Avis aux médias - La FIQ en commission parlementaire sur le projet de loi n° 15 - Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ sera de passage en commission parlementaire ce mercredi 10 mai vers 11 h 15 pour présenter les grandes lignes de son mémoire sur le projet de loi n°15 - Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. La FIQ propose 30 recommandations substantielles, équilibrées, mais aussi incontournables pour établir les conditions gagnantes de la réforme proposée par le projet de loi du ministre Christian Dubé.

Aide-mémoire Quoi : La FIQ en commission parlementaire sur le projet de loi n°15



Qui : Julie Bouchard, présidente de la FIQ et Françoise Ramel, vice-présidente à la FIQ



Quand : Mercredi 10 mai 2023



Lieu : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement, Québec



Heure : Vers 11 h 15





À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

9 mai 2023 à 11:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :