Finale nationale de Science, on tourne! LE PRIX DU MÉRITE EST REMIS À VICTOR HARDY-FORTIN DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES, CAMPUS DE GASPÉ

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la 30e édition de la finale nationale du concours Science, on tourne!, qui s'est déroulée les 5 et 6 mai derniers au Cégep de Rivière-du-Loup, la Fédération des cégeps a remis le Prix du mérite, d'une valeur de 1000 $, à Victor Hardy-Fortin, du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé. Le Prix du mérite récompense l'équipe s'étant le plus démarquée par la performance, l'ingéniosité, le design et l'application des principes écoresponsables dans la construction de son engin, ainsi que par la présentation orale et écrite qu'elle en a faite.

Le défi de cette année, « Tire-toi une bûche! », consistait à construire un engin capable de récupérer trois billots de bois le plus loin possible grâce à l'énergie contenue dans des élastiques.

Victor Hardy-Fortin, avec son engin nommé « Le Pêcheur », a relevé le défi avec élégance et ingéniosité. Fait essentiellement de bois, cet engin à l'allure d'un bateau de pêche a surpris les juges par sa simplicité et son efficacité.

Organisé par le Centre de démonstration en sciences physiques rattaché au Cégep Garneau, le concours Science, on tourne ! vise à favoriser, chez les jeunes des collèges et les membres du personnel ainsi que dans le public en général, une meilleure compréhension des différents aspects de la science et de la technologie, dans une perspective plus large de développement de la culture scientifique.

