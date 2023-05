Le gouvernement du Canada annonce un nouveau cadre visant l'amélioration de la connectivité et l'utilisation d'applications 5G novatrices





La délivrance de licences à l'échelle locale facilitera l'accès au spectre pour les petits fournisseurs de services Internet et les industries novatrices, de même que pour les communautés rurales, éloignées et autochtones

OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Il est aujourd'hui essentiel pour les Canadiens d'avoir accès à des services Internet et mobiles rapides, fiables et abordables. Ils les méritent et s'attendent à juste titre à en profiter. C'est dans cette optique que le gouvernement du Canada continue de libérer des bandes du spectre pour améliorer la connectivité et l'accès aux plus récentes technologies sans fil.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui une nouvelle politique de délivrance de licences qui permettra aux fournisseurs de services Internet, aux industries innovantes ainsi qu'aux communautés rurales, éloignées et autochtones d'avoir accès plus facilement au spectre pour la 5G à l'échelle locale.

L'émergence de nouvelles technologies sans fil soutient la création et le développement d'un nombre croissant d'applications du spectre utilisées dans divers secteurs, dont l'agriculture, l'exploitation minière, la fabrication, les soins de santé, la sécurité publique et les transports. Ce nouveau processus de délivrance de licences non concurrentielles locales permettra à de petits utilisateurs, dont ceux des communautés rurales, éloignées et autochtones, d'avoir accès au spectre pour la 5G dans des endroits restreints.

Grâce à cette politique, les Canadiens bénéficieront d'une meilleure connectivité dans les régions rurales et éloignées et auront accès à de nouveaux produits et services novateurs.

Citations

« Les nouvelles technologies sans fil permettent la mise au point d'intéressantes innovations dans toutes les sphères de notre économie, que ce soit pour les exploitations agricoles et les usines, ou encore pour les universités et les hôpitaux. C'est pourquoi notre gouvernement facilite l'accès au spectre pour la 5G, permettant ainsi aux Canadiens, particulièrement ceux des communautés rurales et éloignées, de profiter de ces technologies émergentes.

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement continue d'étendre l'application de sa politique de délivrance de licences du spectre afin de stimuler l'innovation dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, ainsi que la croissance de celles-ci. Un meilleur accès aux technologies sans fil 5G et à la large bande locale ainsi qu'une connectivité à haute vitesse améliorée permettront à tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, de participer à l'économie numérique et de bénéficier des technologies de pointe. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Faits en bref

Innovation, Sciences et Développement économique Canada met en oeuvre ce cadre de délivrance de licences au moyen d'un système automatisé facile d'utilisation, qui devrait entrer en fonction en 2024.

met en oeuvre ce cadre de délivrance de licences au moyen d'un système automatisé facile d'utilisation, qui devrait entrer en fonction en 2024. La délivrance de licences non concurrentielles locales permettra aux utilisateurs d'avoir facilement accès à du spectre dans des endroits aussi petits qu'une exploitation agricole, une usine, un campus universitaire ou un centre commercial, ce qui favorisera l'adoption de nombreuses innovations à venir.

Une exploitation agricole pourrait par exemple utiliser le spectre afin d'établir un réseau interne pour l'automatisation de ses activités, comme le suivi de ses récoltes ou la traçabilité de ses produits, ce qui requiert une bande passante et un rendement du réseau de haut niveau.

Le spectre permettra également aux fournisseurs de services sans fil à large bande d'améliorer la connectivité dans plusieurs régions du pays, notamment dans les collectivités rurales, éloignées et autochtones.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

3 mai 2023 à 09:00

