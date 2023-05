GIGABYTE récompensée par les Red Dot Design Awards pour plusieurs gammes de produits en 2023





TAIPEI, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque d'ordinateurs au monde, a remporté des Red Dot Design Awards en 2023 pour toutes ses principales gammes de produits. Cette réalisation remarquable met non seulement en évidence le dévouement durable de GIGABYTE à l'innovation et à l'excellence du design, mais renforce également l'héritage durable de l'entreprise en matière de design.

GIGABYTE s'engage à créer des produits dotés d'une technologie innovante et durable, et ses composants matériels ont reçu des récompenses prestigieuses. Les cartes mères Z790 AORUS XTREME, Z790 AORUS MASTER, Z790 AERO G, X670E AORUS XTREME, X670E AORUS MASTER et B650 AERO G ont été très appréciées pour leurs performances exceptionnelles et leur conception conviviale qui répond aux exigences des passionnés de jeux. La carte graphique AORUS GeForce® RTXtm 4080 16 Go MASTER de dernière génération impressionne par son système de refroidissement WINDFORCE amélioré et le design innovant du ventilateur Bionic Shark permettant de réduire le bruit au strict minimum et d'augmenter la pression de l'air.

GIGABYTE propose également des produits électroniques grand public haut de gamme avec un savoir-faire et une esthétique impressionnants. Cet effort se reflète dans l'obtention de Red Dot Awards cette année. Tous les derniers ordinateurs portables AORUS et AERO creator de GIGABYTE, axés sur le jeu, ont reçu une reconnaissance écrasante. Les modèles AORUS 17X/15X, 17/15 et AERO 16/14 OLED 2023 fascinent par leurs performances exceptionnelles soutenues par les processeurs Intel de 13e génération et le GPU NVIDIA GeForce® RTXtm 40 pour ordinateurs portables, le tout dans un boîtier plus fin et plus léger pour une meilleure portabilité. La dalle OLED HDR jusqu'à 4K+ de l'AERO, dotée d'une parfaite précision des couleurs, séduit également les professionnels de la création. De plus, l'écran gaming GIGABYTE M32U Arm Edition convainc également par son adaptabilité unique à de multiples configurations, son design facile à installer et ses atouts ergonomiques.

Il s'agit de la quatrième année consécutive que les cartes mères et les ordinateurs portables de GIGABYTE sont récompensés. La société s'engage à placer les besoins des consommateurs au premier plan de sa réflexion sur la conception et continuera à repousser les limites du possible, en proposant des produits toujours plus étonnants sur le marché. Pour plus d'informations sur les lauréats, rendez-vous sur le site : https://bit.ly/GIGABYTE_Design

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2073921/GIGABYTE_Honored_with_Red_Dot_Design_Awards_Across_Diverse_Product_Lines_in_2023.jpg

11 mai 2023 à 11:00

