immense honneur que La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dévoilé aujourd'hui les noms des lauréats de la 44e édition du plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades.

Lors d'une mémorable soirée de gala avec plus de 850 personnes au Palais des congrès de Montréal, 29 entrepreneurs se sont vu décerner les prestigieux prix Mercure dans l'une des 15 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME. La 44e édition de la soirée de gala s'est déroulée sous la présidence d'honneur de M. Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec.

« Une fois de plus, Les Mercuriades ont souligné et célébré l'importante contribution des entreprises au développement économique du Québec. Cette année, nous avons eu l'honneur de dévoiler un nouveau trophée, symbole de l'innovation et de l'excellence, qui reflète notre engagement envers un avenir prometteur pour notre communauté d'affaires. Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations aux lauréats. Votre réussite est une source d'inspiration pour les nouvelles générations d'entrepreneurs ! » a déclaré, Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec, et président d'honneur de la soirée de gala, a déclaré : « Bravo à tous les finalistes et lauréats! Les Mercuriades honorent les entrepreneurs qui se distinguent par leur savoir-faire, leur innovation et leur audace. Nous sommes fiers d'avoir contribué et participé à cette célébration qui met en lumière le dynamisme de notre tissu entrepreneurial et rassemble le milieu des affaires québécois. »

Un trophée réinventé pour « Écrire l'histoire »

À l'occasion de cette édition, la FCCQ a dévoilé le nouveau design du Mercure. Conçu par l'artiste québécois Jean-Philippe Caron, le trophée est fabriqué d'aluminium massif québécois et de bois d'érable récupéré en forêt. Il incarne l'équilibre entre l'héritage du passé et la promesse d'un avenir audacieux et radieux. Baptisé « Écrire l'histoire » par son concepteur, il est bien plus qu'une simple récompense, c'est un hommage à l'innovation, à la détermination, à l'ambition et à la créativité, servant d'inspiration à tous ceux qui rêvent de suivre leur propre trajectoire vers le succès.

La FCCQ félicite tous les participants et lauréats. Leurs réalisations remarquables sont une inspiration pour l'ensemble du tissu entrepreneurial québécois !

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.mercuriades.ca/

Découvrez les lauréats des 15 catégories :

Catégorie PME Grande entreprise Accroissement de la productivité Investissement Québec Crakmédia Groupe Vision New Look Contribution au développement économique et régional Atikuss Société VIA Développement des marchés internationaux EDC Euthabag Davie Employeur de l'année Promutuel Assurance UV Assurance Norda Stelo Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif Port de Québec CGI Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton Law-Marot-Milpro Beneva Formation et développement de la main-d'oeuvre CN Transcol Hatch Innovation technologique TELUS Tootelo Innovation Coffrage Synergy L'excellence en français Association Québécoise des Informaticiennes et Informaticiens Indépendants CGI Manufacturiers innovants Bombardier MOON by Simaudio Prevost Santé et sécurité au travail Humania Assurance Hydro-Québec Start-Up Jeune Pousse RBC Banque Royale Still Good Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec Collège Sainte-Anne BRP Stratégie de développement durable Desjardins Attraction Cogeco Entreprise de l'année Hydro-Québec Collège Sainte-Anne Beneva

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

