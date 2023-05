ITI nommée parmi les sociétés les Mieux gérées au Canada 2023





QUÉBEC, le 9 mai 2023 /CNW/ - ITI, un chef de file canadien en transformation technologique établi au Québec depuis plus de 30 ans, est heureux d'annoncer qu'il a été reconnu pour son rendement global, sa croissance soutenue et son modèle d'affaires solide en recevant pour la première fois le prestigieux titre de lauréat des sociétés les Mieux gérées au Canada 2023.

ITI : évoluer intelligemment depuis plus de 30 ans

Les sociétés les Mieux gérées mettent leurs talents et leur culture au premier plan tout en redoublant d'efforts pour accélérer leur transformation technologique. C'est précisément ce que fait ITI et ses 462 employés alors que la transformation est au coeur de son offre technologique, en plus d'être un mode de gestion qui place l'agilité et l'évolution en son centre.

Parmi les réalisations d'ITI menant à une croissance de 105 % depuis 5 ans, mentionnons le repositionnement d'affaires -- de revendeur TI à conseillers, experts en transformation technologique --, le déploiement de nouvelles offres technologiques, le développement de nouveaux marchés au Canada et des investissements majeurs dans les opérations, les systèmes et les processus, les expertises -- notamment par des acquisitions -- et dans la structure corporative. ITI a réussi ce tour de force tout en assurant la satisfaction de ses employés, qui se situe dans le premier quartile de l'industrie des TI au pays.

« Depuis les cinq dernières années, nous avons revu notre stratégie d'affaires et de marque ainsi que notre repositionnement de revendeurs à conseillers, experts en TI. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une offre diversifiée qui répond aux besoins de transformation technologique de nos clients, mais également d'avoir mis en place une stratégie solide, une structure organisationnelle et des systèmes et processus tout en protégeant notre ADN : une équipe de talent et une culture qui mobilise.

La culture que nous avons mise en place -- notre intelligence collective -- vise à maintenir et à renforcer ce que nous sommes en tant qu'équipe et ce qui nous différencie, autant dans notre marché que comme employeur.

Que notre stratégie d'affaires et notre agilité soient reconnues par le palmarès des Mieux gérées au Canada nous permet de constater le chemin parcouru et nous inspire à nous propulser encore plus. »

- Jonathan Legault, président de ITI

À propos d'ITI

ITI est un fournisseur canadien de solutions TI de premier plan qui propose des solutions sur mesure pour accompagner ses clients dans leur transformation technologique et accroître la compétitivité des entreprises. La société s'appuie sur la contribution de plus de 460 employés pour servir plus de 1 500 clients de moyennes et grandes entreprises, tant dans le secteur public que privé. Elle détient les plus hauts niveaux de certification auprès des plus importants acteurs du secteur et se distingue par une approche résolument humaine des défis technologiques actuels. Plus grand fournisseur de solutions TI au Québec et 9e au Canada selon le classement CDN 2023, ITI a pour ambition de devenir le leader TI le plus respecté au Canada en matière de transformation technologique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.iti.ca.

À propos des sociétés les Mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

9 mai 2023 à 06:00

