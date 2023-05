Flexspring remporte le prix du meilleur partenaire international au Sommet 2023 des partenaires d'ADP Marketplace





BOSTON, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Flexspring, un partenaire platine d'ADP Marketplace, a été reconnue comme le meilleur partenaire international au Sommet 2023 des partenaires d'ADP Marketplace (ADP Marketplace Partner Summit). Axée sur l'intégration des données des RH, Flexspring fournit des connecteurs de données personnalisés et clés en main à ADP® et à d'autres partenaires logiciels qui peuvent aider les services RH à économiser du temps et de l'argent.

L'intégration des données permet aux professionnels des RH d'éviter les pertes de temps ainsi que la double saisie manuelle des données, source d'erreurs, entre les applications RH. Les connecteurs de Flexspring partagent automatiquement les données des employés et de la paie entre presque toutes les applications d'un écosystème RH et les solutions d'ADP.

« Une fois de plus, cela a été une autre grande année pour Flexspring sur ADP Marketplace, a déclaré Yan Courtois, PDG de Flexspring. Nous avons augmenté le nombre d'intégrations dans ADP Marketplace vendues au cours des cinq années précédentes, ajouté de nouvelles solutions sophistiquées pour répondre aux besoins des clients et augmenté nos ventes internationales de connecteurs pour les solutions ADP, notamment en France, au Royaume-Uni et au Canada. Je suis reconnaissant à tous les employés de Flexspring pour la réalisation de centaines d'intégrations ADP personnalisées, y compris des solutions d'entreprise complexes. Grâce à sa collaboration étroite avec l'équipe d'ADP Marketplace, Flexspring est devenue une meilleure entreprise. »

Les intégrations de Flexspring ne nécessitent aucune ressource informatique interne. Au lieu de cela, l'équipe d'experts en intégration de Flexspring gère la cartographie des données personnalisées et les intégrations d'hôtes sur sa plateforme d'intégration de prochaine génération en tant que service (integration platform as a service, iPaaS), Flexspring. Les clients de Flexspring se voient assigner un chef de projet ainsi qu'un responsable de la réussite client pour superviser leur projet tout au long de la durée de vie de leurs intégrations.

Flexspring fournit actuellement des intégrations qui oscillent entre ADP et BambooHR, Greenhouse, Oracle HCM, Oracle NetSuite, Salesforce, SAP, Taleo, POS systems, et plus encore.

À propos de Flexspring :

Flexspring se concentre exclusivement sur l'intégration des données RH. Les entreprises qui souhaitent économiser du temps et de l'argent en rationalisant les processus RH et en évitant la double saisie manuelle des données entre les applications RH choisissent les solutions de Flexspring.

Flexspring offre des services entièrement gérés pour l'intégration des données RH et une plateforme d'intégration de nouvelle génération appelée Flexspring iPaaS, qui rend l'intégration personnalisée et clé en main plus rapides et plus faciles à mettre à l'échelle.

Flexspring est disponible sur ADP Marketplace . Pour en savoir plus, visitez https://www.flexspring.com

À propos d'ADP (NASDAQ ? ADP)

Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, des services haut de gamme et des expériences exceptionnelles qui permettent aux personnes d'atteindre leur plein potentiel. RH, talents, gestion du temps, avantages sociaux et paie. Informé par des données et conçu pour les personnes. Pour en savoir plus : ADP.com

ADP et le logo ADP sont des marques commerciales d'ADP, Inc.

